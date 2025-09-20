巴斯賞喬治時期建築 對稱和諧古典美

Q：如何辨認喬治時期建築？

A：「喬治時期建築」泛指18世紀英國的建 築風格——這個術語通常用來描述約1700年 至1820年間盛行的建築樣式，基本涵蓋了喬 治一世、二世與三世的統治時期。風格有多種 定義，一般而言，人們提到喬治時期建築時，往往會聯想到有條理系統地運用古典裝飾語彙 （例如古典柱式），設計新型住宅的手法。喬治時期建築外觀常以對稱、立面統一，藉此傳達和諧與端莊的美學理念。

Q：為何喬治時期建築在18世紀的英國如 此具影響力？

A：喬治時期的建築風格，是為了應付18世 紀城市人口激增而生。17世紀下半葉，倫敦 人口暴增，日益富裕的市民漸漸移居至倫敦以 外的空曠地帶，因為那裏空氣更清新、環境更 宜居。

一些貴族，擁有大片農地或園林，他們看準需求，開始開發房地產，興建大型排屋與花園廣場，採用防火建材，並統一以古典風格設計。這些新興的城市空間，配有廣場與林蔭步道，成為上流社會散步與社交的理想場所。類似的城市發展模式也出現在其他英國城鎮，如布里斯托，和時尚度假城市巴斯。這些城市與建築的演變，在珍奧斯汀的小說中皆有深刻反映，並常常成為推動情節的關鍵背景。