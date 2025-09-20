英國9月珍奧斯汀節 走入《傲慢與偏見》世界

珍奧斯汀的出生地史蒂文頓（Steventon），是個鄉郊村莊，人口不多，父親是當地聖公會牧師。珍奧斯汀在這平靜的鄉郊成長，度過了25年。他們家境並不富裕，屬於中產階層，父親熱愛閱讀，藏書豐富，讓自小聰慧的珍奧斯汀愛上讀書和學習。

1801年，父親退休，珍奧斯汀跟隨家人移居至巴斯（Bath），當時的巴斯是著名的spa town，不少上流社會家庭移居此地。人多了，就有故事。巴斯是珍奧斯汀人生中重要一章，從平靜鄉郊移到繁鬧都市，她參加舞會、音樂會，到餐館吃飯，做着大家都做的事。在巴斯，她能以近距離觀察上流社會的生活，讓她深深了解城市人們的虛偽、矛盾和困惑，這些都成為了日後的寫作材料，《諾桑覺寺》（Northanger Abbey）和《勸導》​​（Persuasion）更以巴斯為背景。

巴斯 穿古裝cosplay

時間來到2001年，幾名珍奧斯汀迷在巴斯舉辦讀書會，彼此分享閱讀心得。隨着珍奧斯汀愈來愈受歡迎，讀書會演變成每年9月舉行的「珍奧斯汀節」（Jane Austen Festival），規模也愈來愈大，由當初只是個周末活動，擴大至現時長達10天，是全球最大型珍奧斯汀主題慶典，每次吸引3500多名參加者。

今年珍奧斯汀節定於9月12至21日舉行，舉辦超過80項節目，包括打響頭炮的古裝遊行，繼以文學導賞、劍擊、工作坊、講座、舞會、城市導賞等。節日期間，人們穿上英國攝政年代（1811至1820年，珍奧斯汀創作的背景時期）的衣裝，漫步巴斯的大街小巷。巴斯恍若時光倒流，回到《傲慢與偏見》的故事裏。節日的成功，當然還因為巴斯是英國數一數二的古城保育典範，巴斯整座城市都列入世界遺產，保留了大量重要歷史建築，包括皇家新月樓（Royal Crescent，建於1767至1775年）、羅馬浴場、巴斯修道院（Bath Abbey，建於1499至1611年）等。

重要地標都在，今天的巴斯看起來，大抵跟珍奧斯汀時代的繁華優雅所差無異。置身其中，愛穿上古裝cosplay的人當然樂在其中，即使是遊客，能湊湊時代的熱鬧，也是別有趣味。

喬頓 珍奧斯汀故居還原寫作基地

說回珍奧斯汀的故事。後來因父親離世，家庭收入大減，珍奧斯汀與母親、姊姊不得不離開巴斯，搬往南安普敦（Southampton）。1809年，哥哥Edward繼承了親戚的大宅莊園，把莊園附近的小屋給予珍奧斯汀母女3人居住，喬頓（Chawton）就成為珍奧斯汀人生最後8年的居所。

喬頓沒有巴斯的繁華，但似乎更適合珍奧斯汀的性格。居住期間，生產力旺盛豐富，她最為人熟悉的作品都在喬頓修改並出版，直到她因病轉到溫切斯特（Winchester）醫治，最終於1817年7月18日病逝，享年41歲。她的喬頓故居在1949年改建為「珍奧斯汀之家博物館」，房子不大，但還原了昔日模樣，重現她們母女仨的生活場景，以及當時的英國鄉村生活氛圍。

故居的室內，跟房子外觀一樣樸實舒適，沒有奢華的裝飾擺設，客廳放了鋼琴，飯廳旁的小桌是珍奧斯汀的寫作基地。博物館規模小巧，設計佈局富有心思。館內不僅展出珍奧斯汀的生活物件，包括首飾、寫作用的羽毛筆、手稿等珍藏，館方又在適當的角落，懸掛或陳列珍奧斯汀小說中的金句，營造了親切和貼題的參觀體驗。讀過與未讀過小說的遊客，也會看出興味。

筆下愛情側寫女性處境

珍奧斯汀一生共出版6部長篇小說，初期多以匿名發表，直至死後才由哥哥把名字放上作品，侄兒於1869年出版《珍奧斯汀回憶錄》，她的文學地位才逐漸確立。珍奧斯汀寫男女的愛情追逐，並細膩側寫了女性在婚姻、社會地位和財富中的處境和困局。她的作品語言機智幽默，常帶有犀利的諷刺詞鋒，讀來大快人心，200多年來深受歡迎，不無原因。

1.《理性與感性》（Sense and Sensibility, 1811）

2.《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice, 1813）

3.《曼斯菲爾德莊園》（Mansfield Park, 1814）

4.《艾瑪》（Emma, 1816）

5.《諾桑覺寺》（Northanger Abbey, 1818, 遺作）

6.《勸導》（Persuasion, 1818, 遺作）

■旅遊錦囊

入境要求：持有效特區護照免簽證，但須申請英國電子旅行許可證（ETA）

匯率：1英鎊約兌10.5港元

航班：9、10月份香港往返倫敦，國泰航空票價約6980港元起，連稅及行李

Jane Austen Festival

查詢：janeausten.co.uk

交通：從倫敦乘火車往巴斯，約需1小時至1小時22分鐘

Jane Austen's House Museum

門票：成人14英鎊（約148港元），17至26歲10英鎊（約105港元）

地址：Winchester Road, Chawton, Alton GU34 1SD

查詢：janeaustens.house

交通：從倫敦出發，搭乘火車至Alton站，再轉乘巴士64號

