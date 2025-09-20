明報新聞網
副刊
趁「熱」食

陝西正宗𰻞𰻞麵 拉扯摔打出Q彈勁道

【明報專訊】麵食控又有好消息！著名陝西麵食品牌「老碗會」近日進駐新蒲崗Mikiki商場，它在內地已開設逾420間分店，主打各式麵食，包括扯麵、手擀麵、細麵及菠菜麵，其中最受歡迎的𰻞𰻞（biáng biáng）麵，年銷超過500萬碗。

𰻞𰻞麵屬於扯麵類，麵條寬長厚實，製作過程需人手拉扯摔打，產生「biáng biáng」聲響而得名。香港店的麵糰由內地老碗會直送，選用優質麥芯粉製作，再在本港醒麵和拉扯摔打。4名廚師均曾於內地店受訓5個月，確保懂得拉扯並摔打麵條，達到Q彈帶勁道的口感。每碗𰻞𰻞麵（$49）有4條長逾30厘米的麵條，配上秘製醬汁、番茄蛋、毛豆、紅腰豆等材料，最後灒上滾油，香氣四溢，麵條掛汁又吸汁，飽肚又冶味。喜歡肉類可選招牌黃牛腩𰻞𰻞麵（$57）。

其他麵食亦各具特色，如老壇酸菜牛肉麵、封神燒椒牛肉菠菜麵、酸湯臊子麵等。羊肉愛好者可試羊肉泡饃（$59），以手撕餅饃粒放進羊肉湯底，搭配羊肉、粉絲等配料，湯味帶點羊肉鮮味。

店內還有肉夾饃、羊肉串、麻醬餛飩等陝西特色美食，手工發酵乳酪配果仁亦值得一試。整體價錢親民，麵食由$23至$59不等，芹菜豬肉水餃$42更有16隻，十分抵食！

老碗會

地址：新蒲崗Mikiki地下G15至16號舖

查詢：9483 9751

