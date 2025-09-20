明報新聞網
副刊
趁「熱」食

福岡「預約困難店」進駐銅鑼灣 人氣「屋台」輕鬆歎蜜柑天麩羅

【明報專訊】今年不少日本過江龍攻港，最近又有一家來自福岡博多的天麩羅名店登陸銅鑼灣。它在日本Google評分高達4.5分，是著名的預約困難店。有別一般拘謹的傳統天麩羅店，它走摩登貼地路線，氣氛輕鬆愉快，客人與廚師互動頻繁，笑聲此起彼落，打破日式料理講究規矩的印象。香港店延續福岡店的輕鬆氛圍，讓顧客在輕鬆自在的環境下，盡情享受各式天麩羅。

銅鑼灣利園三期早前因不少餐廳離場，一度變得冷清。不過最近，記者在中午時分路經2樓，竟看見截然不同的熱鬧場面。原來，福岡過江龍「長岡博多天婦羅」（博多天ぷら ながおか）新開張，吸引不少顧客慕名而來，令人不禁想入內一探究竟。

輕撥門簾，看見木製屋台式吧台與灰色石板通道，設計充滿日式街頭感覺，彷彿置身福岡街邊的屋台。店內以吧台座位為主，客人可近距離欣賞廚師手藝，或者與店員、廚師愉快交談。這家店在福岡可是「預約困難」名店，連旅遊達人杜如風也曾經介紹。

店舖由城間一晃及弟弟城間辰也創辦，兩兄弟分別精於意大利菜及日本料理，經歷多番磨練，最終決定共同創業，先開居酒屋，2016年創立「長岡博多天婦羅」，主打「輕鬆快樂地享受正宗天麩羅」的理念，希望輸出日本飲食文化的同時，亦吸納海外飲食文化，擴闊視野；另一方面，二人希望透過海外職場文化，帶來更好的職場生活。兄弟倆認為日本飲食業工作環境嚴苛，城間辰也指他初入行時一天工作約18小時，更試過70多天無休，但要在日本改善職場文化並不容易，所以他們嘗試在海外為員工帶來愉快又平衡的職場生活。

他們在2023年首次進軍曼谷，翌年增添分店，哥哥一晃更長駐曼谷；今年品牌轉戰香港，「福岡店有許多香港客人，令我們對香港很感興趣，而去年我們員工來香港旅行，覺得這地方充滿魅力」，城間辰也說。這次應1957 & Co.飲食集團邀請，一拍即合，決定進駐利園三期。

日本直送時令海鮮、和牛

香港店由行政總廚吉元敬介坐鎮，他原本在爐端燒名店工作，亦是「長岡博多天婦羅」的熟客，得知城間兄弟有意在港開店後主動請纓，在福岡受訓後來港掌舵。「他是令客人開心的天才，請大家期待！」城間辰也笑說。新店的食材如時令海鮮、日本和牛等，大部分從日本直送；醬油及炸油依足福岡總店，後者以大豆油混合其他油製成，不易膩口。粉漿則混合兩種小麥麵粉，炸衣更薄脆，口感層次分明。就連餐具都來自日本，包括有田燒、小石原燒等陶器，細節見心思。

一般天麩羅店只設一個油鍋，「長岡博多天婦羅」則使用雙槽油炸爐，分別設180℃及175℃，背後藏有巧妙心思。城間辰也解釋，熟練的天麩羅師傅油炸時可隨時調溫，但新人難以掌握，兩兄弟於是研究每款食材的最佳炸法，讓新手也炸出外脆內鮮的口感。例如番薯用175℃油炸，而花虎蝦則用180℃炸，爽彈鮮甜。這種設計不僅提升品質，更方便品牌擴展，令每家分店都維持水準。城間辰也強調，完美天麩羅除了食材、工具，最重要是營造令客人開心的氛圍：環境整潔、店員親切、廚師與客人輕鬆交流，有別傳統店的嚴肅拘謹氣氛。

海鹽配肉 岩鹽提鮮 抹茶鹽增白身魚層次

翻開餐牌，所有菜式均源自福岡總店，未來會加入本地元素。菜單分為餐前小吃、前菜、天麩羅、米飯及味噌湯、日式釜飯、甜品及飲品。人氣推介包括A4級日本和牛、小柱雜錦天麩羅、月見炸飯糰；經典款式有日本南瓜、番薯、溏心蛋；創新菜式如關東煮風味白蘿蔔、自家製胡麻豆腐及蝦肉釀冬菇等。而桌上放有3款不同的鹽，分別是鹿兒島海鹽、喜馬拉雅山岩鹽和福岡八女抹茶鹽，配搭不同食材各有特色。海鹽適合配油分重的肉類，岩鹽百搭提鮮，抹茶鹽則能提升白身魚層次。

日式醬油丸子化身天麩羅

最令人驚喜的是天麩羅甜品！城間辰也以水果大福為靈感，創作蜜柑紅豆蓉天麩羅配麻糬，外層紅豆蓉包裹蜜柑炸至薄脆，切半配麻糬一起吃，層次豐富，清新不膩。另有士多啤梨紅豆蓉天麩羅配麻糬及蘋果天麩羅配雲呢拿雪糕，全以水果入饌。另一款年糕天麩羅配黃豆粉及雪糕，靈感來自日式醬油丸子，香甜不膩，黃豆粉芳香。

天麩羅以外，餐前小吃如蟹肉布甸、松葉蟹三文魚子釜飯等亦大受歡迎。記者點好餐後，店員更推介「本店No.1人氣檸檬調酒」，亦有無酒精少甜版本，清新解膩。天麩羅配清爽檸檬調酒，油膩感消散。店內不時傳來客人與廚師的笑聲，氣氛輕鬆又自在，一洗傳統日式料理的嚴肅印象。

長岡博多天婦羅

地址：銅鑼灣利園三期2樓226至229號舖

查詢：2151 3700

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

