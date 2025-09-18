BEAUTY：從清新自然到濃郁深邃香氣 中性香水 融合詩意與哲學

【明報專訊】不少時尚品牌喜歡將品牌的個性，轉化為感官體驗，Brunello Cucinelli是其一，以香水為載體，延續其對工藝、自然與人文美學的執著，創造出融合詩意與哲學的中性香水系列，展現意式生活的深度。
Brunello Cucinelli推出的香水系列Incanti Poetici，帶來6款平衡創新與傳統的中性作品。每款香水均由國際知名調香師如Alberto Morillas和Benoist Lapouza操刀，選用上乘天然原料，捕捉意式生活哲學的優雅與深度。
品牌將香水視為藝術的延伸，系列名字中的Incanti象徵魔力，Poetici則隱喻細膩層次與情感深度，體現香水的獨特價值。例如Vie Eteree以木質調為主，靈感來自詩人Giacomo Leopardi，散發純粹自然的氣息。系列亦強調永續理念，採用可回收鋁蓋與FSC認證包裝，展現品牌對環境的深切承諾。
雞尾酒呼應香調
為延伸這份詩意，品牌與香港淺水灣影灣園 The Repulse Bay的Bamboo Bar合力創作出6款對應雞尾酒，其中Vie Eteree雞尾酒以日本京都季之茶琴酒為基底，配搭清新檸檬酒，呼應香水的木質調，在香氣與味覺的交融中，細品意式生活的雅致。●
查詢：Brunello Cucinelli 2152 9105（中環店）
■info
Brunello Cucinelli Incanti Poetici at The Repulse Bay Bamboo Bar
日期：即日至9月26日
時間：中午12:00至晚上10:30（周三至日）
地址：淺水灣道109號1樓
查詢：The Repulse Bay Bamboo Bar 2292 2888
文：劉詩言
編輯：陳淑安
