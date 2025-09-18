THE BUZZ：The Great Runway時裝騷 新世代設計師 融合傳統與創新盛宴

The Great Runway時裝騷分為兩部分，匯聚7名來自多元文化背景的英國新銳設計師，帶來一場融合傳統與創新的視覺盛宴，其中IA London以其獨特的藝術語言而成為焦點。

抽象藝術融入面料

IA London由以劍橋為基地的設計師Ira Iceberg創立，她擅長將抽象藝術融入面料設計，創造出兼具詩意與結構感的服裝，力求在快速消費主義時代提供永恆和高品質的服飾。Ira筆下作品猶如流動的畫布，她與英國數碼紡織印花專家合作，確保每一款印花圖案皆展現出飽和深邃的色彩效果。嚴格控管的布料品質，亦能夠提升整體色彩的鮮明度，注入視覺張力與質感。

其他亮相的品牌同樣耀眼，Bianca Saunders以銳利剪裁與創新面料，重塑現代男裝輪廓；LABRUM London融合西非文化與英式剪裁，展現文化交融的獨特美學；Patrick McDowell以永續與循環時尚理念，創造低環境衝擊的華麗設計；Danshuu專注無性別永續服裝，打破傳統性別框架；Kyle Ho以大膽比例與精緻手工，重新定義英國奢華男裝；KAWAkEY則將北歐極簡與亞洲文化元素巧妙融合。一眾設計師不僅在造型上各具特色，更在理念上展現對社會、環境與文化的關注。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

