明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

SHOWCASE：嚴謹工藝 玩味色調 跨越時空 融合不同時代元素

【明報專訊】自今年3月Gucci宣布，Demna會從Balenciaga過檔擔任創意總監，時裝愛好者無不引頸以待。不過每次時尚品牌在易帥時，常有數月創意總監一職懸空的真空期，其間品牌當然不會停止運作，這正是考驗品牌底氣的時機。品牌趁機將多年儲下的美學與設計資源全面發揮，設計團隊亦要在新創意總監上任前，來一個承先啟後的系列，繼續保持客人對品牌的信心。

Gucci的2025秋冬系列名為Continuum，說明品牌要將工藝、品味和文化等構成一個跨越時空的連續體，服飾和獨特風格以各種表達形式體現，隨世代更迭調整和演變，道出品牌從過去到現在，以至未來。系列在版型和剪裁上融合不同時代元素，涵蓋Gucci成衣誕生的1960年代末和其後數十年，以至1990年代中期簡約主義到近年極繁主義的混合風格中。嚴謹的工藝與玩味色調相映成趣，軟硬交錯與剛柔並重的用料和設計，以馬海羊毛恤衫面料、珍珠貝母皮革、塗層羊毛、黏合珠地布料和蕾絲等演繹，集古典風格與現代創見於一身的設計，交織於整個系列之中。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

協力：劉詩言

模特兒：SiSi Chen（Model Genesis）

化妝及髮型：YuYu

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

上 / 下一篇新聞