SHOWCASE：嚴謹工藝 玩味色調 跨越時空 融合不同時代元素

Gucci的2025秋冬系列名為Continuum，說明品牌要將工藝、品味和文化等構成一個跨越時空的連續體，服飾和獨特風格以各種表達形式體現，隨世代更迭調整和演變，道出品牌從過去到現在，以至未來。系列在版型和剪裁上融合不同時代元素，涵蓋Gucci成衣誕生的1960年代末和其後數十年，以至1990年代中期簡約主義到近年極繁主義的混合風格中。嚴謹的工藝與玩味色調相映成趣，軟硬交錯與剛柔並重的用料和設計，以馬海羊毛恤衫面料、珍珠貝母皮革、塗層羊毛、黏合珠地布料和蕾絲等演繹，集古典風格與現代創見於一身的設計，交織於整個系列之中。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

協力：劉詩言

模特兒：SiSi Chen（Model Genesis）

化妝及髮型：YuYu

編輯：陳淑安

