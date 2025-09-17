HOME：簡約線條呼應裝飾藝術風 幾何家品 規劃結構空間感

談及家居銀器，除了皇家品牌Christofle外，始於1820年、並在1993年由Hermès收購的法國銀匠品牌Puiforcat同樣聞名。品牌擁有超過200年歷史，曾推出不少曲線設計產品，如以交疊鏤空手柄為本的Royal餐具系列，又或是與釀酒師Bruno Paillard合作，於杯內刻有波紋的香檳杯，均是品牌以曲線為本、糅合工藝與設計的經典作品。但Puiforcat最耍家的工藝，其實並非扭花曲線，而是幾何直線。

家族入贅夫婿Louis Victor Tabouret在19世紀末，為品牌引入極具法國王室風格的16和17世紀美學，但直到20世紀中期，Jean Puiforcat引入了着重直線幾何的Art Deco設計，改寫了品牌面貌，成為品牌轉捩點。

Puiforcat主要用到的素材為高純度銀，相比其他金屬軟身，在加工製作後保持表面光滑亮麗，並確保設計線條筆直利落，其實極考工藝。品牌在2020年找來法國設計工作室Normal Studio設計的Phi茶具系列，是代表品牌轉向的象徵之作。

去年9月，品牌找來英國設計工作室Barber & Osgerby合作設計Pilotis純銀燭台系列。Edward Barber和Jay Osgerby在1996年成立設計工作室，他們曾獲得GOOD DESIGN和Red Dot等設計大獎，亦曾為Maison & Objet年度設計師。這二人設計組合最廣為人知的設計，應該是其為2012年倫敦奧運設計火炬，僅重800克，非常輕巧。

以古希臘神廟柱廊為靈感

這次的純銀新作名為Pilotis，意思為抬高建築物的柱子，作品亦一如其名以底層架空柱為主題。系列包括3款獨立燭台和3款大型燭台架，合共6款設計，以古希臘神廟柱廊的間隔比例和柱身為靈感，並糅合Le Corbusier的現代風格。設計採用鏡面打磨處理，加上台柱橫看闊身縱觀窄身的設計，令整個系列輕盈而不擋視線，為蠟燭帶來有如懸浮半空的視覺效果。●

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

