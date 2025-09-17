明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Home

Life & Style

HOME：簡約線條呼應裝飾藝術風 幾何家品 規劃結構空間感

【明報專訊】隨着時裝回歸低調奢華潮流，不少家品設計亦回歸簡潔幾何設計，向適逢100周年紀念的裝飾藝術（Art Deco）風格呼應。以線條為設計靈感的家具既具個性卻不失簡潔，大家既可在家中全面地貫徹幾何風格，亦可以此作為不同家居風格的橋樑和點綴，成為緩衝各種趣怪設計配搭的良藥。

談及家居銀器，除了皇家品牌Christofle外，始於1820年、並在1993年由Hermès收購的法國銀匠品牌Puiforcat同樣聞名。品牌擁有超過200年歷史，曾推出不少曲線設計產品，如以交疊鏤空手柄為本的Royal餐具系列，又或是與釀酒師Bruno Paillard合作，於杯內刻有波紋的香檳杯，均是品牌以曲線為本、糅合工藝與設計的經典作品。但Puiforcat最耍家的工藝，其實並非扭花曲線，而是幾何直線。

家族入贅夫婿Louis Victor Tabouret在19世紀末，為品牌引入極具法國王室風格的16和17世紀美學，但直到20世紀中期，Jean Puiforcat引入了着重直線幾何的Art Deco設計，改寫了品牌面貌，成為品牌轉捩點。

Puiforcat主要用到的素材為高純度銀，相比其他金屬軟身，在加工製作後保持表面光滑亮麗，並確保設計線條筆直利落，其實極考工藝。品牌在2020年找來法國設計工作室Normal Studio設計的Phi茶具系列，是代表品牌轉向的象徵之作。

去年9月，品牌找來英國設計工作室Barber & Osgerby合作設計Pilotis純銀燭台系列。Edward Barber和Jay Osgerby在1996年成立設計工作室，他們曾獲得GOOD DESIGN和Red Dot等設計大獎，亦曾為Maison & Objet年度設計師。這二人設計組合最廣為人知的設計，應該是其為2012年倫敦奧運設計火炬，僅重800克，非常輕巧。

以古希臘神廟柱廊為靈感

這次的純銀新作名為Pilotis，意思為抬高建築物的柱子，作品亦一如其名以底層架空柱為主題。系列包括3款獨立燭台和3款大型燭台架，合共6款設計，以古希臘神廟柱廊的間隔比例和柱身為靈感，並糅合Le Corbusier的現代風格。設計採用鏡面打磨處理，加上台柱橫看闊身縱觀窄身的設計，令整個系列輕盈而不擋視線，為蠟燭帶來有如懸浮半空的視覺效果。●

查詢：Hermès 2919 5088

網址：https://www.puiforcat.com

文：Dawn Hung

mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞