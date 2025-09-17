明報新聞網
副刊
Food & Beverage

飲食

quicknote：干邑入饌 酒香提鮮

【明報專訊】法國干邑品牌軒尼詩（Hennessy）近日與唯港薈的天外天中菜廳合作，推出「軒尼詩干邑×天外天海鮮盛宴」，以8道菜配搭3款干邑佳釀，更在3道菜式中以干邑入饌。其中的干邑瑤柱蟹肉西施羹以上乘瑤柱與鮮甜蟹肉慢火熬製成濃郁湯底，顧客先品嘗湯羮原味，然後服務員再以滴管注入V.S.O.P干邑，令湯羹多添一抹幽雅酒韻。另一道油泡龍蝦球（單點$368）則選用本地新鮮龍蝦，以低溫油泡技法鎖住肉質，彈牙鮮甜，再於席前加入帶花香及蜜餞氣息的干邑，突出龍蝦鮮美。立鱗深海藍鱈魚（不設單點）則以立鱗燒方式將魚鱗炸至金黃酥脆，配搭以干邑點綴的龍蝦汁，魚香與酒香交織，口感細膩難忘。8道菜菜單還包括松露野菌香煎帶子皇、乾撈蝦子蟹粉稻庭麵和馳名片皮鴨等。若選擇套餐（每位$1088，2位起），每位另加$480即可享用3款干邑配對：包括Hennessy V.S.O.P、James Hennessy和Hennessy X.O，為盛宴增添優雅細膩的味道層次。●

天外天中菜廳

供應日期：即日至11月30日

地址：九龍尖沙嘴東部科學館道17號唯港薈28樓

詳情及訂座：https://bit.ly/47FGsu7

備註：另收加一

文：周群雄

相關字詞﹕Food & Beverage

