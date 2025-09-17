明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

WINE：廢棄學校作熟成庫 日本最小威士忌蒸餾所「一釀一樽」

【明報專訊】日本威士忌現在愈出愈多，已不止有余市、山崎、白州和響，另一些較出名的如秩父、駒岳等，甚至小型蒸餾所亦頗受酒友青睞，今次就介紹當中「最最最小」的一家——長濱蒸餾所。

長濱蒸餾所（下稱長濱）的小，可以嘗試申請健力士世界紀錄，或許只有3個人運作的蘇格蘭威士忌酒廠Edradour跟它可比併一下。長濱本身主營手工啤，名曰「長濱浪漫啤酒」，公司在成立20周年時，即2016年，將一個舊米倉改裝成餐廳和蒸餾所，而蒸餾所佔地只有26平方米（約280平方呎），最初只有兩個蒸餾器（現在有3個），每個僅約2米高，非常小巧袖珍。

由於蒸餾器非常小，一次大約釀造200至250公升原酒，剛好裝滿一桶，於是他們也以「一釀一樽」作招徠，意思是一次釀造生產一桶威士忌，換言之，假如沒跟其他威士忌調和的話，他們每個作品都是Single Cask，想想都覺得神奇。就算是Edradour，其初餾器（Wash Still）容量都有3364公升，比長濱的大得多。長濱的年產量只得9萬公升，而大家熟悉的山崎，年產卻達600萬公升。

長濱本身的廠房很小，因此存倉也成問題，有趣的是，他們租用了廢棄小學和隧道儲存陳年的酒桶，另外他們還會存桶在琵琶湖中的竹生島，以及遠至沖繩。長濱其中一個開辦原因，是為了振興地方經濟，因此他們的「見學」（Tour）很有特色，除了一般半小時看看蒸餾所的Tour，還有3小時的「AZAI Factory 熟成庫見學之旅」，就是到廢棄小學改建的熟成庫參觀，在獨特的校舍氛圍品飲長濱的不同作品，相信別有一番風味。另外更有一個是兩日一夜的Tour，不止有蒸餾體驗，還提供午晚餐，又贈送T恤、酒杯等紀念品，最後更可帶走一瓶500毫升的原酒，雖然盛惠44,000日圓（約2370港元），但這在威士忌蒸餾所中可謂十分罕有的體驗；要留意的倒是，這見學只設日語。

說起來，還沒介紹長濱市這個地方，它是一個很值得遊覽的日本小城。假如熟悉日本戰國歷史，相信會知道這裏是豐臣秀吉發迹之地，那時長濱還沒叫長濱，秀吉還姓木下，但因着戰功，獲得織田信長賜給他「羽柴」的姓氏，以及第一個封城，這個原本叫今濱城的地方，在秀吉改建城池、發展城下町後，易名為長濱城。今天看到的天守，是1983年復原的，矗立在琵琶湖旁，景色非常幽美；從長濱蒸餾所步行到長濱城，都只是10分鐘左右。

從英國進口麥芽

長濱市面臨琵琶湖，背靠伊吹山，湖光山色兼收，長濱蒸餾所的用水，部分亦來自伊吹山。不過，威士忌另一個重要原料麥芽，長濱則是從英國進口。琵琶湖對長濱來說也非純粹風景布景板，而是有可以穩定氣溫的實際作用，熱風吹過湖面會變涼，冷風吹過就變暖，是天然的衡溫器，這也解釋了何以長濱的威士忌要存桶於湖中的竹生島。

蒸餾所雖小，長濱的志向卻很大，目標是「製作百年後仍讓人喜悅的威士忌」，因此產量雖小卻仍然推出不少款式。如果以類別區分，有「單一麥芽長濱（Single Malt Nagahama）」、AMAHAGAN World Malt、INAZUMA，以及一些特別企劃與聯乘。

有別於其他品牌推出12、15、18年的基本款，長濱大部分作品都是幾百支的小批次，「單一麥芽長濱」這個全使用自家原酒的系列也不例外，而說得上「基本款」的則是The Batch系列。長濱2016年建廠，翌年推出未熟成的「長濱新酒59°」，然後到2020年推出The Batch第一版，今年5月則出到The Sixth Batch，限量4000支，已比其他作品數量多了。我上次試過The Third Batch（出產達10,000支），竟然過了水楢木桶、艾雷島四分一桶、波本桶和Koval威士忌木桶，初時有蜂蜜的甜香，中後段卻有泥煤風味，但其泥煤卻沒有艾雷島那樣強烈，程度上亦不及余市，卻能走出自己的風格。The Sixth Batch則是以兩款水楢桶的原酒調合而成，明顯感受到水楢桶的獨特木香；代理說最受港人歡迎的是The Fifth Batch，帶橙與桃氣息的雪莉風格，限量只得3000支，手快有手慢無。我覺得長濱最令人深刻的風格是，作品酒齡雖然十分年輕，而且酒精度動輒50%以上，但喝起來卻沒有新酒那種辛辣酒精感，反而讓我感受到像琵琶湖景致那種舒適宜人。

從滋賀縣運到沖繩熟成3年

另一個系列是AMAHAGAN，是將長濱的拼音Nagahama倒轉過來命名；這系列創作核心是以長濱的原酒與世界各地的威士忌（主要是蘇格蘭高地）調和而成，屢獲World Whiskies Awards的獎項。其中值得介紹的是「長濱AMAHAGAN沖繩熟成（雪莉桶）」，千里迢迢從滋賀縣運到沖繩熟成3年零3個月，目的是利用當地的高溫令Angel's Share（釀造過程中蒸發的酒液）大幅提高到大約10%，就像用壓力煲來煲湯一樣，加快陳釀效果，因此這款作品能感受到熱帶水果如芒果、菠蘿等風味，而且酒體也比長濱單一純麥系列圓潤得多。

至於INAZUMA這系列，日語意為「閃電」，象徵長濱跟其他酒廠合作產生「協同作用」，以長濱原酒與日本其他蒸餾所的原酒調和而成（不過最近首次跟法國的ARMORIK合作），近年最矚目的是跟日威新貴「三郎丸蒸餾所」合作，以長濱的無泥煤原酒加上三郎丸的泥煤味原酒，再調和少許第三方原酒的作品，青蘋果的清新與輕泥煤的煙熏，相得益彰。

長濱非常積極跟其他酒廠與品牌聯乘，其中一個系列令我這樣的中年大叔非常心動，就是與著名動漫《聖鬥士星矢》合作，12款「黃金聖鬥士」單論包裝已無得輸，如果喜歡自己星座的聖鬥士，根本難以控制「入手」的衝動，好不好喝已不重要，千多元買一個童年回憶，快樂就是如此簡單，哈哈！●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕長濱蒸餾所 日本 威士忌 Food & Beverage

上 / 下一篇新聞