WINE：廢棄學校作熟成庫 日本最小威士忌蒸餾所「一釀一樽」

長濱蒸餾所（下稱長濱）的小，可以嘗試申請健力士世界紀錄，或許只有3個人運作的蘇格蘭威士忌酒廠Edradour跟它可比併一下。長濱本身主營手工啤，名曰「長濱浪漫啤酒」，公司在成立20周年時，即2016年，將一個舊米倉改裝成餐廳和蒸餾所，而蒸餾所佔地只有26平方米（約280平方呎），最初只有兩個蒸餾器（現在有3個），每個僅約2米高，非常小巧袖珍。

由於蒸餾器非常小，一次大約釀造200至250公升原酒，剛好裝滿一桶，於是他們也以「一釀一樽」作招徠，意思是一次釀造生產一桶威士忌，換言之，假如沒跟其他威士忌調和的話，他們每個作品都是Single Cask，想想都覺得神奇。就算是Edradour，其初餾器（Wash Still）容量都有3364公升，比長濱的大得多。長濱的年產量只得9萬公升，而大家熟悉的山崎，年產卻達600萬公升。

長濱本身的廠房很小，因此存倉也成問題，有趣的是，他們租用了廢棄小學和隧道儲存陳年的酒桶，另外他們還會存桶在琵琶湖中的竹生島，以及遠至沖繩。長濱其中一個開辦原因，是為了振興地方經濟，因此他們的「見學」（Tour）很有特色，除了一般半小時看看蒸餾所的Tour，還有3小時的「AZAI Factory 熟成庫見學之旅」，就是到廢棄小學改建的熟成庫參觀，在獨特的校舍氛圍品飲長濱的不同作品，相信別有一番風味。另外更有一個是兩日一夜的Tour，不止有蒸餾體驗，還提供午晚餐，又贈送T恤、酒杯等紀念品，最後更可帶走一瓶500毫升的原酒，雖然盛惠44,000日圓（約2370港元），但這在威士忌蒸餾所中可謂十分罕有的體驗；要留意的倒是，這見學只設日語。

說起來，還沒介紹長濱市這個地方，它是一個很值得遊覽的日本小城。假如熟悉日本戰國歷史，相信會知道這裏是豐臣秀吉發迹之地，那時長濱還沒叫長濱，秀吉還姓木下，但因着戰功，獲得織田信長賜給他「羽柴」的姓氏，以及第一個封城，這個原本叫今濱城的地方，在秀吉改建城池、發展城下町後，易名為長濱城。今天看到的天守，是1983年復原的，矗立在琵琶湖旁，景色非常幽美；從長濱蒸餾所步行到長濱城，都只是10分鐘左右。

從英國進口麥芽

長濱市面臨琵琶湖，背靠伊吹山，湖光山色兼收，長濱蒸餾所的用水，部分亦來自伊吹山。不過，威士忌另一個重要原料麥芽，長濱則是從英國進口。琵琶湖對長濱來說也非純粹風景布景板，而是有可以穩定氣溫的實際作用，熱風吹過湖面會變涼，冷風吹過就變暖，是天然的衡溫器，這也解釋了何以長濱的威士忌要存桶於湖中的竹生島。

蒸餾所雖小，長濱的志向卻很大，目標是「製作百年後仍讓人喜悅的威士忌」，因此產量雖小卻仍然推出不少款式。如果以類別區分，有「單一麥芽長濱（Single Malt Nagahama）」、AMAHAGAN World Malt、INAZUMA，以及一些特別企劃與聯乘。

有別於其他品牌推出12、15、18年的基本款，長濱大部分作品都是幾百支的小批次，「單一麥芽長濱」這個全使用自家原酒的系列也不例外，而說得上「基本款」的則是The Batch系列。長濱2016年建廠，翌年推出未熟成的「長濱新酒59°」，然後到2020年推出The Batch第一版，今年5月則出到The Sixth Batch，限量4000支，已比其他作品數量多了。我上次試過The Third Batch（出產達10,000支），竟然過了水楢木桶、艾雷島四分一桶、波本桶和Koval威士忌木桶，初時有蜂蜜的甜香，中後段卻有泥煤風味，但其泥煤卻沒有艾雷島那樣強烈，程度上亦不及余市，卻能走出自己的風格。The Sixth Batch則是以兩款水楢桶的原酒調合而成，明顯感受到水楢桶的獨特木香；代理說最受港人歡迎的是The Fifth Batch，帶橙與桃氣息的雪莉風格，限量只得3000支，手快有手慢無。我覺得長濱最令人深刻的風格是，作品酒齡雖然十分年輕，而且酒精度動輒50%以上，但喝起來卻沒有新酒那種辛辣酒精感，反而讓我感受到像琵琶湖景致那種舒適宜人。

從滋賀縣運到沖繩熟成3年

另一個系列是AMAHAGAN，是將長濱的拼音Nagahama倒轉過來命名；這系列創作核心是以長濱的原酒與世界各地的威士忌（主要是蘇格蘭高地）調和而成，屢獲World Whiskies Awards的獎項。其中值得介紹的是「長濱AMAHAGAN沖繩熟成（雪莉桶）」，千里迢迢從滋賀縣運到沖繩熟成3年零3個月，目的是利用當地的高溫令Angel's Share（釀造過程中蒸發的酒液）大幅提高到大約10%，就像用壓力煲來煲湯一樣，加快陳釀效果，因此這款作品能感受到熱帶水果如芒果、菠蘿等風味，而且酒體也比長濱單一純麥系列圓潤得多。

至於INAZUMA這系列，日語意為「閃電」，象徵長濱跟其他酒廠合作產生「協同作用」，以長濱原酒與日本其他蒸餾所的原酒調和而成（不過最近首次跟法國的ARMORIK合作），近年最矚目的是跟日威新貴「三郎丸蒸餾所」合作，以長濱的無泥煤原酒加上三郎丸的泥煤味原酒，再調和少許第三方原酒的作品，青蘋果的清新與輕泥煤的煙熏，相得益彰。

長濱非常積極跟其他酒廠與品牌聯乘，其中一個系列令我這樣的中年大叔非常心動，就是與著名動漫《聖鬥士星矢》合作，12款「黃金聖鬥士」單論包裝已無得輸，如果喜歡自己星座的聖鬥士，根本難以控制「入手」的衝動，好不好喝已不重要，千多元買一個童年回憶，快樂就是如此簡單，哈哈！●

