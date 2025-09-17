明報新聞網
WATCHOUT：150周年星光盛宴 全新萬年曆、寶石腕表驚艷登場

【明報專訊】為慶祝成立150周年，瑞士高級製表品牌Audemars Piguet上周於西九龍富藝斯畫廊舉行盛大慶祝派對，請來韓國演員李聖經，泰國演員Metawin和Tawan Vichaiwattana，國際名人Simone Biles、Naomi Campbell，與本地明星劉俊謙、Tyson Yoshi等出席，星光熠熠。品牌亦選擇同日為擴充營業的K11 MUSEA AP House揭幕，並發布6枚全新腕表，以全新萬年曆和寶石表盤腕表誌慶！

自古以來，天體運動一直吸引人類的好奇心。人類觀察斗轉星移，製作日曆與導航工具，根據日月流轉制定社會生活的規律。至18世紀萬年曆誕生，是最複雜的天文功能之一，以機械記憶顯示48個月的時間周期，即使在閏年，也能自動計算每個月的不同天數，與太陽時間保持同步。Audemars Piguet 最新推出3款38毫米萬年曆腕表，其中兩枚為Royal Oak皇家橡樹系列新作，餘下一枚則屬於CODE 11.59系列。品牌其實在今年初已推出新款萬年曆腕表，但都是41毫米的尺寸，今次是品牌首次將萬年曆複雜功能放置在38毫米直徑的腕表舞台上。

萬年曆功能 首次現身38毫米表款

品牌執行總裁Ilaria Resta表示：「儘管人們常認為複雜功能腕表具有陽剛氣質，但所有鐘表愛好者，不論年齡或性別都為之着迷。這次發布的全新38毫米人體工學萬年曆腕表，便是邀請所有人欣賞品牌150年來的製表工藝與創新精神。」第一款Royal Oak系列38毫米萬年曆腕表採用精鋼製作表殼與表鏈，淡藍色PVD Grande Tapisserie大型格紋裝飾表盤配搭同色調蝸形紋小表盤。18K白金指針覆有熒光塗層，與銠色調時標形成鮮明對比，即使在黑暗環境中依然醒目易讀。第二款Royal Oak系列腕表則以18K玫瑰金表殼和表鏈配搭米色Grande Tapisserie大型格紋裝飾表盤，典雅美觀。米色蝸形計時器上，18K玫瑰金指針顯示時間，表殼與表鏈經亮面拋光和霧面倒角交錯處理。

至於CODE 11.59系列一款為18K玫瑰金表殼配搭柔和的綠色調表盤，裝飾紋理由品牌與瑞士機刻雕花藝術家Yann von Kaenel合作設計，藝術家親手雕刻壓花工具，製作出特別的漣漪機刻紋圖案。數百個凹點散佈其間，巧妙折射光線，增添層次感，配搭暗綠色鱷魚皮表帶，為整體加添古典優雅味道。

單一表冠校正所有時間功能

腕表表盤採用歐洲日期顯示格式，9時位置顯示星期，12時位置顯示日期，3時位置顯示月份和閏年，6時位置的月相按照NASA照片呈現真實月球景觀。9時位置的星期小表盤中設有24小時指示：21時至3時的非校正區以紅色標記，顯示不可設定腕表的時間，如果佩戴者在此期間嘗試設定腕表，可能無法校正日期，但不會損壞機芯。CODE 11.59系列表款則特別設有周曆功能，周數列印於內表圈上。Royal Oak表款和CODE 11.59表款分別配搭7136和7138機芯，其中7136為最新面世型號。兩款機芯均能以表冠完成全部時間和日期校正，在表冠未拉出的狀態，佩戴者可以順時針旋轉表冠，為腕表上鏈；將表冠拉出一格，順時針旋轉可設定日期，逆時針旋轉可調整月份和閏年；再次拉出表冠，佩戴者可以雙向旋轉表冠以設定時間；此時將表冠往回推一格，順時針旋轉可設定星期和周數，逆時針旋轉則可設定月相。單一表冠調校所有功能除了方便用家，也是技術上的一大突破。

除了恆常款式，以上3款設計也有「周年紀念」限量款，分別之處是6時位置月相上換上復古風格的Audemars Piguet字樣，各限量150枚。限量款的底蓋上亦會鐫刻「150」與「1 of 150 pieces」兩個專屬印記。

寶石表盤 纖薄機芯

除了新尺寸的萬年曆和新機芯技術以外，品牌亦為CODE 11.59 系列推出3款限量款寶石表盤自動上鏈飛行陀飛輪38毫米腕表。早在1960年代，品牌便開始探索天然寶石表盤的潛力，工匠在薄如蟬翼的寶石上精雕細刻，拋光打磨，保留石材完整同時展現天然亮澤，製成獨一無二的表盤。新表以早前發布的38毫米自動上鏈飛行陀飛輪腕表為基礎，換上紅寶石原石、藍色方鈉石、綠色孔雀石製作的天然寶石表盤，分別配搭18K白金、玫瑰金與黃金表殼。每種寶石各有寓意，來自坦桑尼亞的紅寶石原石象徵活力與守護，來自巴西的深藍方鈉石代表平靜與澄澈，來自贊比亞的濃綠孔雀石寓意成長與蛻變。

3款腕表均搭載品牌為小表徑（41毫米以下）腕表設計的自動上鏈飛行陀飛輪2968機芯，僅厚3.4毫米，在縮減厚度同時保留原有框架比例。鈦金屬陀飛輪框架搭載外緣傳動裝置，最大程度地減少機芯重量。表盤的鮮艷色彩亦延伸至鱷魚皮表帶，腕表配備同色系可替換橡膠塗層表帶，方便用家配襯日常造型。●

查詢：Audemars Piguet 2152 0938

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

