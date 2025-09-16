明報新聞網
升學攻略：幼稚園及小學篇．心儀天主教學校

【明報專訊】問◢女兒現獲得國際基督教優質音樂中學暨小學學位，知道這間學校宗教氣氛濃厚，但我們一家信天主教，所以仍在考慮之中。家住深水埗，自行應會選擇瑪利諾神父教會學校（小學部），請問統一派位又應如何部署？謝謝。

答◢你女兒獲國際基督教優質音樂中學暨小學取錄，但你仍在考慮，似乎想選一間天主教又辦得不錯的小學。統一派位是按你住的校網來派位的，你住深水埗即40校網，以下是40校網用世襲超收額來排位的前4間天主教小學：瑪利諾神父教會學校（小學部）、長沙灣天主教小學、聖方濟愛德小學及荔枝角天主教小學。統一派位填表重點在第一格，你在自行選了瑪利諾神父教會學校（小學部），在統一派位甲部和乙部第一位一定要再選瑪神，這樣填的話你在甲、乙部有兩個命中機會，就算落空仍可「三劍合璧」博叩門。至於乙部其餘的天主教小學，你可以順序填好了！

愉快學習 迦南、聖安多尼二選一

問◢家住荃灣，女兒較文靜，將來希望她讀傳統津貼小學。想問綠楊幼稚園暨幼兒園、迦南幼稚園（荃灣）及聖安多尼中英文幼稚園（麗城花園）哪一間較好？希望愉快學習為主。

答◢參考教育局質素評核報告，迦南幼稚園（荃灣）及聖安多尼中英文幼稚園（麗城花園）之評級都是A（從A++至A-）。而評核報告的4個範疇，除了第一項「管理與組織」，其他3項都關乎小朋友「學習」、「發展」及「兒童的支援」，即與小朋友愉快學習有關係。如果希望愉快學習為主，可以從迦南或聖安多尼中選一間近你住所，因為就近入學，令家長和小朋友都感覺安心和安全些。至於綠楊幼稚園暨幼兒園，是私立獨立幼稚園，除了五育，還重視英文和成績，未必是你「那杯茶」！

培正有利打中文基礎

問◢小兒現準備報讀2026/27年度小一。想問若將來計劃到外地升學，現主要想替他打好中文基礎，那麼培僑書院、香港培正小學、福建中學附屬學校哪間更值得選擇呢？

答◢培僑書院教學語言為粵語、國語和英語，香港培正小學以中文作教學語言，福建中學附屬小學則以英文作為教學語言。如果要替小朋友打好中文基礎，培正比較符合你的要求，一來培正歷史悠久，人才輩出；二來該校單獨以中文教學，正合你的意思。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

