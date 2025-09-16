明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第571期

Happy Pa Ma

教大GPS．接納與共融：在幼稚園推動多元文化學與教

【明報專訊】據政府資料，香港少數族裔約佔全港總人口8%，其中南亞裔為主要族群，皆為非華語人士。近年，非華語幼兒入讀本地幼稚園愈見普遍。在2024/25學年，錄取非華語幼兒的本地幼稚園已超過500所。但有研究顯示，非華語幼兒因缺乏學校支援，難以學習中文及適應校園生活。

要協助非華語幼兒學習中文，我們建議在幼稚園階段採用「文化回應教育」策略，教師充分考慮非華語幼兒的文化背景，將多元文化融入學與教之中，以提升他們學習中文的動機。「文化回應教育」是以兒童為本，在學習內容和教材裏加入非華語幼兒的知識和文化經驗，並融入不同族群的文化特色，使他們感到接納和包容，從而更投入學習中文。

設計故事圖書 注入社交學習元素

在學與教的過程中，教師鼓勵幼兒接觸不同文化，引導他們認識文化差異。以筆者團隊設計的「賽馬會友趣學中文」計劃的文化回應故事圖書系列為例，故事角色都來自香港常見的族裔，例如印度、尼泊爾、巴基斯坦等，並加入了不同族裔在食物、傳統服飾和運動等方面的文化元素。例如故事描述不同族裔的幼兒一起玩板球，板球盛行於印度和巴基斯坦，能引起他們的興趣和共鳴，感受到尊重和接納之外，也讓他們容易掌握故事內容，推動他們學習故事裏的字詞。

此外，每個故事都按照幼兒的能力，提供不同深淺程度的版本（下圖），協助教師靈活運用圖書和相關教材，照顧不同的學習需求。實證測試顯示，幼稚園在使用具文化回應元素的課程及教材後，華語和非華語幼兒的中文能力均有提升，後者的進步尤其顯著。除了故事圖書外，教師也能透過課堂活動，例如讓華語及非華語幼兒分享喜愛的新年食物，認識彼此文化，學會互相尊重。

在「文化回應教育」中，教師鼓勵非華語幼兒將自己的文化經驗，例如畫印度手繪、唱自己族裔兒歌等視為長處，亦引導幼兒學習欣賞別人的文化，推動正向教育。對於非華語幼兒來說，提升社交能力有助他們融入主流社會，拓展中文語境。所以，我們在設計「賽馬會友趣學中文」計劃的課程時，除了着重發展中文聽、說、讀、寫能力，也注入情緒管理和社交技巧學習的元素。教材設有情境圖卡，讓教師帶領幼兒透過遊戲和角色扮演等活動，認識和學習管理情緒，促進社交技巧的發展。

總括而言，讓非華語幼兒學好中文，需要從文化角度入手，亦要加入正向教育的元素，鼓勵不同文化背景的幼兒之間多互動、多認識、多接納，推動他們學習中文之餘，又能促進文化共融。如想了解更多，可瀏覽https://cforchinese-jc.hk

文：何佩琼（香港教育大學「賽馬會友趣學中文」計劃經理）、鍾杰華（香港教育大學兒童發展及特殊教育講座教授、兒童與家庭科學中心總監、「賽馬會友趣學中文」計劃總監及首席研究員）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第571期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第571期

