日式育兒記：日本小學生如何過暑假

媽媽全職還是工作 決定孩子過暑假方式

以我的觀察，過暑假的方式主要取決於媽媽的安排。有一種就像我以往一樣，在暑假開始前一個星期就買好機票回娘家，一直到暑假尾聲才回日本；其他媽媽的做法，則要視乎她有工作還是全職媽媽。

低年級暑期託管 活動豐富

我們這區的雙職父母，大多已經加入了「學童保育」計劃。每年開學時，父母都要向政府提交職業證明來申請。平日放學後或暑假期間，他們都會提供託管服務，地點一般設在學校旁邊，方便小朋友自行放學。暑假時段，學童保育由早上7時開放到晚上7時，視父母的工作時間而定。至於午餐，父母可以一個月前預訂便當，或自己準備飯盒讓孩子帶去。這個「學童」可說是雙職父母的救星！

弟弟也有參加這個服務，但由於我現在能全職在家工作，所以一般只讓他去一個上午（主要原因是我不想做便當），然後回家跟哥哥玩。「學童」的教師會帶學生們去公園，如果天氣太熱，則會開放學校體育館讓孩子遊玩。同時，「學童」也安排不少暑期活動，例如去KidZania、看電影、參加夏祭等。收費方面，大概每個月5000多日圓（不同地區略有差異）。

高年級「Happy廣場」 自由進出學校體育館、課室

至於哥哥，他幾個最要好朋友的媽媽都是全職媽媽，所以大家都沒有參加「學童計劃」，哥哥也順理成章不想去，而是參加了另一個叫「Happy廣場」的計劃。這個計劃有點像「學童」，可以使用學校的體育館及課室，但沒有專人看管，可以自由進出，費用全免。所以一般四年級以上的家長，會讓孩子參加這個計劃。哥哥通常和3個好朋友相約，早上9點到中午12點在學校玩，然後回家吃午飯；中午最熱的時候就輪流到彼此家裏玩，到下午5點各自回家。

看似平平無奇的暑假，兄弟倆卻說開心到不得了。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

[Happy PaMa 教得樂 第571期]