明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第571期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日本小學生如何過暑假

【明報專訊】終於等到9月，重回上學的日子，好不容易捱過暑假，生活回歸正常。今年因為養了小狗的關係，我們第一次留在日本過暑假。日本的小學生一般是怎樣度過暑假的呢？

媽媽全職還是工作 決定孩子過暑假方式

以我的觀察，過暑假的方式主要取決於媽媽的安排。有一種就像我以往一樣，在暑假開始前一個星期就買好機票回娘家，一直到暑假尾聲才回日本；其他媽媽的做法，則要視乎她有工作還是全職媽媽。

低年級暑期託管 活動豐富

我們這區的雙職父母，大多已經加入了「學童保育」計劃。每年開學時，父母都要向政府提交職業證明來申請。平日放學後或暑假期間，他們都會提供託管服務，地點一般設在學校旁邊，方便小朋友自行放學。暑假時段，學童保育由早上7時開放到晚上7時，視父母的工作時間而定。至於午餐，父母可以一個月前預訂便當，或自己準備飯盒讓孩子帶去。這個「學童」可說是雙職父母的救星！

弟弟也有參加這個服務，但由於我現在能全職在家工作，所以一般只讓他去一個上午（主要原因是我不想做便當），然後回家跟哥哥玩。「學童」的教師會帶學生們去公園，如果天氣太熱，則會開放學校體育館讓孩子遊玩。同時，「學童」也安排不少暑期活動，例如去KidZania、看電影、參加夏祭等。收費方面，大概每個月5000多日圓（不同地區略有差異）。

高年級「Happy廣場」 自由進出學校體育館、課室

至於哥哥，他幾個最要好朋友的媽媽都是全職媽媽，所以大家都沒有參加「學童計劃」，哥哥也順理成章不想去，而是參加了另一個叫「Happy廣場」的計劃。這個計劃有點像「學童」，可以使用學校的體育館及課室，但沒有專人看管，可以自由進出，費用全免。所以一般四年級以上的家長，會讓孩子參加這個計劃。哥哥通常和3個好朋友相約，早上9點到中午12點在學校玩，然後回家吃午飯；中午最熱的時候就輪流到彼此家裏玩，到下午5點各自回家。

看似平平無奇的暑假，兄弟倆卻說開心到不得了。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第571期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第571期

上 / 下一篇新聞