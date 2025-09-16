善養救未來：你害怕AI嗎

這伯伯的IT智商當年可說是幼兒階段。今天，若他看到AI能生成的不同影像：動物會跳舞，死人會說話，甚至連他自己也可以說不同語言，不知他會感到怎樣了。

當時我們在海上，孩子在8、9歲左右才有機會從朋輩中接觸到電子遊戲。今天，人人一部手機，電話由單純一個聯絡工具，發展成為聯繫情誼、管理生活，讓我們擴闊視野與學習的工具，用處多不勝數。可是AI能製造幾可亂真的假資訊，再加上社交媒體的廣泛傳播，何謂事實已愈來愈難去界定，也讓我們對AI產生恐懼。

刀用來切割，車用來載人，雞毛掃用來掃塵；但若用者用來發泄，或有惡意企圖，則所有事物都可以是惡魔。

AI與互聯網本身是工具，原本不是惡魔。至今，它沒有自己的思想，沒有感受與自我覺察的能力。它好像是個超能資料庫與篩選工具，能光速地在互聯網搜尋到有關資訊，「有耐性地」解答我們的疑問——因為它能夠在網上找到很有同感心的回答用字與方式，集其大成，簡而快捷，讓我們感到好像與一個很有同感心的真人對話那樣。

AI「餵食」 思考難有多角度

今天，人仍能主宰AI，我們如何用、問什麼，決定了AI會生成什麼、做到什麼。但難題是，不單止我們一人在用AI：全球近81億人中逾65%是互聯網用戶，一個假資訊發放開去，多人看了，假亦變真。我們的世界，最初只靠口耳相傳，現在不用在場，我們都能看到俄烏與加沙戰爭，但不同社交平台的AI演算法，按我們平常觀看資訊的習慣與內容，向我們「餵食」——我們以為自己從多角度思考嗎？其實不知不覺地，手機上彈出的資訊，都是AI在背後非常「貼心」地給出最合我們口味的，我們不自覺地會鞏固一些信念或價值觀。如我們少了這份自我覺察，溝通時只以自己的經驗及見聞去批判，批判思維就難成多角度思維，人與人的溝通又會因各自看到的「現實」而起爭端。

AI的使用避無可避，連學校也廣泛使用於學習上，家長也不自覺地倚賴了這電子奶嘴。但這不代表我們沒有能力去學習如何好好掌握AI，令它成為幫助我們成長，提升我們效率的工具。

教不同階段孩子用AI貼士

善養講的是如何培育同感心，AI這工具要如何用才能兩全其美，世界正在討論中。教育大同跟「協作夥伴」Kigumi Group，將於9月27日舉行一個名為「數碼幸福與健康」的家長工作坊，希望與家長同行。讓我先引用Kigumi創辦人Mila Devenport的兩個小貼士：對於年幼的孩子，我們要讓他們分清AI是Robot，不是人；而對年紀稍長的青少年，則要讓他們理解AI Chatbot總會需要他們一些東西，不論是錢、時間，還是個人資訊。但實際上如何去與孩子溝通，就是學習與修煉善養同感心的層面。另外，教育大同於9月28日還有一個「社交情緒學習親子工作坊」，詳情可瀏覽教育大同網站www.ediversity.org。

文：張惠侶（教育大同聯合創辦人）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

