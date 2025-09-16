明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第571期

Happy Pa Ma

善養救未來：你害怕AI嗎

【明報專訊】記得十幾廿年前，我跟家人在海上遊歷時，到了一個太平洋小島，島上一個虔誠的老伯伯為自己的家建了一座小教堂，但獨欠一個鐘。當時一對做設計的年輕船家夫婦在電腦上做些手腳，放了一個鐘在教堂照片上，印出來送給老伯，他立即興奮的跑到教堂去看，卻發現沒有鐘，他大惑不解。

這伯伯的IT智商當年可說是幼兒階段。今天，若他看到AI能生成的不同影像：動物會跳舞，死人會說話，甚至連他自己也可以說不同語言，不知他會感到怎樣了。

當時我們在海上，孩子在8、9歲左右才有機會從朋輩中接觸到電子遊戲。今天，人人一部手機，電話由單純一個聯絡工具，發展成為聯繫情誼、管理生活，讓我們擴闊視野與學習的工具，用處多不勝數。可是AI能製造幾可亂真的假資訊，再加上社交媒體的廣泛傳播，何謂事實已愈來愈難去界定，也讓我們對AI產生恐懼。

刀用來切割，車用來載人，雞毛掃用來掃塵；但若用者用來發泄，或有惡意企圖，則所有事物都可以是惡魔。

AI與互聯網本身是工具，原本不是惡魔。至今，它沒有自己的思想，沒有感受與自我覺察的能力。它好像是個超能資料庫與篩選工具，能光速地在互聯網搜尋到有關資訊，「有耐性地」解答我們的疑問——因為它能夠在網上找到很有同感心的回答用字與方式，集其大成，簡而快捷，讓我們感到好像與一個很有同感心的真人對話那樣。

AI「餵食」 思考難有多角度

今天，人仍能主宰AI，我們如何用、問什麼，決定了AI會生成什麼、做到什麼。但難題是，不單止我們一人在用AI：全球近81億人中逾65%是互聯網用戶，一個假資訊發放開去，多人看了，假亦變真。我們的世界，最初只靠口耳相傳，現在不用在場，我們都能看到俄烏與加沙戰爭，但不同社交平台的AI演算法，按我們平常觀看資訊的習慣與內容，向我們「餵食」——我們以為自己從多角度思考嗎？其實不知不覺地，手機上彈出的資訊，都是AI在背後非常「貼心」地給出最合我們口味的，我們不自覺地會鞏固一些信念或價值觀。如我們少了這份自我覺察，溝通時只以自己的經驗及見聞去批判，批判思維就難成多角度思維，人與人的溝通又會因各自看到的「現實」而起爭端。　

AI的使用避無可避，連學校也廣泛使用於學習上，家長也不自覺地倚賴了這電子奶嘴。但這不代表我們沒有能力去學習如何好好掌握AI，令它成為幫助我們成長，提升我們效率的工具。

教不同階段孩子用AI貼士

善養講的是如何培育同感心，AI這工具要如何用才能兩全其美，世界正在討論中。教育大同跟「協作夥伴」Kigumi Group，將於9月27日舉行一個名為「數碼幸福與健康」的家長工作坊，希望與家長同行。讓我先引用Kigumi創辦人Mila Devenport的兩個小貼士：對於年幼的孩子，我們要讓他們分清AI是Robot，不是人；而對年紀稍長的青少年，則要讓他們理解AI Chatbot總會需要他們一些東西，不論是錢、時間，還是個人資訊。但實際上如何去與孩子溝通，就是學習與修煉善養同感心的層面。另外，教育大同於9月28日還有一個「社交情緒學習親子工作坊」，詳情可瀏覽教育大同網站www.ediversity.org

文：張惠侶（教育大同聯合創辦人）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第571期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第571期

上 / 下一篇新聞