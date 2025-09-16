童繪遊樂場：互動下的良性競爭

我們從小已在競爭的環境和氣氛下成長，但我相信「不進則退」會較切合「視藝」的自我要求，其實在範疇上，除了要掌握不同素材的應用技巧之外，視野的培養也非常重要，特別是踏上高年級的學生，要開始嘗試創作，參照資料圖片和畫作臨摹的比例應要減少，在構圖整合上要開始加入個人角度和見解，作品亦要有視覺以外的「內涵」，慢慢培養創作元素，為日後畫作逐漸步向個人風格打好基礎。

同一主題畫作 各具特色

其實在繪畫過程中，也會存在着互動和競爭，課堂上如有繪畫出色的學生，在學習氣氛上便會產生互動和良性競爭，筆者學生當中就有兩名學生，她們小學是同校同級，彼此也是好朋友，雖然9月升中到不同中學，但相信憑着彼此同樣熱愛繪畫，在共同興趣下維繫這段友誼絕非難事。

最近我特意在素材應用前設和主題上給她們採用了相同的指標，但又需要加入自己的構想來設定背景，現在就為大家介紹她們採用「混合素材」完成的作品。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

