副刊
Happy PaMa 教得樂 第571期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：互動下的良性競爭

【明報專訊】9月份，又是新學年的開始，一如既往，家長和學生會先安頓好校內課外活動和校外補習及功課輔導班，才會開始報讀不同的興趣班。由於視覺藝術早已被納入小學呈分試計分的科目，而且分數比重不小，所以來報讀的學生，已不是純粹為了興趣，某程度上也有實際需要。視藝科確實比從前受到重視，隨着往後的改制，除了視藝和音樂之外，高小生還有新增的體育科呈分需要兼顧，眼見很多學生只沉醉於手機當中，適當的體育活動對身心發展和身體健康絕對有正面幫助。

我們從小已在競爭的環境和氣氛下成長，但我相信「不進則退」會較切合「視藝」的自我要求，其實在範疇上，除了要掌握不同素材的應用技巧之外，視野的培養也非常重要，特別是踏上高年級的學生，要開始嘗試創作，參照資料圖片和畫作臨摹的比例應要減少，在構圖整合上要開始加入個人角度和見解，作品亦要有視覺以外的「內涵」，慢慢培養創作元素，為日後畫作逐漸步向個人風格打好基礎。

同一主題畫作 各具特色

其實在繪畫過程中，也會存在着互動和競爭，課堂上如有繪畫出色的學生，在學習氣氛上便會產生互動和良性競爭，筆者學生當中就有兩名學生，她們小學是同校同級，彼此也是好朋友，雖然9月升中到不同中學，但相信憑着彼此同樣熱愛繪畫，在共同興趣下維繫這段友誼絕非難事。

最近我特意在素材應用前設和主題上給她們採用了相同的指標，但又需要加入自己的構想來設定背景，現在就為大家介紹她們採用「混合素材」完成的作品。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第571期]

Happy PaMa 教得樂 第571期

