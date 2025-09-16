6A爸媽：爸爸也會累

男人一般「有淚不輕彈」。沒有疏導情緒的途徑，最終容易導致壓力上升，甚至抑鬱。香港男士壓力多數來自工作、經濟、家庭期望等。問一下身邊的男士，有多久沒有「流眼淚」。

沒有眼淚，並不代表快樂。男士普遍不懂得如何表達感受，尤其是在家裏以超人一般的存在，更加難以把負面情緒流露出來，但這並不代表他們不需要疏導情緒。當然如果另一半能夠協助是最理想的。但試問，又有多少男士願意跟另一半分享自己的擔憂與壓力呢？

連基本表達能力都忘了

男性一般處理壓力的方法就是「沉默應對」。日子久了，可能連基本表達能力都忘記了。

有一個專業名詞叫「情感失語症」（Alexithymia），患者不懂得形容自己感受，缺乏用詞描述，亦分不清楚身體跟情緒的反應。他們除了不善於表達情緒外，亦難以理解別人的情感表達，遇到另一半表達強烈情感，例如哭泣的時候，他們會不知所措，甚至逃避。

當然並不是每一個人都會患上這種情感失語症，但很多爸爸也會錯誤理解表達情緒是懦弱的表現。其實懦弱與脆弱並不能畫上等號；相反，能夠表達軟弱的情感，其實是一種堅強的表現。很多人都怕被人取笑懦弱，怕被別人批評，其實只是他們沒有勇於承認自己有情感上的需要。

觀察身邊人 學習更多情緒詞彙

解決情緒問題的方法，「情緒練習」是不可或缺的，當中包括發展更多情緒紓緩的詞彙，把「辛苦」或「好大壓力」常掛在嘴邊的人，也是需要練習如何說出更多情緒詞彙，好讓他們能夠向別人表達自己當刻的真實情感。

其次，可以觀察身邊另一半的情緒，學習他們如何表達；也記錄一下自己情緒，如每天把一些心情寫下來。雖然我們未必會重讀不開心的日記，但透過文字紀錄，彷彿把一些難以啟齒的感受跟別人說了。

另一方面，太太也可以對丈夫作出無限的接納。一直以來家長都努力學習如何對孩子表達無條件的愛，妻子何不嘗試把這種心思放在丈夫身上，他們也需要別人接納自己，希望得到太太支持與理解。

此外，成為丈夫安全的對話伙伴亦十分重要——不批評，不急於表達或反駁，一起營造安全的空間，讓丈夫能夠安心表達自己的心情；同時令他們知道，遇到問題其實並不需獨自急於解決，太太是可以陪同丈夫走過情緒幽谷。

最後，不要忘記丈夫都需要人𧨾。適當的讚賞令到他們知道自己價值所在，就好似我們會讚賞孩子一樣，丈夫也需要別人認同呢！

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第571期]