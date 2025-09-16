家長考牌學堂：問對的問題

育兒專家教路，家長出於關心的問題，若問得不夠好，小朋友其實也不知如何回答。例如「今日返學點呀？」看似開放的問題，但年幼孩子該從何說起呢？是說午飯好吃？小息時到哪裏玩？隔壁同學跟我借了橡皮擦？校長早會時說過的還是校車上同學的聊天內容？一整天學校生活內發生過那麼多的事，他們小小的腦袋能記住的片段實在太多，該挑哪一段來回答「今日返學點呀」？

試想一下，你上班塞車半小時，回到公司老闆不理解，你只好委屈地埋頭苦幹，客戶又諸多要求，同事午餐時秀出你想買卻買不到的迷你版人氣公仔，經理突然要求補交2個月前的報告範本，一頭霧水之下你搭電梯時按錯樓層遊𨋢河，千辛萬苦才交到功課；放工追巴士沒追上要多等半小時才回家。經過如此顛簸的一天，累到連筷子都拿不穩，婆婆卻問一句：「今日返工點呀？」你會有何感覺？

選對時機 問題設引導方向

關心孩子是家長的本分，但發問技巧如時機、字眼等，都是一門學問。不妨讓孩子放學回家後先小休片刻。如果他回家時顯得心神恍惚，或狀態與平時大不同，別心急，應選對時機，再問最適當的問題。試着用指向性的形容詞，或更清晰的方向引導，你會發現孩子能說的，比你想像的更多。以下是我最愛問的5個問題，與你分享！

1. 「今天發生過什麼事讓你開心笑起來？」

2. 「今天你做了什麼幫別人的事？」

3. 「返了一整天學，辛苦了。可以告訴媽媽，你今天做了最喜歡的一件事是什麼嗎？」

4. 「你今天學到最棒的是什麼，可以教教媽媽嗎？」

5. 「如果能夠讓你把今天做的其中一件事，用不一樣的方式再做一次，會是什麼事呢？」

當然，不需要一次過問，否則小朋友也可能會被嚇怕！每天挑一條問問就好。最重要的是，請認真傾聽，給予十足的耐心。如果孩子表達得較複雜，請多點耐性，聽得仔細深入一點，記住他們提到的名字。這些都是鼓勵孩子每天向你敞開心扉的動力啊！

《晨光第一線》──「家長考牌學堂」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周三早上6時至10時於港台第二台（FM 94.8 – 96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：侯嘉明

作者簡介：資深傳媒工作者，香港電台第二台《晨光第一線》及第三台In the Common Room節目主持，大型活動司儀，表達技巧訓練專員。育有3名女兒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第571期]