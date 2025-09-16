明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第571期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：「停機坪時刻」 親子深度連結

【明報專訊】香港生活節奏快，家長常被工作、孩子學業及瑣事追趕，與孩子相處亦被壓縮成零碎的片段。作為家庭社工，我目睹許多父母渴望與孩子建立更深的連結，卻不知從何入手。9月份孩子回歸校園，生活變回規律，正是家庭調整親子關係的好時機。家長可與孩子共創「停機坪時刻」，一個專屬於彼此的短暫時間停頓，讓心與心重新連繫。

何謂「停機坪時刻」？這是借用飛機降落後回到停機坪的概念，形容一個固定的時間與空間，家長與孩子暫時放下手上工作，專注親子間的相處。這個時刻並不需太長時間，10至15分鐘已足夠，但需刻意安排與堅持下去。它可以是晚飯後的閒聊、睡前的小故事，或周末的短暫散步。關鍵在於「專注」與「規律」，讓孩子感受到父母的存在及參與。

4招打造「停機坪時刻」

1. 與孩子共同設計

邀請孩子參與，詢問他們想如何度過這珍貴時刻。例如，6歲的小晴喜歡和爸爸一起畫畫，10歲的小安則希望和媽媽玩桌遊，讓孩子選擇做什麼親子活動，他們會更投入。家長可提議幾個簡單活動，如分享一天的趣事、玩一個快速遊戲，或一起聽孩子喜歡的音樂。記住，這不是「教導時間」，而是輕鬆的共處時刻。

2. 訂立規律時段

每天或每周選擇一個固定時間，例如每晚8時或周日早餐後。建立規律能讓孩子有安全感，知道這段時間是屬於「我們的」。若家長日程繁忙，可從每周一次開始，逐步增加頻率。我曾輔導一對父母，最初只在周日晚上與孩子玩15分鐘的卡牌遊戲；半年後，孩子主動要求每天睡前聊天10分鐘，親子關係顯著改善。

3. 創造無干擾環境

關掉電視、收起手機，確保這段時間不受打擾，此行動象徵專注於彼此。這對孩子尤其重要，他們需要父母全心全意的陪伴。

4. 傾聽與分享並重

鼓勵孩子分享他們的想法，無論是學校的趣事還是小小的煩惱。父母也可以分享自己的小故事，例如年輕時的趣聞或工作中的小挑戰。這種雙向交流能讓孩子感到被尊重，同時拉近彼此距離。記得避免批評或過度指導，讓對話自然流動。

9月是新開始，家長不妨趁此機會與孩子訂下「停機坪時刻」的約定。這個小習慣或許看似簡單，卻能成為親子關係的穩定之錨。當孩子長大，回想起與父母的點滴，這些片刻將成為他們心中最溫暖的回憶！

文：黎少珊（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第571期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第571期

上 / 下一篇新聞