幸福拼圖：「停機坪時刻」 親子深度連結

何謂「停機坪時刻」？這是借用飛機降落後回到停機坪的概念，形容一個固定的時間與空間，家長與孩子暫時放下手上工作，專注親子間的相處。這個時刻並不需太長時間，10至15分鐘已足夠，但需刻意安排與堅持下去。它可以是晚飯後的閒聊、睡前的小故事，或周末的短暫散步。關鍵在於「專注」與「規律」，讓孩子感受到父母的存在及參與。

4招打造「停機坪時刻」

1. 與孩子共同設計

邀請孩子參與，詢問他們想如何度過這珍貴時刻。例如，6歲的小晴喜歡和爸爸一起畫畫，10歲的小安則希望和媽媽玩桌遊，讓孩子選擇做什麼親子活動，他們會更投入。家長可提議幾個簡單活動，如分享一天的趣事、玩一個快速遊戲，或一起聽孩子喜歡的音樂。記住，這不是「教導時間」，而是輕鬆的共處時刻。

2. 訂立規律時段

每天或每周選擇一個固定時間，例如每晚8時或周日早餐後。建立規律能讓孩子有安全感，知道這段時間是屬於「我們的」。若家長日程繁忙，可從每周一次開始，逐步增加頻率。我曾輔導一對父母，最初只在周日晚上與孩子玩15分鐘的卡牌遊戲；半年後，孩子主動要求每天睡前聊天10分鐘，親子關係顯著改善。

3. 創造無干擾環境

關掉電視、收起手機，確保這段時間不受打擾，此行動象徵專注於彼此。這對孩子尤其重要，他們需要父母全心全意的陪伴。

4. 傾聽與分享並重

鼓勵孩子分享他們的想法，無論是學校的趣事還是小小的煩惱。父母也可以分享自己的小故事，例如年輕時的趣聞或工作中的小挑戰。這種雙向交流能讓孩子感到被尊重，同時拉近彼此距離。記得避免批評或過度指導，讓對話自然流動。

9月是新開始，家長不妨趁此機會與孩子訂下「停機坪時刻」的約定。這個小習慣或許看似簡單，卻能成為親子關係的穩定之錨。當孩子長大，回想起與父母的點滴，這些片刻將成為他們心中最溫暖的回憶！

文：黎少珊（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第571期]