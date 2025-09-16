親子筆陣．蒲公英教室：用「愛」幫助孩子輕鬆適應新學期

L：Listen（傾聽）

—— 先明白小朋友的擔心，再講適應

剛剛開學的小朋友，很多時都會把負面情緒放在心裏不懂表達，他們可能有各式各樣的擔心和困擾，例如擔心新同學不好相處，跟不上新課程，又或者捨不得轉瞬即逝的假期。這個時候家長不用急着跟他們講大道理，而是做一個有耐心的聽眾。

家長不需特意找時間跟孩子傾訴，可以自然地在食飯時問：「今日小息跟同學說了什麼好玩的東西？」又或執書包時輕輕說：「如果遇到難搞的事，同爸媽講，我們一齊想辦法。」比起說「你不用怕」、「有什麼好擔心」，小朋友更需要是「我願意聽你講」的態度——當他們感受到自己的情緒被留意，不安感自然會消散。

O：Observe（觀察）

—— 從細節看懂小朋友的小需要

小朋友適應開學的狀態往往隱藏在細節中。例如，以前能夠自己起牀，現在卻經常不願意起身；以往回到家後會不停講述學校的事情，現在卻低着頭一言不發；甚至食量減少，睡前輾轉反側，無法入睡。這些看似「不聽話」的行為，可能是他們在暗中發出「求救」信號——或許是無法跟上教師的進度，或是與同學之間出現了小摩擦，但又不知道如何表達。

家長不需急於責備或追問，而是採用觀察和溫和回應的方式來接近孩子。如果小朋友起牀很慢，可以說：「是不是還沒有睡夠呢？那我們今晚提早10分鐘熄燈，明天會不會好一些？」如果小朋友不願意談論學校事情，可以說：「沒關係，等你想分享時，我隨時都在這裏。」相比於說「你為什麼又是這樣」，這種「我看到你很難受」的體諒，會使小朋友更願意敞開心扉，幫助家長及時發現問題，及早疏導。

V：Voice（鼓勵表達）

—— 讓小朋友敢於表達他們的小想法，而不是將心事藏在心中

許多時候，小朋友無法適應開學，是因為心中的疑問和委屈沒有地方傾訴。可能是他們不敢向教師提問，或是遇到與同學之間的分歧不知道如何表達，又或者覺得告訴家長，他們也不會在意，最終選擇將這些情緒吞回心底。在這種情况下，家長需要做的，是幫助小朋友「打開表達的閘門」，讓他們敢於表達並願意分享。

幫助小朋友「打開表達的閘門」

家長可以從小事引導。例如，當小朋友抱怨「今天同學搶了我的橡皮」時，不要急於回應「你讓一下他吧」，而是問道：「那你當時想對他說什麼？如果下次再遇到這樣的情况，我們可以試着這樣說……」如果小朋友猶豫是否參加班級活動，家長不要直接說「你一定要去」，而是問他：「你是擔心自己做不好嗎？其實無論結果如何，將你的想法表達出來，已經是很勇敢的行為了。」家長要讓小朋友明白：「你的想法非常重要，即使講錯也沒關係，爸爸媽媽永遠願意傾聽。」當小朋友能夠勇敢地表達自己，並能及時獲得回應，適應開學自然會順利得多。

E：Encourage（陪伴與支持）

—— 做小朋友背後的「靠山」

在適應期的小朋友，最需要的是「無論如何，爸媽都在這裏」的安全感。這種支持不一定要幫小朋友做功課或替小朋友解決矛盾，而是用行動告訴他們：「你可以自己嘗試，我會陪伴着你。」

例如，當小朋友不會整理書包時，不要直接幫他，而是一起研究如何將課本放得更整齊；當小朋友害怕考試時，不要輕易說「考不好也沒關係」，而是說：「爸媽知道你有努力，若考得不理想，我們可以一起看看哪些地方需要改進。」同時，家長也要以身作則，例如小朋友做功課時，家長放下手機專心閱讀，而不是一邊催促小朋友專心一點，一邊刷短片。這種「共同成長」的陪伴，比任何教訓都更具力量。

成長過程中學會面對變化

開學適應期的核心在於小朋友在成長過程中學會面對變化，而家長的角色則是用「愛」為這份成長提供支持。從認真傾聽小朋友的每一句碎碎念，到細心觀察他們的每一個小變化；從鼓勵他們表達心中想法，到始終在背後支持他們——這些藏在日常生活的關懷，才是幫助小朋友順利渡過適應期的最佳「禮物」。不必追求完美適應，也不必擔心小朋友跟不上，只要用愛去關心孩子，讓他們感受到無論遇到什麼事情，家永遠是避風港，小朋友自然會帶着這份安全感，找到新學期的節奏，懷着信心與期待，一步一步向前邁進。

文：黃偉立（獅子會何德心小學校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第571期]