好去處：室內遊樂園唔止掟彩虹、射大牙 歡樂天地飄雪！ 坐VR電單車冒險

全新開幕的歡樂天地灣仔分店，集合了多元化遊戲設施，其中必玩的奇幻冰雪樂園，提供大衣及手套，讓大家進入零下15℃的冰雪世界。若穿齊大會的裝束，在裏面應該不會覺得很寒冷，只是當手仔或腳仔的皮膚跟冰雪有直接接觸時，就會有些被凍僵的感覺，這個要留意啊！場內共有3條滑梯，全部速度也不算快，任何年紀的小朋友都合適；最特別的是場內有齊雪地打卡元素，如雪山、北極熊、海盜船場景，甚至會有飄雪紛飛的噴雪效果，肯定可以影到靚相！

環幕機動影院探索極地、外星

經典的射大牙、歡樂彩虹、跑馬仔等遊戲固然不少得，為配合數碼年代，場內設有多個較刺激的感官遊戲，當中的VR飛行電單車及環幕機動影院，少一點膽量也挑戰不來呢！前者需戴上VR眼鏡，坐在電單車上，隨着電單車擺動及視覺轉換，玩家會感受飛越叢林和山谷的旅程，中途還有水花四濺、熱力及香味效果，真實感強。後者則毋須戴VR裝備，只要坐在設計如「過山車」的座椅上，便可觀看電影，當中有超過20部精選影片可供選擇，包括外星探險、恐龍樂園、穿越極地等，座椅會隨屏幕內容擺動，令觀眾更加投入。現時全線分店代幣由每枚$2調低至$1，批量購買更可享折扣，一家幾口齊齊參與，可以玩得更划算。

◆必玩遊樂設施（圖）

奇幻冰雪樂園

- 入場費：非會員$148，會員$138送20代幣

環幕機動影院

- 費用：非會員$70，會員$60送20代幣

VR飛行電單車

- 費用：非會員$80，會員$70送20代幣

飄移碰碰車

- 費用：非會員$70，會員$60送20代幣

◆親子遊戲（圖）

農場快車

- 費用：非會員$70，會員$60送20代幣

小童版保齡球場

- 費用：每局40代幣

歡樂波波池

- 入場費：非會員$100，會員$90送20代幣

旋轉木馬

- 費用：非會員$60，會員$50送20代幣

◆經典遊戲（圖）

射大牙 - 費用：每局8代幣

跑馬仔（歡樂競賽） - 費用：每局10代幣

歡樂彩虹 - 費用：1代幣1次

■INFO

歡樂天地（灣仔分店）

營業時間：上午11:00至晚上8:00

地址：灣仔合和商場14樓1403-1405號舖

網址：www.ysmihw.com.hk

文：顏燕雯

小模特兒：Leila Ho

[Happy PaMa 教得樂 第571期]