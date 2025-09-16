本周FOCUS．採訪手記：誰來湊孩子

但今時今日，不少家庭計劃生育前，都必先考慮「誰來湊孩子」這個難題。客觀原因，是人們生活質素提高了，種種要求也有所提升，例如爸媽們未必放心把年幼子女全權交給外傭照顧；又或者「四大長老」仍在工作，即或退休都可能寧願享受人生，未必願意幫忙湊孫。因此，幼兒中心成為現今不少家長的選擇。

幼兒中心提供教育及照顧服務

其實幼兒中心一直都存在，以往大家會叫它做託兒所、育嬰院，主要目的是幫助雙職家長照顧幼兒。近年在政府規劃下，這類託兒所變成更有規劃的幼兒中心，幼兒工作員的資歷和培訓、幼兒中心設施、職員與兒童的比例等，都有一定指引和監管。最重要的，是它扮演着雙重角色，同時提供教育及照顧服務，難怪家長視之為「湊仔」好幫手。不過，即使政府在2023、2024年《施政報告》都提及，由2024年起3年內分階段增設11所資助獨立幼兒中心，額外提供約1000個服務名額，但仍未能滿足家長需要。

記者明白幼兒中心的場地與牌照要求嚴格，增加了擴展服務點的難度，但若希望提升生育率，紓緩人口老化問題，政府就必先考慮優化這些社會配套，讓巿民減少對育兒的顧慮。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第571期]