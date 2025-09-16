知多啲：社署0至3歲幼兒服務 截至3月名額逾3400

【明報專訊】據社署提供資料顯示，截至2025年3月，本港獨立幼兒中心（包括資助及非牟利/私營）的數目為32間，為0至3歲幼兒的服務名額為3406個，統一由社署管轄，一般收費為每月3000至6000元不等；至於附設於幼稚園的幼兒中心（包括資助及非牟利/私營），則由教育局轄下幼稚園及幼兒中心聯合辦事處負責註冊和規管，主要服務對象為2至6歲兒童，即大部分提供2歲幼兒入讀的PN（學前班），按教育局提供2024年9月份資料，這類幼兒中心有517間，服務名額為37,047個；當中只有極少數同時提供0至6歲日託育嬰園及日託幼兒園服務，如救世軍北角幼兒學校暨育嬰園，屬非牟利幼稚園暨綜合幼兒中心。
想清楚了解各受資助及私營/非牟利的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心名單、收費及輔助服務等資訊。家長可於社署網頁bit.ly/46eQalb查閱。
此外，社署亦資助部分獨立幼兒中心及幼稚園暨幼兒中心，為6歲以下幼兒提供全日、半日或每節2小時的暫託幼兒服務，以協助需突發處理事情的家長或照顧者；而鄰里支援幼兒照顧計劃下的家居照顧服務，亦為3歲以下幼兒提供彈性照顧服務，家長可直接向各中心查詢及申請。
