知多啲：社署0至3歲幼兒服務 截至3月名額逾3400

想清楚了解各受資助及私營/非牟利的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心名單、收費及輔助服務等資訊。家長可於社署網頁bit.ly/46eQalb查閱。

此外，社署亦資助部分獨立幼兒中心及幼稚園暨幼兒中心，為6歲以下幼兒提供全日、半日或每節2小時的暫託幼兒服務，以協助需突發處理事情的家長或照顧者；而鄰里支援幼兒照顧計劃下的家居照顧服務，亦為3歲以下幼兒提供彈性照顧服務，家長可直接向各中心查詢及申請。

[Happy PaMa 教得樂 第571期]