幼兒中心：專業支援 緩解雙職父母壓力 幼兒中心全方位照顧與培育

【明報專訊】為鼓勵生育，政府近年推出多項鼓勵政策，包括發放2萬元新生嬰兒獎勵金，增加額外日間幼兒照顧服務名額等，希望吸引夫婦積極生育。不過，據香港統計處資料顯示，2024年新生嬰兒的臨時數字為3.6萬，但截至2025年3月，為0至3歲幼兒而設的獨立幼兒中心的服務名額只有約3000個，絕對是僧多粥少。爭幼兒中心名額，猶如入名校一樣一位難求，不少家長「大住肚」時已經排隊，除了希望有人幫手照顧，也因幼兒中心屬照顧與培育的雙重服務，讓幼兒在語言發展、社交能力等有更佳發展，亦能給予家長不同方面的支援。

文︰顏燕雯

懷孕6個月的Candy正在物色幼兒中心給腹中準備出生的小寶貝，「本來打算請我媽媽幫手，但她說正計劃找新工作，又指自己湊仔一套未必合我心意，叫我自己找人湊」。Candy為此十分焦急，因為現時透過中介公司聘請外傭也需一段時間，而她又不太放心把寶寶全交託外傭照顧，「我聽朋友說可以找幼兒中心，那裏有專業工作員照顧小朋友，小朋友又在裏面學到東西，但輪候日子甚長，有可能BB到5、6個月大仍未排到，所以現在十分徬徨」。

名額雖增仍未滿足需求

相比Candy，Erica就幸運得多。她育有一子一女，去年女兒鈳炘8個月大時入讀聖公會聖基道兒童院轄下的資助獨立幼兒中心愛幼坊。Erica說，她與丈夫均要上班，沒有聘請外傭，4歲多兒子住在公公婆婆家，她兩夫婦則每天早上7時多出門，若要老人家每天再長途跋涉來幫忙，又會令二人過於操勞，因此把女兒帶到幼兒中心是不二之選。Erica長期留意家裏附近的幼兒中心招生通告，當她知道愛幼坊收生便馬上報名。

幼兒中心是社會福利署（下稱社署）日間幼兒照顧服務的其中一環。根據社署發言人回覆本報指，政府在2023年及2024年《施政報告》宣布，3年內分階段增設合共11所資助獨立幼兒中心，額外提供約1000個服務名額，當中4所分別位於粉嶺皇后山邨、華明邨、深水埗庫務大樓和觀塘的幼兒中心已於去年先後投入服務，合共提供344個服務名額。而深水埗長順街及葵青葵芳邨的160個名額亦將於2025/26年度投入服務；餘下5間資助獨立幼兒中心亦計劃於2026/27年度起有序地投入服務。

位於觀塘順利邨的愛幼坊正是聖公會聖基道兒童院轄下幼兒中心，去年10月開始試運，為育有0至3歲嬰幼兒家長提供88個託兒服務名額，聖公會聖基道兒童院總幹事麥潤芸（Silvia）認為，即使政府服務名額增加，但仍未能滿足所有家庭的需求。「我們中心位於東九龍，也非交通樞紐，可是家長除了附近居民，也有來自大埔、荃灣、美孚，他們願意帶年幼孩子長途跨區前來，除了因為機構的口碑，也因為他們居住地附近無法找到合適服務。」她期望政府實現「每區有服務點」的規劃，不過亦理解要推展服務仍受不少因素限制，以至現時服務點的擴建速度較慢。此外，部分幼兒中心只提供2至3歲的幼兒照顧服務，對剛育有初生兒的家長，未能提供適切服務。

依年齡訓練 與家長討論進度

今年3月正式開幕的愛幼坊，只有約6000平方呎，面積不算大，不過在有限條件下，仍按嬰幼兒不同年齡需要劃分辦公室、接待區、大小肌肉區、奶房及洗手間等。嬰幼兒入讀時，先有適應期，如每天先來中心2小時，逐漸增加至3小時，讓他們逐步適應。之後他們會按活動時間表作息，不同年齡的嬰幼兒都有一個為他們度身訂做的時間表，當中包括如廁訓練、音樂訓練等，還有在滿佈玩具的房間中探索。幼兒工作員會跟進兒童每日學習進度，依年齡指導相應訓練，如翻身練習、足感練習等，並與家長討論兒童進度，調整培育方案，跟一般外傭在家「僅關注飲食起居」的照顧模式不同。

Erica說，女兒上幼兒中心後，讓她有驚喜，她表示孩子在0至2歲是非常重要的學習階段，幼兒中心裏有教師也有其他同學，加上規律課程，令女兒在大小肌、語言能力方面都發展不錯。「相比兒子，我看到女兒在這階段發展確實比哥哥好，如她14個月大已講到一些動物名字，也會叫爸媽。最重要是老師定期打電話給我，告訴我孩子的發展狀况，如女兒剛來時開始吃固體食物，但平日我根本沒時間去做，老師會在中心先跟她試吃，再教我周末煮些什麼給她。加上小朋友有穩定作息時間，基本上，每晚下班我來接她回家，跟她玩一會兒，8時半她便一定準時睡覺。我覺得這些對家長和小朋友來說也是一大好處。」

日託幼兒服務「成本效益高」

Silvia指0至3歲日間幼兒照顧服務是「成本效益高、投資回報率高」的服務，因為這是兒童成長黃金期，及早發現並支援其需求，可顯著促進幼兒發展，同時強化社區對家庭的支援，能大幅減少日後的家庭、教育及社會問題。愛幼坊亦十分着重與家長互動，透過專業討論與經驗分享，為家庭提供照顧及專業支援。以愛幼坊為例，平日開放時間為早上8時至晚上6時，另有延展時間給家長彈性處理公務，如周六甚至可延展至下午3時，延長服務時間可緩解雙職父母壓力，避免年長子女因新生弟妹的出生而被忽略；同時減輕跨代照顧者的負擔，幫助長者，如「四大長老」騰出時間，便利他們覆診或參加長者中心活動，並可讓父母安心工作。

至於入讀資格，聖公會聖基道兒童院服務總監康浩禎指，他們轄下幼兒中心收生多採先到先得制，亦會邀請家長參觀中心及面見申請家庭，了解平日小朋友由誰照顧、誰人負責接送等，亦會留意家長或小朋友有沒有特別情况，如孩子是否早產兒需要特別護理、媽媽是否需要情緒支援等，若有的話則會另作安排。

