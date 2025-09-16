明報新聞網
登Miffy「夢幻郵輪」 驚喜餐點點止賣萌

【明報專訊】這趟來到芭堤雅的第二個驚喜，就是發現了夢幻又可愛的Miffy's Voyage Café。

這是繼華欣店之後的第二間分店，芭堤雅店以「海上假期」為主題，隱身在本身頗為平淡的Pattaya Outlet Mall裏。餐廳門口有超大Miffy和可愛的躲貓貓燈牌迎接，還沒進門就讓人急不及待拍照打卡。推門而入，海洋風滿滿的藍白色調空間，彷彿登上了一艘夢幻郵輪；泳裝Miffy抱着水泡，守在泳池造型的波波池旁；每張餐桌上都有一隻軟綿綿的大Miffy毛公仔，連掛畫、燈飾、抱枕都充滿Miffy元素，簡直是粉絲的天堂。

斑蘭炸雞翼 妙配糯米飯

餐點同樣令人驚喜。從主食到甜點一應俱全，每一道都融入了Miffy元素，就連餐具和擺盤都設計得萌度爆表，隨便拍都像明信片。點了一客斑蘭炸雞翼配糯米飯，雞翼炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，配上熱騰騰的糯米飯，完全不輸薯條的搭配。其他甜點與飲品也絕非「賣萌而已」，味道比想像中更有水準。

吃飽喝足後，還逛了一圈店內的Miffy周邊專區，從T恤、毛公仔、水杯到帆布袋應有盡有，還有不少是芭堤雅店限定款，加上不時會有優惠折扣，絕對讓人不忍空手而回。

Miffy's Voyage Café Pattaya

地址：Bang Lamung, Chon Buri, Pattaya（Pattaya Outlet Mall）

查詢：66 94 229 4563

