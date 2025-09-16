芭堤雅世界最大木雕寺廟 「完工」無期演繹無常美

這趟旅程，我們走進了全世界最大的木雕寺廟──真理寺，這座不費一根鐵釘而建的宏偉木雕城堡，經歷40年精雕細琢，至今工程仍持續。之後又造訪了以航海為主題的Miffy's Voyage Café，可愛的Miffy遍佈餐廳每個角落，不止小朋友興奮無比，連大人都被勾起滿滿童心。

泰國版「聖家堂」 44年未完工

這次來芭堤雅，特地跑到市區北面的那格魯亞（Nakluea）海濱，只為親眼看看那座傳說中的真理寺（Sanctuary of Truth）。真理寺被譽為「世界上最大的木雕寺廟」，遠遠就能看到它佇立在海邊，壯觀得像一座木雕城堡；很多人說它就像泰國版的「巴塞隆拿聖家堂」，因它自1981年動工以來，40多年過去仍在持續建造中。

這座寺廟是由泰國富商Lek Viriyaphan一手創建，他之前還打造過「暹羅古城」（The Ancient City）和「三頭象神博物館」（Erawan Museum）。真理寺是他的第3個心血結晶，背後的理念不止是宗教，更是希望透過建築，把泰國木工技藝、宗教文化與哲學美感留給後世。入內參觀必須加入導賞團，導賞員先花約20分鐘解說，之後才讓大家自由活動。現場有中文、英文、泰文、俄文、韓文等語言導覽，算是相當貼心。不過因為寺廟至今仍在修繕，所有人都要戴安全帽，衣著也有限制，如果是穿短褲、短裙或背心，現場可以免費借用沙龍。

選用樹齡逾600年神木拼接

真理寺採用泰式「四面殿堂」設計，中央尖塔高達105米，四面各寬100米，室內面積約2115平方米。建材選用柚木、紅木，甚至還用上樹齡超過600年的Takien神木，整座建築完全以傳統榫卯工法拼接，不用一根鐵釘。由於臨海而建，木材長年受潮濕與海風吹襲，常常還沒完工就得替換。不過導賞員說，這正是創辦人Lek的巧思──他刻意用木材來呼應佛教「無常」的哲理，寺廟從深棕到蜜糖色的不同層次，正是歲月與大自然留下的痕迹。

5大殿融合多種宗教元素

寺內共有東、南、西、北、中5座大殿，各自承載不同的思想主題。其中最印象深刻的，是西殿裏象徵天地四大元素的大型雕刻，細膩精緻得讓人目不暇給。其實在真理寺內外，幾乎每個角落都覆滿繁複的木雕，風格融合了泰國、柬埔寨、印度與中國的藝術元素，展現佛教、印度教、道教與儒家思想的交融。走在其中，會自然放慢腳步，不願錯過任何細節。無論是對宗教哲思充滿好奇、熱愛建築工藝，還是單純想拍幾張震撼美照，真理寺都值得親自來一趟，絕對值回票價。●

真理寺（Sanctuary of Truth）

門票：500泰銖（約122港元）；晚上6:00後700泰銖（約170港元）

地址：206/2 Moo 5, Pattaya-Naklua Road, Banglamung, Chonburi 20150

查詢：sanctuaryoftruthmuseum.com

●旅遊錦囊

證件：持有效特區護照，可免簽證留泰45天

匯率：1港元約兌4泰銖

航班：9、10月份香港往返曼谷，香港航空票價約2112港元起（連稅及行李）

交通：曼谷蘇凡納布米國際機場（BKK）到芭堤雅市區相距約120公里，可乘機場巴士（Airport Pattaya Bus）或預約Grab計程車，車程約1.5至2小時

