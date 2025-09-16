明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

芭堤雅世界最大木雕寺廟 「完工」無期演繹無常美

【明報專訊】提到芭堤雅，腦海浮現的總是熱鬧的夜生活與聲色犬馬，但在繁華之外，這座城市還藏着純真與靈性的一面。

這趟旅程，我們走進了全世界最大的木雕寺廟──真理寺，這座不費一根鐵釘而建的宏偉木雕城堡，經歷40年精雕細琢，至今工程仍持續。之後又造訪了以航海為主題的Miffy's Voyage Café，可愛的Miffy遍佈餐廳每個角落，不止小朋友興奮無比，連大人都被勾起滿滿童心。

泰國版「聖家堂」 44年未完工

這次來芭堤雅，特地跑到市區北面的那格魯亞（Nakluea）海濱，只為親眼看看那座傳說中的真理寺（Sanctuary of Truth）。真理寺被譽為「世界上最大的木雕寺廟」，遠遠就能看到它佇立在海邊，壯觀得像一座木雕城堡；很多人說它就像泰國版的「巴塞隆拿聖家堂」，因它自1981年動工以來，40多年過去仍在持續建造中。

這座寺廟是由泰國富商Lek Viriyaphan一手創建，他之前還打造過「暹羅古城」（The Ancient City）和「三頭象神博物館」（Erawan Museum）。真理寺是他的第3個心血結晶，背後的理念不止是宗教，更是希望透過建築，把泰國木工技藝、宗教文化與哲學美感留給後世。入內參觀必須加入導賞團，導賞員先花約20分鐘解說，之後才讓大家自由活動。現場有中文、英文、泰文、俄文、韓文等語言導覽，算是相當貼心。不過因為寺廟至今仍在修繕，所有人都要戴安全帽，衣著也有限制，如果是穿短褲、短裙或背心，現場可以免費借用沙龍。

選用樹齡逾600年神木拼接

真理寺採用泰式「四面殿堂」設計，中央尖塔高達105米，四面各寬100米，室內面積約2115平方米。建材選用柚木、紅木，甚至還用上樹齡超過600年的Takien神木，整座建築完全以傳統榫卯工法拼接，不用一根鐵釘。由於臨海而建，木材長年受潮濕與海風吹襲，常常還沒完工就得替換。不過導賞員說，這正是創辦人Lek的巧思──他刻意用木材來呼應佛教「無常」的哲理，寺廟從深棕到蜜糖色的不同層次，正是歲月與大自然留下的痕迹。

5大殿融合多種宗教元素

寺內共有東、南、西、北、中5座大殿，各自承載不同的思想主題。其中最印象深刻的，是西殿裏象徵天地四大元素的大型雕刻，細膩精緻得讓人目不暇給。其實在真理寺內外，幾乎每個角落都覆滿繁複的木雕，風格融合了泰國、柬埔寨、印度與中國的藝術元素，展現佛教、印度教、道教與儒家思想的交融。走在其中，會自然放慢腳步，不願錯過任何細節。無論是對宗教哲思充滿好奇、熱愛建築工藝，還是單純想拍幾張震撼美照，真理寺都值得親自來一趟，絕對值回票價。●

真理寺（Sanctuary of Truth）

門票：500泰銖（約122港元）；晚上6:00後700泰銖（約170港元）

地址：206/2 Moo 5, Pattaya-Naklua Road, Banglamung, Chonburi 20150

查詢：sanctuaryoftruthmuseum.com

●旅遊錦囊

證件：持有效特區護照，可免簽證留泰45天

匯率：1港元約兌4泰銖

航班：9、10月份香港往返曼谷，香港航空票價約2112港元起（連稅及行李）

交通：曼谷蘇凡納布米國際機場（BKK）到芭堤雅市區相距約120公里，可乘機場巴士（Airport Pattaya Bus）或預約Grab計程車，車程約1.5至2小時

文：司徒鳳恩

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞