老餅家熱賣五仁金腿月 果仁味愈嚼愈香

【明報專訊】每逢中秋前夕，元朗阜財街的大同老餅家總是大排長龍，等待只為買月餅。大同老餅家自1943年由謝睦堯創立，是元朗歷史最悠久的餅家之一。大同的月餅分為蓮蓉類、五仁類、豆蓉類等，五仁類月餅屬長期熱賣，款式比坊間多，包括五仁果子月、五仁肉月、蛋黃五仁金腿月、五仁金腿月、蛋黃草菇燒雞月、蠔門夜宴月，還有如月餅盒般大的大伍仁金腿月（訂製）。

第二代傳人謝禎原指，大同開業初期以賣麵包和唐餅為主，1950年代開始出品五仁果子月。「當時未有五仁月餅，因為香港與內地物流不暢通，很多原材料都送不到來香港」，5款果仁不齊全，「就用花生、糖冬瓜、肥豬肉、瓜子仁做了五仁果子月」。隨着交通物流改善，真正五仁月餅才成形。「五仁有欖仁、芝麻仁、合桃仁、瓜子仁和杏仁，不能被替代，只可改變比例。而花生歸納為果子類。」隨後再推出五仁甜肉月、含梅菜的五仁鹹肉月、玫瑰甜肉月。

直至1960年代，傳統五仁月餅仍屬罕見，「1950至1960年代沒太多人做五仁月餅。原因是當時的糖『無咁靚』，多雜質又粗糙，要將糖和材料撈勻是好難做到，好考師傅功夫。撈得唔好會『反沙』，即糖會結晶，變得堅硬，便用不到」。1970年代砂糖質素提升，製作難度降低，逐漸多了餅家製作五仁月餅。1980年代香港經濟起飛，五仁月餅花樣更多，「做過雜錦鹹肉月、鴨腿五仁月、金華火腿月、草菇燒雞月。後來2014年還創作更高級的蠔門夜宴月，入面有蠔豉的」。

至今，大同的五仁月餅仍然受歡迎，「有熟客好鍾意食五仁，10幾年前一個人可以食12盒，他現在也有點年紀了，吃少了，但依然會買1至2盒吃」。謝禎原指五仁月餅銷量逐年上升，這兩三年更是高峰，原因是月餅內有多款果仁，吸引追求飲食健康的人揀選。在五仁類月餅中，五仁金腿月是最受歡迎之一。現年92歲的謝禎原笑着展示健康牙齒，即場切開一個約180克的五仁金腿月，餅皮鬆軟，五仁餡飽滿黏糯，帶絲絲的金腿鹹鮮味。他更親授品嘗秘訣：「你要慢慢咀嚼，愈咀嚼，果仁味會愈香。最後牙縫齒末，留有餘香，你現在嗒下口水，口水都香。」他鬼馬地說。●

地址：元朗阜財街57號

www.taitungbakery.com.hk

