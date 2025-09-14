明報新聞網
副刊

封面

編者話：好人好事

【明報專訊】美國發生駭人的槍擊案，與特朗普親近的右翼名嘴Charlie Kirk頸部中槍失救死亡，縱然此前大家對這名嘴的生平和行事知之甚少，網上卻隨即就刺殺展開激烈的左右大辯論。Dr Who看在眼裏，卻想起念書時研讀過的人腦構造，唏噓地說「無論你的立場站在左或右，這次暗殺事件標誌着前額葉的失守」。

同意Dr Who說，這種時候，應該多讀一點好人好事。

愛好自然山水和樹林的讀者，多少都有聽說過饒玖才的名字，日前傳出他辭世的消息。與他工作上並肩多年的王福義教授撰文懷念，說他是郊野公園的重要推手，本身就是部香港自然風物的百科全書。多年來饒氏出版多部著作，孕育和啟發後來者，喜游走山野的自然愛好者彭玉文是其中之一。

自然風物和地方的記述塑造屬於香港的集體記憶，建築和文學研究也可見出因應香港的獨特位置而來的包容和創造。尼泊爾對一般香港人來說也是山野和大自然的代表，去周新聞卻出現憤怒的民眾火燒國會、總理下台等變局，新聞關鍵字是Z世代、貧窮和貪腐等，毛升「夏雙周」交來文章指出，尼泊爾有今日若以為全因政府所致，也不全然，也有地緣與歷史的相互交織。

歷史會如何記述今天？推介看城中正在展出、來自新加坡的藝術家何銳安的錄像作品，記者由頭到尾看了兩遍。AI誤讀當然是尋常，反照人腦，是否又毫無誤區？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

