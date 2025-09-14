同意Dr Who說，這種時候，應該多讀一點好人好事。

愛好自然山水和樹林的讀者，多少都有聽說過饒玖才的名字，日前傳出他辭世的消息。與他工作上並肩多年的王福義教授撰文懷念，說他是郊野公園的重要推手，本身就是部香港自然風物的百科全書。多年來饒氏出版多部著作，孕育和啟發後來者，喜游走山野的自然愛好者彭玉文是其中之一。

自然風物和地方的記述塑造屬於香港的集體記憶，建築和文學研究也可見出因應香港的獨特位置而來的包容和創造。尼泊爾對一般香港人來說也是山野和大自然的代表，去周新聞卻出現憤怒的民眾火燒國會、總理下台等變局，新聞關鍵字是Z世代、貧窮和貪腐等，毛升「夏雙周」交來文章指出，尼泊爾有今日若以為全因政府所致，也不全然，也有地緣與歷史的相互交織。

歷史會如何記述今天？推介看城中正在展出、來自新加坡的藝術家何銳安的錄像作品，記者由頭到尾看了兩遍。AI誤讀當然是尋常，反照人腦，是否又毫無誤區？

