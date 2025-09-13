尖沙嘴豬手粒越式法包 「值得回頭」

【明報專訊】尖沙嘴漆咸圍有家隱世越式法包小店8 MILES Bánh Mì，店裏只賣1款越式法包，可3年多來人氣不減，被網民大讚「值得回頭」。店主Paul指客人喜歡其肝醬與豬手粒。他從YouTube自學肝醬約1年多，堅持用新鮮豬脢頭肉、豬膶自製肝醬，質地偏肉醬狀，鹹香濃郁。他選用德國大豬手，早上用薑、葱和酒水汆水辟味，再以醬油、魚露慢燜90分鐘，融合祖籍上海的媽媽食譜和越南風味。放涼後去骨，以錫紙包紮定形，再放進雪櫃保存一晚，最後切粒。短法棍則由本地老字號麵包工場特製，鬆脆不「𠝹」口。