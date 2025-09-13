尖沙嘴豬手粒越式法包 「值得回頭」

【明報專訊】尖沙嘴漆咸圍有家隱世越式法包小店8 MILES Bánh Mì，店裏只賣1款越式法包，可3年多來人氣不減，被網民大讚「值得回頭」。店主Paul指客人喜歡其肝醬與豬手粒。他從YouTube自學肝醬約1年多，堅持用新鮮豬脢頭肉、豬膶自製肝醬，質地偏肉醬狀，鹹香濃郁。他選用德國大豬手，早上用薑、葱和酒水汆水辟味，再以醬油、魚露慢燜90分鐘，融合祖籍上海的媽媽食譜和越南風味。放涼後去骨，以錫紙包紮定形，再放進雪櫃保存一晚，最後切粒。短法棍則由本地老字號麵包工場特製，鬆脆不「𠝹」口。
每份法包即叫即做，焗3次保持香脆。在法包內塗滿肝醬，鋪上大量豬手粒，加4片越南扎肉，焗至微脆；再放辣椒粒、剪碎的芫荽、青瓜和番茄，Paul笑言：「我自小吃添記大的，添記有番茄，因為情意結，所以加（番茄）。」略焗一會，加自家醃製紅蘿蔔絲，再多焗半分鐘以減少蘿蔔多餘水分，最後加美極鮮醬油等調味。法包外脆內軟，餡料足，肝醬的鹹香襯托豬手爽口的味道，相得益彰。紅蘿蔔解去肉膩，味道細膩，確實值得回頭！
8 MILES Bánh Mì
地址：尖沙嘴漆咸圍2至4號地下6號舖
查詢：IG＠8milesbanhmi
註：周一休息
相關字詞﹕趁「熱」食