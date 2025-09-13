明報新聞網
同場加映：周末逛地道市集 買獨特手工藝品

【明報專訊】遊墨爾本，不少人愛到Queen Victoria Market逛街，不過始終發展多年，遊客味稍濃，若想更地道一點，不妨到Fitzroy地區的Rose Street逛周末市集。當地本來就是墨爾本的文青勝地，隨處可見獨立書店、咖啡館、手作小店等，而到周末，更有機會一次過逛遊兩個風格各異的市集。

首先是每逢周末開市的The Rose St. Artists' Market，被形容為墨爾本最著名的藝術家市集之一。市集由一班當地藝術家及設計師自發創立，宗旨是讓創作者直接與公眾交流，展售原創作品。規模雖不算大，卻極具質感，從陶藝、插畫、原創服飾、皮革飾品、攝影作品、獨立出版書刊、手工香氛到小型雕塑等，每一攤檔都展現出濃厚的個人風格與創作熱情，而且作品價位合理，從數十澳元的小型飾物，到數百澳元的藝術品都有。攤檔以短租形式經營，經常保持新鮮感。翻查Google與Tripadvisor等平台的最新評價，不少遊客及當地民眾都認為是尋找獨特手信及富有個性飾物的最佳地點。市集附近還有不少特色咖啡店及餐館，逛市集之餘，不妨順道體驗Fitzroy街頭的咖啡文化。

二手市集尋寶 賞個性塗鴉

在一街之隔的Fitzroy Market則是區內歷史悠久的二手市集，local味道甚濃。場內售賣的主要是二手物品，從黑膠唱片、古著、復古首飾到手作家品都有，喜歡尋寶的話或可發現意想不到的心頭好。然而物品即使以二手為主，價格都未算太便宜。若買不到心頭好也不要緊，因為附近建築物牆壁上有很多富有個性的塗鴉，不失為打卡好去處。留意Fitzroy Market官網列明並非全於周末開放，出發前必須先了解開放時間。

The Rose St. Artists' Market

開放時間：逢周末上午10:00至下午4:00

地址：60, Rose Street, Fitzroy

查詢：www.rosestmarket.com.au

Fitzroy Market

開放時間：每月特定周六上午10:00至下午4:00

地址：75, Rose Street, Fitzroy

查詢：www.fitzroymarket.com

