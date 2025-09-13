澳洲鬧市坐熱氣球升空 飛越高樓跟路人揮手

全球有不少地方提供乘熱氣球觀光體驗，好像土耳其Cappadocia、肯尼亞Maasai Mara、日本北海道等，但以上地點的飛行空域只限於鄉郊或荒野地區。若要全年都提供熱氣球體驗，兼能在主要城市的市區上空觀光，全球只有墨爾本獨有。無論春夏秋冬，只要天氣條件許可，乘客都可乘熱氣球俯瞰墨爾本板球場（Melbourne Cricket Ground）、Yarra River、阿爾伯特公園賽道（Albert Park Circuit）等著名地標，欣賞沐浴在日出金光下的壯麗城景。

墨爾本熱氣球之旅 由充氣開始

要觀賞墨爾本晨光第一線，需在清晨4、5時出發前往市內指定集合點，再乘旅行社安排的車輛前往起飛地點。今次我們選了Global Ballooning Australia主辦的熱氣球之旅，集合點在市內的Pullman Melbourne on the Park Hotel。由於升空點及飛行路線會因應當日風向而調整，我們到底從哪裏出發及降落，都要待到達一刻才知道。體驗過後，旅行社將送參加者回集合酒店，並安排享用一頓附有香檳的自助早餐，所以大家可專心投入這趟「放飛」之旅。

像記者今次經歷，接載車輛先將一眾參加者送往墨爾本市中心東北一處廣闊公園，下車後，飛行員會詳細講解安全守則，並將手上帶有感應器的小氣球釋放至空中，示範如何量度高空的風向。之後飛行員邀請大家參與展開熱氣球及充氣的準備過程，記者自告奮勇拉起熱氣球底部的布幕，在近距離感受飛行員以火焰噴射器加熱氣球內空氣時的澎湃熱風，安全地體驗這種看似危險的刺激感。隨着空氣受熱膨脹，熱氣球在晨曦中慢慢撐起，等待登艙的興奮感突然大增。

400米高空迎日出黃金畫面

每個熱氣球約可載10至12人，待飛行員一聲令下，團友便要盡快逐一爬入籃子。氣球隨即向上升，上升速度遠比想像快，眨眼間已將下方偌大的公園全貌納入視線範圍，抬頭遠看，360度零死角視線令大家眼前一亮，眾人不自覺地發出讚歎。當上升至300、400米高空，熱氣球亦開始飄進墨爾本市中心範圍，太陽雖未升起，但天空的布幔已抹上黃橙藍紫等顏色。升空當日，幸運地天空中沒有厚雲，團友毋須猜測日出的位置，人人都架好手機、相機，緊張地等待太陽蹦出地平線的瞬間。由於熱氣球沒有引擎，飛行員只會偶爾啟動火焰噴射器，控制熱氣球進入不同的氣流層，過程中只有燃氣聲與風聲，大家可以享受最純粹、最寧靜的空中漫遊。就在大家屏息靜氣之際，一道紅光從地平線射出，將整個城市染成一片橙紅，團友在歡呼之餘，手指亦不忘連按快門，深怕會錯過這短短幾分鐘的黃金畫面。

專車送回酒店 享香檳自助早餐

看完日出，雖然熱氣球開始飛往降落點，不過驚喜體驗還未完結，因為飛行員會熟練地將熱氣球下降至較低空域，在較空曠的地區，熱氣球更會低飛至貼近一些低層建築，甚至可與下方的路人揮手致意，趣味十足。待熱氣球降落後，乘客還可參與收拾氣球布幕，體驗利用自身體重擠出熱氣球內殘餘空氣的快感。隨後專車會送團友回酒店，享受一頓簡單自助早餐及香檳，為旅程畫上完美句號。撇除交通時間，整個飛行時間約1小時。旅行社職員更會拍下全程的縮時影片，方便團友在網上分享。

坐熱氣球，旅客最關心自然是安全問題。澳洲政府對熱氣球運作有極嚴格規管，所有飛行員均須持有澳洲民航安全局認證執照，並累積足夠飛行時數；提供升空體驗的公司，亦要定期檢查及維修所有設備。不過，熱氣球能否升空始終要看天氣，如天氣惡劣，旅行社就即時取消行程，安全最重要。

墨爾本熱氣球體驗

飛行時間 ：約1小時，飛越或環繞墨爾本市區

收費：成人640澳元（約3294港元）

內容：熱氣球升空體驗、免費飛行拍攝相片、電子證書、專業導賞、飛行保險、紀念品、香檳自助早餐

查詢：www.globalballooning.com.au

■旅遊錦囊

入境要求：有效特區護照須先透過Australian ETA App申請簽證，並以手機作護照驗證手續，費用20澳元（約103港元）

匯率：100港元約兌19.4澳元

機票：9月份香港往返墨爾本，國泰航空票價連稅約6592港元起，包行李

■有片睇

墨爾本鬧市坐熱氣球升空 link.mingpao.com/85076.htm

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]