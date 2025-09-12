明報新聞網
副刊
開眼 玩樂擴志

新光黃埔重溫經典 青霞寶珠名作不日上映

【明報專訊】粵劇殿堂北角新光戲院年初結業，不足數月已在黃埔以新面目回歸。從粵劇場地轉型成影藝城，新光黃埔無論是定位抑或選片，都與一般戲院不同，帶給影迷不一樣的觀影樂趣。

新光黃埔設有4個劇院，除了上映新片外，還會定期放映不少經典電影，8月中開幕期間曾放映《英雄本色》、《烈火青春》、《表錯七日情》等，令不少影迷驚喜。現時在大銀幕重溫經典電影的機會少之又少，最多只能等待片商推出數碼修復版，才有機會在戲院環境下欣賞舊戲，新光黃埔創辦人李居明表示，「新一代看舊電影，大多在網上或手機上看，與在戲院內看電影的感覺很不同，我們想鼓勵大家回到戲院享受電影，重現在戲院內看好戲的感覺」，因此選片很大部分都是舊電影，無論是西片抑或港產片都有。

1980年代曾在香港碧麗宮戲院連續上映223天、創下香港開埠以來最長放映紀錄的電影《時光倒流七十年》，是不少人心目中的經典，李居明分享花了多年時間尋找版權，才有機會讓這部電影重回香港戲院，開幕期間吸引不少影迷入場。《亂世佳人》、《教父》等電影亦會重上大銀幕，「大家回憶中對這些電影都很深刻，但新一代未必有機會欣賞它們，我們希望找（這些電影）回來讓他們有機會入戲院，欣賞我們那個年代的經典」。

粵劇電影、恐怖片排隊登場

雖然新光黃埔沒有粵劇表演，但延續新光特色，會放映多部粵劇電影，如《金石牡丹亭》、《秦王孟姜》，配合老友記興趣。恐怖片亦是一大主打，從自家出品的《大迷信（4K復修版）》，到港產片《鬼打鬼》、《靈氣迫人》和恐怖片經典《驅魔人》，在大銀幕看恐怖片，讓人更毛骨悚然。

他預告團隊正在蒐羅更多經典好戲，如多部1950、60年代電影《十誡》、《齊瓦哥醫生》、《埃及妖后》、《賓虛》等，還有林青霞的出道之作《窗外》、陳寶珠的作品等，期望與新舊影迷在戲院重溫影星的昔日光華。

