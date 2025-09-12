明報新聞網
小店打造戲迷交流空間 香薰海報 日版單張 深水埗發掘電影寶藏

【明報專訊】大銀幕上的製作名單跑到盡頭，列出「全片完」，離開戲院後，怎樣可留住觀影當下的笑聲、淚水與感動呢？除了帶走手上的戲票，印有電影劇照的海報、宣傳單張、場刊等，對影迷來說亦別具收藏價值。深水埗的Moviemarks是影迷其中一個寶藏之地，不止可發掘到各大電影的日版宣傳單張、海報、周邊小物等，還不時舉辦放映會、電影相關展覽，吸引一班影迷在此聚集、交流。搬舖剛兩星期的Moviemarks，新店空間更大，對影迷來說有如黑洞一般，一頭栽入去後，回過神來不光時間無情溜走，錢包也愈變愈薄，卻心滿意足。

行過Moviemarks，讓人忍不住望一兩眼，除了店面的M字造型夠搶眼，隔着玻璃還見到兩張戲院椅子，與一格格塞滿資料夾的櫃子，讓人心生好奇。打開玻璃門入內，入口處的寶藍色戲院椅子，資深影迷一眼便認出來自哪間結業戲院，這是老闆Gary特意添置，讓這個以電影為主題的空間，更有電影味。

留學日本儲電影單張 開店公諸同好

Moviemarks出售不同種類的電影產品，包括海報、場刊、周邊小物等，但店內八九成產品，都是各地電影在日本上映時派發的宣傳單張。每逢有新戲上映，日本片商都會製作B5宣傳單張，放在戲院派發。這些單張印有電影劇照，製作精美，不少影迷都會特意收藏，還會當成海報展示出來。本身是影迷的Gary，在日本求學時經常看電影，因而儲起不少電影單張，後來索性開店，將多出的單張與其他電影愛好者分享。從外國電影、日本電影、動畫電影、韓國電影、內地電影再到港產片，電影單張以一個個A4文件夾工整地收藏起來，店內劃分出專屬區域，方便影迷尋寶。

經典電影《洛奇》、李安《色，戒》、杜琪峯的PTU……基本上日本上映過的電影，如果找到他都會入貨，他笑說：「我們既然是電影專門店，不會因電影冷門而不入貨，連《湯瑪士小火車》的電影單張都有，只是未有人買。」相比起外國電影和日本電影數十個、數百個資料夾擱在櫃內，港產片的資料夾明顯較少，他說雖然有不少客人來找，但在海外上映的港產片數量不多，電影單張因而較難覓得。

台灣版電影海報 擦出夢幻香氣

近年本地片商開始為電影製作更多宣傳小物，吸引影迷入場，即使同一部電影，港版與日版的宣傳物設計都有不同，「他們（日本方）通常會重新選圖，當一張全新海報設計，字體上亦有不同，因而帶來全新感覺」，吸引不少影迷收藏。近年他開始蒐羅台灣電影海報，「台灣的宣傳物一拿上手，感覺很不同，雖然選圖沿用原本，但他們有不同的印刷技術，可做出不同效果」，如夜光、凸字、網紋質感等，甚至有海報會散發香氣，例如吉卜力動畫電影《心之谷》（港譯《夢幻街少女》）今年在台灣重映時派發的香薰海報，用手摩擦海報上的貓咪、花兒或男主角聖司，再湊近一聞，就會聞到香氣，大受影迷歡迎。

從西九龍中心蘋果商場的小舖，搬到荔枝角道地舖，再到現時的新店，店舖空間愈開愈大，積累熟客愈來愈多，慢慢實現Gary最初開舖的心願：打造一個影迷交流的空間。他留意到有些熟客每星期都會抽時間過來，可能看一看新貨，或者只是來逛一逛，跟其他影迷聊天，他們之間未必會交換聯絡方法，但享受在這裏偶遇、聊天，討論電影。「戲院以外，可以聚集到影迷的地方不多，即使去咖啡店，通常都要互相認識才會相約，我們定位是電影專門店，這裏的氛圍本身已經很『電影』，可能大家聊天，隔壁的人突然插嘴，又可擦出不同火花。」每個月他都會舉行放映會，或者戲院包場活動，讓影迷可聚在一起欣賞好戲、交流，「主力是新的港產片，想幫忙推廣香港電影」。

包場電影 自家設計戲票吸睛

參加Moviemarks的包場活動，最特別的是收到一張由他們自家設計的戲票，將電影場面重新繪製，加上die cut（多邊形裁切）、燙金等印刷效果，讓入場看電影變得更有儀式感。設計戲票一事，他從西九開店時已經有這個念頭，「我覺得戲票是要在設計上，讓人聯想到劇情」，但本地戲票一式一樣，近年部分戲票還會印上QR code，不甚美觀，而且容易掉色，索性自己設計理想中的戲票，在包場時派給影迷。在店內一隅的展示櫃內，放滿曾推出的戲票，讓影迷購買，有《破．地獄》、《不赦之罪》、《情書》、《星際啟示錄》等，不止設計精美，拿上手也很有質感。這些戲票除了滿足他自己作為影迷的收藏欲望，也希望可藉此吸引更多人入場看電影，「將戲票設計得很漂亮，會不會一些本身不看港產片的人，為了戲票而參加包場呢？他看完電影後覺得好看，那就成功」！他慨嘆現時入場看港產片的來來去去都是同一班人，新人不多，除了間中出現《九龍城寨之圍城》、《毒舌大狀》這類討論度很高的電影，營造出一種大家都要入場看的氛圍，其實還有很多好看的港產片票房卻不高，所以他嘗試以自己的方法，為本地電影出一分力。

開業5年多，至今他仍是以兼職形式與太太兩人經營店舖。常說電影業是座夢工場，為電影傾注熱情的影迷，何嘗不是夢工場一員？他們將從大銀幕獲得的感動、靈感、火花，延續到日常生活，為其他影迷帶來交流空間，讓電影從想像，走到現實。

Moviemarks

地址：深水埗基隆街92號地舖

查詢：IG@moviemarkshk

文：張淑媚

編輯：李曉虹

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

