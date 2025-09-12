明報新聞網
超合金高低起跌

【明報專訊】1970年代初的日本玩具主要以鐵皮、塑膠為材料，但因石油危機令塑膠價格高漲，促使廠商另尋出路。其中POPY開發出以鋅合金作為玩具原料，1972年推出第一款合金玩具「幪面超人1號電單車」。合金玩具不僅手感重，造型也精緻，頗受市場歡迎，於是POPY在1974年便以動畫《鐵甲萬能俠》中的虛構金屬「超合金」，註冊成為玩具商標，即使其他玩具品牌如Takara、Clover等亦開發合金玩具，都只能以其他名字推出。POPY繼後不斷研發新產品，如「大鐵人17」、「黃金戰士」、「超力電磁俠」等，由單體固定形態，發展至可變形及合體，每每都能引發搶購熱潮，例如大鐵人17的全球銷量便高達166萬隻。

POPY在1983年回歸母公司Bandai後，遇上任天堂「紅白機」同年推出，引爆家庭遊戲機熱潮，衝擊傳統玩具市場，就連機械人動畫的數量亦持續減少。超合金玩具亦不能倖免，幾乎陷於停產；直至1996年《超人迪加》再掀玩具熱潮，加上Bandai同年推出的電子寵物Tamagotchi大賣，挽救公司財政，才能重投資源開發合金玩具，並於1997年以「超合金魂」名義推出重新設計的「鐵甲萬能俠」，標誌着超合金玩具的復興。此後，Bandai不斷開發新系列超合金，包括大人之超合金、SR超合金、高達、迪士尼超合金等，滿足新一代玩家的需求。

