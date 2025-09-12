價格走過高山低谷 超合金機械人守護童年回憶

天時地利人和 造就超合金狂迷

Brian是本地知名的超合金玩具藏家，由於「天時、地利、人和」配合，讓他從小就開始接觸超合金玩具。當時正值1970年代，本地電視台大量引入日本動畫和特攝劇集，Brian跟其他小朋友都深受影響，「那時候賣的玩具、公仔書、貼紙、筆袋、書包、水壺等，大多數印有日本動漫和特攝角色」。家住銅鑼灣是他的「地利」，那時日資百貨公司如大丸、松坂屋等都在附近開業，自然容易接觸日本玩具。而對於缺乏經濟能力的小朋友來說，買玩具最重要因素是「人和」。「我爸爸賣凍肉，平常愛買馬，每次贏錢都會賞10元給我和哥哥，有了這些零用錢，我們買玩具時便有很多選擇。」

他清楚記得人生第一款超合金，是1976年在大丸買的機械人「百變龍」，售價30元，翻查當年物價，一張電影後座戲票的價錢為5元；論印象最深刻，則是兩兄弟夾份用260元購買豪華盒裝「V型電磁俠」超合金，絕對不是小數目！「我們也玩過模型，但因為當年的模型只得一種顏色，砌好後要上色，完成品又跟包裝盒上印刷的圖畫有很大差距，而合金玩具設計精美，一拆開就玩得，所以更加吸引。」

踏入1990年代，Brian投身社會工作，興起購買童年時未能擁有的超合金玩具的念頭。不過當年買二手日本玩具的途徑有限，想尋寶要飛到日本。幸好後來Brian有朋友留學日本，可協助他在日本拍賣網競投超合金。因為喜歡落手玩而不是單純收藏，就算玩具狀况一般或配件不齊，他也會買回來玩，所以接觸過的超合金非常多，他自言曾擁有八成半由玩具公司POPY推出的超合金玩具款式。

超合金90年代初陷低谷 超人迪加解圍

他說剛開始認真收藏超合金玩具時，生產商正受家用遊戲機的衝擊而陷入低潮，在1989至1995年間，幾乎沒有新款超合金推出。直到1996年因特攝片《超人迪加》大受觀眾歡迎，Bandai（POPY的母公司）該年重新推出合金玩具試水溫，見銷情理想，翌年再以「超合金魂」名義推出新系列，無論在外形和可動設計均比POPY的超合金有大幅提升，為玩家帶來好消息，「因為那時POPY推出的超合金大部分已被炒貴，例如『鐵甲萬能俠』超合金至少賣3000、4000港元，部分罕有版本更被炒至過萬元，一般玩家根本買不起」。「超合金魂」系列結果大受市場歡迎，Brian更是每有新產品都會買入。後來因為他準備移民美國，加上新產品已經脫離自己成長年代看的動畫及特攝劇集，因此買到「超合金魂」系列第76隻玩具便收手。

Brian自言儲超合金最開心的過程是蒐集資料和尋寶，那時互聯網還未普及，他只能購買日本出版的玩具書籍，即使不懂日文，也會細讀圖片和僅有的漢字介紹。他人生第一本收藏書正是一部玩具鑑定書，雖然只得三分之一內容跟超合金有關，也看得津津有味。他的另一本珍藏是1990年代末由香港人出版的第一期《玩具王》，這雜誌以繁體中文詳盡介紹超合金，涵蓋超合金歷史、不同版本與二手價錢，極具參考價值。Brian特別翻開雜誌，其中一頁印有日本地址和簡單地圖，原來他當年曾拿着這些玩具店的資料，飛到日本尋寶：「當年未有網上地圖，我只能拿着實體地圖搵，當中有1、2間怎也找不到，雖然有時會迷路，但每次找到心儀的超合金，都會覺得好滿足。」

質素、舊作復刻、世代交替影響價值

不少人以為超合金玩具的價值只升無跌，愈舊愈有價值，Brian笑說，其實不少舊款超合金的身價會慢慢下跌。以1975年POPY推出的「GA-09勇者雷登」為例，它是首款能夠跟動畫一樣變形的超合金，1990年代的二手價曾炒至2800至4000元，但近年跌至500、600元也無人問津。

他認為超合金跌價原因有三。首先是廠方復刻舊作，利用舊模具推出新版本，或改良原有設計，可玩度提升，價錢又較炒價便宜，玩家便傾向買新產品；其次是同一角色反覆推出不同版本，例如超合金魂系列的「鐵甲萬能俠」至少推出過10款，由於分別不大，令玩具迷失去新鮮感；第三是產品質素參差，以1997年後推出的「超合金魂」系列早期出品為例，即使藏家小心保存甚至從未拆盒，部分膠件也會因氧化變黃，又或變得黐𣲷𣲷，嚴重影響收藏價值。

消費群的世代交替也會限制超合金玩具的升值空間，Brian說舊作品終會被新作取代，「例如看1990年代動畫或特攝長大的觀眾，現在正值是他們最有經濟能力的時候，他們會開始買回童年時無法擁有的玩具，而不是那些不屬於自己年代的玩具」。所以近年最有升值能力的玩具是《數碼暴龍》（1997年）、《勇者特急》（1993年）等作品。反觀50、60歲的「老一輩」觀眾，因為基本上已買齊心頭好，「除非玩具的狀况好靚和齊件，才會考慮換走手頭上狀况較差的款式，否則不會再追高價貨」。回望近年不同的玩具炒賣現象，Brian認為不過是玩具圈的周期循環，每隔幾年總會有新寵，但最終會被玩具迷珍藏的，還是那些與自己有連繫、有情感的玩具。

文：周群雄

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]