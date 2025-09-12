曲線形態糅合減法設計 曼谷「棄境」綻放「白花」

明報新聞網
【明報專訊】大海波浪層層推向岸邊，貝殼邊緣花瓣般的輪廓邊緣，河流蜿蜒曲折，藤蔓捲鬚螺旋纏繞，尋找支撐，風蝕地貌歷經千年留下有機線條……大自然的各種生命在曲線中，獲得更穩定的結構，尋找更有效的能耗方式，曲線也猶如大自然的母語，孕育有機之美感。

在泰國曼谷羅莫克勞區（Romklao）的一塊2400平方米綠地上，一朵優雅的白色花朵從地面上生長、綻放。這是由曼谷建築事務所Unknown Surface Studio在今年建成的咖啡餐飲空間「Curvy Dining」。

俯視這座建築，其形態外輪廓如發散的水滴環繞一圈，亦猶如形狀略有不同的花瓣。這種不同避免了重複帶來的單調，創造出某種韻律節奏；面向主入口，則又見其左右對稱，具有規則感。項目的首席建築師之一Cievanard Nattabowonphal在訪問中透露客戶委任該設計時候的初衷，以及他們的設計靈感來源：「項目所在區域原本是一片廢棄的地塊，野草生長，花朵肆意綻放。雖然該區域並非曼谷典型的商業或旅遊區，但它正在逐步轉型成一個生活型社區。客戶希望這個空間不僅擁有餐飲的功能，也能提供獨一無二的感官體驗，成為擁有強建築敘事的休閒小憩目的地。」

本地雛菊為靈感 室內到外如蕊與瓣

因本地社區對自然、慢生活、設計感強空間的追求，建築師便從場地原本的自然形態中獲取靈感。生長於項目所在地的雛菊，為該設計提供連接建築與自然的橋樑。「雛菊簡單而具象徵意義——它純粹，具有平衡感和勃勃生機。」Cievanard說。

事務所巧妙地使用花朵花蕊與花瓣的結構，來劃分功能區域。「花蕊」的位置是圓角的正方形，天花底下是主餐飲空間。周圍一圈的「花瓣」部分，擁有兩處主入口，四周分佈半室外的座位區，以及更靠近餐飲廚房區的兩個廁所。曲線的設計語言貫穿室內外。主餐飲區的6米高天花板，中間「挖」出圓角的四方形，呼應該空間本身的形狀。以其為中心，四周發散如波浪形彎曲的天花裝飾，連接牆面，製造出強烈的視覺效果。

主空間的外沿，是一圈半室外空間，建築師對這個空間做了大量的鏤空處理。每一個「花瓣」與「花瓣」之間留有空隙，「花瓣」的天花部分，也只保留了邊緣，讓更多的自然光可以灑進半室外的走廊。而每一朵花瓣的牆體，則挖出了一道道拱形門。這種一致和連續很好地呼應了主餐飲空間的天花板的視覺秩序感。不僅如此，挖空的拱門設計，也邀請經過的人走進走廊，進一步探索，而坐在主餐飲空間中的顧客，亦可以收穫室外的綠色景致。可以看到，建築師使用了大量「減法」作為設計手段：在核心餐飲空間外建造可讓人停留的半室外空間，透過屋頂鏤空及走廊拱門設計，為建築帶來節奏感，也引入了更多自然光。

工程結構有挑戰 須兼顧採光室溫

Cievanard說實現曲線語言在工程結構上確有難度，「在室內外創造連貫流暢的曲線，並融合自然光線，確保室內溫度上的舒適，也不妥協對美學上的追求，需要細緻的計劃和執行」。環形的開放走廊、花瓣狀綿延起伏的立面、如「魚鰭」的天花板曲線，建築師克服工程上的挑戰，以不同曲度的曲線語言，游走於一致和變化之間，建造了一間極具記憶點和辨識度的咖啡店，同時也自然融入周圍綠地。它的存在，像是為曼谷這個正在生長的社區，開出一朵精緻而富有生命力的花。

文：三皮（藝術和建築設計跨文化傳播人、撰稿人，常駐倫敦）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

