副刊
開眼 設計

港荷循環設計同場互鑑 探用物價值思環保可能

【明報專訊】給手機充電、將膠樽丟入垃圾桶、剩飯剩菜倒入水槽、廢棄稿紙隨手揉成團……做這些再日常不過的行為時，你有沒有想過地球也會「超載」？原來在過去的許多日子，人類的資源消耗已經悄然超過地球再生資源的能力。數據顯示，若全球人類以港人的模式生活，要4.4個地球才可以支撐；荷蘭人模式則為3.6個地球——但地球只有一個。

若腳下土地、手中物件、身上衣服都能「重生」，可否為地球減負？香港設計中心與荷蘭駐港澳總領事館共同策劃「設計循環-循環設計」與「物物俱圓」雙展，希望為地球設計另一個未來。

時間倒退至2023年，荷蘭設計師Sjoerd Hoekstra、本地建築設計師吳海賜及駐荷蘭恩荷芬（Eindhoven）設計師Simone de Waart曾共同策劃「設計循環-循環設計」展覽，並在中環街市展出，希望透過設計視角反思日常行為，想像可循環、可持續的綠色未來。展覽有結束之日，地球「超載」問題卻無徹底解決之時——兩年過去，有些設計在當時還是構想，在今天已經落地；有些理念在當時已經提出，如今卻仍被忽視。「雖然當時展覽已經展過，但當下會不會有些新改變？」香港設計中心業務發展及項目總監胡燦森說，是次雙展並行，一邊聚焦香港本地設計師如何在日常生活、社會議題中踐行循環設計；一邊展示荷蘭視角的循環設計經驗與案例，希望向觀眾傳遞信息：「循環設計，可以從文化、經濟視角拆解；香港與荷蘭，可以向對方學習。」

在地需求出發 轉廢為寶

不如先將目光投向本地。胡燦森與跨界別創作人Vivienne Yu聯合策展「物物俱圓」（All Things Circular），一張圓枱，拆開香港城市肌理——「有目的地重新思考」（Rethinking with Purpose）、「重新評估被丟棄之物」（Revaluing the Discarded）、「以關懷設計」（Designing with Care），探討香港設計師如何從在地需求出發，令廢料在延續價值、物盡其用、以人為本等方向「面面俱全」。

有目的地重新思考，香港設計師吳珈蔚（Devana Ng）在行山時受到啟發，將目睹漫山垃圾的焦慮化作環保設計的動力，創辦Invisible Company，希望開發出一款真正「invisible bag」，可水溶、可堆肥、可生物降解，即使被棄置在大自然，也不必憂心污染環境。Vivienne分享，「invisible bag」是款可生物降解的塑膠袋，以95%生物基材料製成，可溶於水。但「可降解塑膠袋」並非鼓勵使用塑膠，而是從材料上重新思考塑膠的存在，並提出一種「即使使用，也能溫柔消失」的解決方案。展覽中，有來自吳珈蔚的作品《塑形於自然：永續材料實驗室》，在桂花與橙皮製成的塑膠之間，或可從循環角度，重構「塑膠」的定義。

重新評估被丟棄之物，在Vivienne眼中是不必過分追求完美；正相反，若想實踐環保，需要接受設計中的不完美。展覽中，有本地設計師余志光和林偉雄的作品《不，完美》（I'MPERFECT）。Vivienne分享，兩人在與陶瓷工廠合作時，發現每年會有超過100萬件陶瓷被遺棄，「可能是瓷器上的字有些歪斜，可能是一個小黑點」。Vivienne說，這些肉眼難以辨別的瑕疵引發兩位設計師思考，「到底怎樣是完美？不完美是否就要被淘汰？」眾多「不完美」的白瓷杯擺放桌面上，設計師邀請觀眾在一旁的白紙上寫下自己的「不完美」，再將不完美的自己與不完美的瓷杯放在一起，共同「挑戰完美」。

「在設計中，不讓任何人被排除」

以關懷設計，則是在循環設計中加入對社會小眾或弱勢群體的關懷。Vivienne格外推薦觀眾留心文慧妍的設計作品《流動五感大茶樓——奇妙的飲茶體驗》。「在設計中，有些群體的感受很容易被忽略，例如老人。」Vivienne解釋，設計師將創意和社區服務結合，把提供給腦退化症及吞嚥困難者的「軟餐」製成點心的外形。蝦餃、燒賣、腸粉……「就算是老年癡呆的公公婆婆，也可以找回飲茶的感覺」。設計師還在一旁放上提示卡片，上面寫有各種與飲茶相關的故事，「希望可以製造這樣的場景，去激發他們的一些記憶」。

「設計不僅僅是為了你和我，真正的挑戰是如何將整個社會當作一個整體去思考。」Vivienne感慨，在香港這個快節奏的城市，實踐循環設計不算容易，但她仍然希望通過展覽拓寬觀眾想像，「在設計中，不讓任何人被排除在外」。來自荷蘭的Sjoerd Hoekstra也認同，在香港踐行環保，比在荷蘭難。「首先，兩地垃圾回收的方式不同。」Sjoerd解釋：「在荷蘭，政府相關部門會從居民家中回收垃圾，但在香港，回收垃圾是你自己的責任。」

從兩座「山峰」看「物價起跌」

Sjoerd在展覽「設計循環-循環設計」開始展示了兩座「價值山峰」（Value Hill）——在現行社會模式中，物品在「萃取」（extraction）、「製造」（manufacturing）、「組裝」（assembly）、「零售」（retail）過程中不斷增值，並在被「使用」（use）時達到頂峰；但使用過程亦是「破壞價值」（destroy value）的過程，經過使用的物品價值會跌落谷底，進而被廢棄。然而，Sjoerd希望通過設計，令另一座「價值山峰」拔地而起——「使用」（use）過程不再「破壞價值」，而是通過「修補」（repair）、「重新分配」（redistribute）、「翻新」（refurbish）、「再製造」（remanufacture）、「回收」（recycle）等方法「保留價值」（retain value），並將回收物品再萃取、再製造、再組裝，進而重新登上價值頂峰。

例如展覽中那架來自德國的「RCYL by igus」單車。「兩年前的展覽時，它還是一個構想，現在已經投入銷售了。」Sjoerd笑說。單車大部分由可再生塑膠製成，每個零件都經過設計，耐用之外還有自我潤滑功能，減少了維修與更換需要。顧客購置單車的費用中包含了一筆「循環按金」，顧客將不要的單車交回公司回收再造，便可獲得退還的按金，以此激勵顧客主動回收。

在Sjoerd看來，舊建築中亦有巨大的循環潛力，有待通過設計激發。展覽中，有香港觀眾熟悉的灣仔華潤集團總部綜合大樓翻新的案例。Sjoerd解釋，原建於1980年代的華潤大廈在千禧年後逐漸無法滿足使用需求，翻新迫在眉睫。「他們並沒有拆除再重建，而是在原建築上加了新的外立面。這令建築在翻新過程中也能繼續使用，同時節省了拆除、重建等巨大的能源浪費。」Sjoerd評價，「這或許是全香港最循環的建築——建築所有者沒有任何收入損失，還為環境保護做出了貢獻」。城市空間小、人口密度高，這些香港人眼中的「缺點」，在Sjoerd眼中卻是香港踐行循環的獨特優勢：「香港的高密度實際上對於建設可持續社會非常有利，因為空間小，所有行動都可以在短距離內運作。」他亦觀察到與兩年前相比，「香港多了許多綠色商店，廢物回收的規模也令人驚喜，這顯示出香港的回收和循環正在發展」。

循環經濟 官商民各有責

Sjoerd還特別強調責任分擔的重要：「我認為總是讓香港市民負責回收，這很不公平。因為很多浪費是企業製造的。」他認為，比起將責任全部推給消費者，更應該從企業和政策層面推動改變，「例如限制過度包裝、建立生產者責任制等等」。建立循環經濟，設計師可以用設計重構循環，企業與政府主動承擔回收責任，但消費者也不能坐享其成。Vivienne說，「抱住怎樣的心態去購買」，也是構成循環經濟的重要一環，「買之前你可以想一想，自己是否真的需要這麼多物質？買到手上的商品，你可以回溯它的製造過程是否環保——生活在同一個城市中，其實所有事都關自己事」。

「設計循環-循環設計」及「物物俱圓」

日期：即日至11月24日

時間：上午11:00至晚上7:00（逢周二休館）

地點：深水埗通州街280號 DX設計館 2樓設計博物館

詳情：bit.ly/4662hAH及bit.ly/41OFsAq

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

開眼 設計

