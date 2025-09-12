《異．地》開「後電影舞蹈裝置」先河 全景3D影像起舞 觀眾「置中」當剪接師

觀眾站在裝置中間，面向前方屏幕時，背後的舞影翩然流轉；轉身追尋，卻又錯過另一邊的光景。當觀眾自行選擇聚焦點，他們的身分已不止是觀眾，而是用雙眼「剪輯」出獨一無二的舞蹈圖景，某程度也締造了不可複製的舞台表演特質。《異．地》近來率先被帶進了威尼斯舞蹈雙年展和威尼斯影展，明年回到香港。

浸大、港芭伙Studio Wayne McGregor

直徑8米、高4米、由數百塊LED面板組成的大型圓柱形系統裝置正是觀眾在《異．地》中置身的空間。四周亦設有一套環繞音響系統，特殊揚聲器嵌於地板下方，使得地面震動。每場以20名觀眾為限，佩戴上3D眼鏡，使能觀賞這部高清細緻的3D影像舞蹈作品。整套系統名為nVis，是香港浸會大學視覺化研究中心總監邵志飛（Jeffrey Shaw）和團隊多年研究的結晶，最早關於沉浸式互動視覺化環境的研發，可追溯到1990年代。nVis能準確分析每個人的站立位置，追蹤其視線方向和手勢動作，從而調整畫面。邵志飛形容，觀眾彷彿被一個無邊無際的虛擬世界環繞，如處於另一個世界。

舞者包圍觀眾 超現實又貼近生活

這套「未來電影系統」已被應用至若干領域，包括保存與探索文化遺產，運用視覺化系統來講述過去的故事與文化遺產議題，以及建立檔案資料與大型數據庫的3D視覺化環境。第三個研究和應用重點就是與《異．地》相關的表演藝術領域。邵志飛說，回顧歷史，最初的電影很大程度上受舞台劇影響，部分會直接把劇場表演拍攝成影片，因為它還未發展出專屬的語言、剪接與敘事技巧，隨時間逐步演變才發展成今日所見的電影藝術。因此邵志飛相信「360度視覺化環境也是一種新的電影發展，可以將劇場體驗推向全新方向，包括音樂、戲劇和各式各樣的舞台表演」。

邵志飛提出的最大差異，在於傳統劇場裏的觀眾只從一個角度面向舞台，觀看表演；借助nVis，則是顛覆了這種模式：觀眾置於空間中央，被舞者或演員包圍，表演同時在360度展開。邵志飛認為這種經驗既是超現實，又是更貼近我們真實的生活狀態，「在現實世界中，我們被真實的環境與人群包圍，生活本來就是全方位、沉浸式地展開，系統能夠再現這種真實感」。這也成為了邵志飛構想發展舞蹈創作的起點，於是他首先找來香港芭蕾舞團藝術總監衛承天（Septime Webre），向他展示系統。

動作放慢 畫面翻轉 更具震撼力

衛承天認為除了觀賞舞台的視野改變外，對舞者來說也具挑戰。平日舞者的訓練一直是單一面向正前方，尤其芭蕾語彙已經有幾個世紀的歷史，所有的舞動線條都是設計給正面觀賞，因此舞者必須更努力確保自己的身體線條，從各個角度都能展現出美感與清晰的圖像。衛承天又說nVis確是一個非常美麗的體驗，聲音畫面的呈現方式讓人完全沉浸其中，舞者彷彿就在面前飄浮。他認為需要再找一位優秀的編舞家，一同參與此項目，亦希望在國際間有更大的曝光，於是邀請到英國編舞家、威尼斯舞蹈雙年展的總監Wayne McGregor來港感受。三人為項目的潛力感到無比興奮，很快便着手構思與規劃。

一部長達57分鐘的沉浸式舞蹈作品《異．地》繼而誕生，由Wayne McGregor編舞和執導，Wayne McGregor舞團和香港芭蕾舞團的舞蹈員共同演出。《異．地》是Wayne McGregor另一部去年曾在香港演出的作品《深淵水母》（Deepstaria）的延伸，部分敘事主題、編舞元素都帶到這部新作。《深淵水母》就像是對深海、海底經驗的冥想，舞者僅用雙手就營造出水母及觸手的動態與意象。這次邵志飛與團隊有機會用3D攝影來呈現這段動作，甚至能調整速度、放慢動作，使原本在劇場已經具震撼力的畫面，放大到nVis環境中。

像素般的舞蹈抽象表現

邵志飛又提議把其中一場的畫面翻轉，舞者就似倒掛在天花板上，不再受重力約束般在空間中舞動，從黑暗虛空中進進出出，給觀眾顛覆常規、全新視角的舞蹈體驗。在某些段落，3D效果讓舞者看起來恍似離開了LED表面，直接在觀眾眼前起舞，衝擊更強烈。團隊又把舞者帶到半島酒店的直升機停機坪，用上360度攝影機拍攝表演和用LiDAR 3D掃描停機坪的環境，使觀眾在nVis的體驗中宛如身處停機坪中央，被舞者與香港天際線圍繞。

在一些《異．地》圖片和片段可見舞蹈員會化身成粒子的效果，邵志飛介紹那是用了「攝影測量」技術（Photogrammetry），從不同角度拍攝靜態的舞者，再將上百張影像整合，生成「點雲」（Point Cloud）模型，像素（pixel）般分散的點形成特別的舞蹈抽象表現，成為舞蹈的另一種詮釋——「不僅是舞者在移動，更是舞者的身體如何佔據和存在於空間中」。

古典、現代技巧與未來感交織

衛承天作為觀眾，感受到作品帶有強烈的未來感，但同時，因為舞者的身體就在眼前以真人大小，甚至有時超越真人大小呈現，這也是一種人性的經驗，「我們能感受到情感的內容，體會詩意的時刻，也有激烈的瞬間和溫柔的片段」。他補充有趣的另一點是，參與演出的港芭舞者擁有很強的古典訓練，古典舞重視身體線條與圖像美感；而Wayne McGregor舞團也有深厚芭蕾底子，但就以現代舞技巧為主，他們動作更為貼地、注重軀幹運用和細膩變化，多數時候甚至赤足演出，因此觀眾可看見現代與古典技巧的交織。

自古希臘時代，觀眾便集體進入劇場，經歷一次又一次的心靈淨化，並帶着改變離開劇場。只是觀眾總是與舞台保持一段距離，《異．地》則提供了一種更為直接，讓人置身作品之中的親密體驗。衛承天認為科技和這個計劃本身，並非要取代觀眾和傳統舞台之間的神聖連結，也不是要取代當幕布升起時，觀眾和舞者之間雙向傳遞的能量交流。如果把作品的即興和動態理解為每次不同，那麼在《異．地》裏的變化在於觀眾本身——他們可以在空間內移動，根據自己的選擇以不同方式體驗作品，觀眾擁有着某種自主權。邵志飛解釋，觀眾在某種意義上成為了電影術語中的攝影師與剪接師，「每一次改變視線方向，實際上就是在『剪接』自己的舞蹈體驗；選擇觀看角度，就是讓自己成為攝影師。這種方式極為貼近現實生活，因為我們在人生中總是不斷發生事情，我們無法同時吸收一切，只能選擇專注於某些事物、編輯自己的經驗」，因而形成一套獨特的編舞策略。

19世紀有劇場導演在煤氣燈前放上染色玻璃濾片，讓舞台光線呈粉紅色，那是一種技術進步；如今使用投影、全息投影、nVis等技術，也是另一種技術革新，讓我們有更多意想不到的溝通方式，讓舞蹈語言有了新的語境，更突顯表演藝術不是歷史博物館裏的靜態展品，而是充滿生命、與當代社會息息相關的藝術語言。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]