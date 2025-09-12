芥川賞指「芥川龍之介賞」，有「純文學的登龍門」之稱，募集藝術性高、短至中篇的純文學；而直木賞指「直木三十五賞」，追求娛樂性豐富的大眾文學小說，得獎作品多能熱賣，甚至拍成電影。芥川賞的經典代表作涵蓋眾多，其中廣受推薦的有又吉直樹的《火花》、村田沙耶香《便利店人間》等等。近年引發廣泛討論的得獎作品，有台灣作家李琴峰的《彼岸花盛開之島》。 而直木賞得獎作多會改編成電影，喜歡看日本電影的大家，可能聽過如由佐藤健、有村架純、菅田將暉等主演，朝井遼的《何者》；福山雅治主演，東野圭吾的《嫌疑犯X的獻身》；大泉洋、柴咲幸、目黑蓮等主演，佐藤正午的《月之圓缺》等等。這兩個獎項除了認受性極高，更對不同業界有深遠影響。

對於獎項雙雙從缺，市民紛紛表示震驚。「咁多人入圍竟然冇一個人得獎」、「原來真係會難分優劣而冇人得獎」、「得獎係一個讓人閱讀的契機，呢個世代已離書本愈來愈遠，真係希望（評審們）可以更積極地評審」。而出版界則一片悲鳴。文藝評論家、明治大學文學部的伊藤氏貴教授曾指出，「促進書本販賣」是成立芥川賞、直木賞的背景之一；每次發表得獎作品後，書店都會大力推廣，店面、書腰上更會大大隻字印上「芥川賞/直木賞受賞作品」，書迷排長龍購買，可說是每年的盛大風景。「未來屋書店」在社交平台X上寫下：「老實講，冇咗呢兩個獎對銷售額真係好大打擊。（中略）總之𠵱家只可以講，請大家嚟買書！！！」負責人受訪時表示，估計銷售額最多會減少10個百分比。書店不得不想辦法捱過這次衝擊，逛一轉書店，見到「本店擅自選出的直木賞」、「沒有得獎作！將票數分薄的優秀入圍作品大集合」等極地反擊式宣傳，大家都費盡了心思。這兩個獎項對業界的貢獻有多大，可想而知。

芥川賞評委川上弘美和直木賞評委京極夏彥表示，本次入圍作品雖各有亮點，但總覺得差臨門一腳；作品水準相當接近，但缺乏壓倒性的代表作。然而評委會強調，即便最終從缺，所有入圍作品能入圍，就已感動了許多讀者。如「未來屋書店」在X上寫的，在現今的手機、短片世代，最重要的還是走進書店，支持並閱讀書本。

文：Papaya Fung（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

