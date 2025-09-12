明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【香港】首位演唱《蝴蝶夫人》的香港女高音

【明報專訊】完全不懂歌劇的人，或許也會聽過世界聞名的《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly）。這套經典巨作是意大利歌劇作曲家普契尼（Giacomo Puccini）的三大名作之一，改編自美國同名小說，是學習歌劇的人必修的作品。另外兩套名作則是《波希米亞人》（La Boheme）和《托斯卡》（Tosca）。

而在香港，要數最具代表性的女主角，必屬著名的華籍女高音江樺。我在7月30日，獲有份演出的朋友邀請，到香港大會堂觀賞這套歌劇，不過今次演出的特別之處，是由江樺的學生聯合製作，特別向老師致敬。未知何故，今次未有完整演出整套劇目，刪減了第2幕的頭幾首曲目。不過我分外欣賞團隊的心意，向剛度過97歲生日的老師江樺致敬，她當天亦有在台下觀賞，相信對於學生的用心，定必十分欣慰。

說回《蝴蝶夫人》，作品分為兩幕共3場，故事講述一個貌美的日本藝伎「蝴蝶」，邂逅到日本服役的美國軍官，二人結婚生子。不過軍官返美後另娶美國女子凱特，更帶她到日本，希望接回親生兒子。蝴蝶得知後決定殉情，劇情在今天看來有很多令人費解的地方。但為何仍然成為著名歌劇，甚至在亞洲地區流傳？

因為除了本劇及《杜蘭朵》（Turandot），以往大部分歌劇均以西方面孔作為女主角。而以意大利語演唱的《蝴蝶夫人》對於女高音而言，更是實力的象徵。曲目具有一定難度，演唱非常困難，特別是在演唱〈美好的一天〉（Un bel dì, vedremo）時。此曲的英文譯名是：One fine day we'll see，代表蝴蝶期盼有天可以再與軍官一起的願望。這是整套劇目中最具代表性的歌曲，亦是女高音界最有名的曲目之一。此曲的伴奏音樂使用小調，帶出憂鬱色彩，但同時要求女高音以積極向上的旋律及聲線演唱，兩者產生強烈對比，讓觀眾感受主角的內心世界——仍抱有重聚的夢想，但以音樂暗示令人心碎的結果。此複雜的曲目要求聲樂家能夠在情感與技術上表現極致，同時展現出細膩的情感起伏與強大的聲音控制能力。

1960年代，有「香港歌劇之父」之稱的著名歌劇導演盧景文將《蝴蝶夫人》帶到香港舞台，由江樺演出蝴蝶一角。江樺登上剛開幕不久的香港大會堂台階，以華人的面孔扮演日本藝伎，團隊亦找來鋼琴家蘇孝良伴奏。據盧景文憶述，當時有不少江樺的擁躉慕名觀賞，票房不俗。而他亦安排女主角穿過觀眾席走上舞台，製造噱頭。我年紀尚淺，未觀賞過香港首演版本，但有幸在60年後，見證江樺學生向老師致敬的版本，觀賞香港歌劇史的其中一個代表作。

文：張山十年（藝術行政人員，閒時最愛坐在觀眾席享受表演藝術）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕女高音 香港 張山十年 江樺 蝴蝶夫人 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞