【香港】首位演唱《蝴蝶夫人》的香港女高音

而在香港，要數最具代表性的女主角，必屬著名的華籍女高音江樺。我在7月30日，獲有份演出的朋友邀請，到香港大會堂觀賞這套歌劇，不過今次演出的特別之處，是由江樺的學生聯合製作，特別向老師致敬。未知何故，今次未有完整演出整套劇目，刪減了第2幕的頭幾首曲目。不過我分外欣賞團隊的心意，向剛度過97歲生日的老師江樺致敬，她當天亦有在台下觀賞，相信對於學生的用心，定必十分欣慰。

說回《蝴蝶夫人》，作品分為兩幕共3場，故事講述一個貌美的日本藝伎「蝴蝶」，邂逅到日本服役的美國軍官，二人結婚生子。不過軍官返美後另娶美國女子凱特，更帶她到日本，希望接回親生兒子。蝴蝶得知後決定殉情，劇情在今天看來有很多令人費解的地方。但為何仍然成為著名歌劇，甚至在亞洲地區流傳？

因為除了本劇及《杜蘭朵》（Turandot），以往大部分歌劇均以西方面孔作為女主角。而以意大利語演唱的《蝴蝶夫人》對於女高音而言，更是實力的象徵。曲目具有一定難度，演唱非常困難，特別是在演唱〈美好的一天〉（Un bel dì, vedremo）時。此曲的英文譯名是：One fine day we'll see，代表蝴蝶期盼有天可以再與軍官一起的願望。這是整套劇目中最具代表性的歌曲，亦是女高音界最有名的曲目之一。此曲的伴奏音樂使用小調，帶出憂鬱色彩，但同時要求女高音以積極向上的旋律及聲線演唱，兩者產生強烈對比，讓觀眾感受主角的內心世界——仍抱有重聚的夢想，但以音樂暗示令人心碎的結果。此複雜的曲目要求聲樂家能夠在情感與技術上表現極致，同時展現出細膩的情感起伏與強大的聲音控制能力。

1960年代，有「香港歌劇之父」之稱的著名歌劇導演盧景文將《蝴蝶夫人》帶到香港舞台，由江樺演出蝴蝶一角。江樺登上剛開幕不久的香港大會堂台階，以華人的面孔扮演日本藝伎，團隊亦找來鋼琴家蘇孝良伴奏。據盧景文憶述，當時有不少江樺的擁躉慕名觀賞，票房不俗。而他亦安排女主角穿過觀眾席走上舞台，製造噱頭。我年紀尚淺，未觀賞過香港首演版本，但有幸在60年後，見證江樺學生向老師致敬的版本，觀賞香港歌劇史的其中一個代表作。

文：張山十年（藝術行政人員，閒時最愛坐在觀眾席享受表演藝術）

[開眼 大都會文藝誌]