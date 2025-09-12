明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【墨爾本】Schulim Krimper：歷久常新的典範

【明報專訊】這個月在墨爾本真的冷得要命，有時還颳起大風，導致出去看展覽的意欲都很低。突然，朋友工作的展館居然有一個關於家具藝術的展覽。光是聽到純家具的展覽我就變得有意欲離開溫暖的室內。我看過不少裝置藝術家做的家具，通常是作為整個展覽的其中一部分展示。但家具藝術家？全個展覽都是家具？我還真是孤陋寡聞，立刻前往看個究竟。

展覽在Bayside Gallery展出，位於墨爾本著名的彩虹小屋附近，古典的建築物入面有兩個小展館，今次的展覽橫跨兩個展館，讓觀眾慢慢欣賞。這位家具藝術家叫Schulim Krimper，1893年於今天的羅馬尼亞出生，年少失去父母，就跟隨家具師傅學師，在歐洲四處學藝。一直到1939年，當時在德國的他為了逃離納粹德軍，便移居到墨爾本。當時他對澳洲一無所知，從零開始建立自己的工作室，一步一步打響名堂，成為當時炙手可熱的家具匠人。

1948年，Krimper的作品在維多利亞州國立美術館開始展出。到了1951年，他首次舉辦個人展，把自己製作的家具帶到展館，希望人們視之為藝術品，而不只是普通的家具。

雖然Krimper已於1971年離世，但他的家具仍有很高的收藏價值，今次展出的作品，不少是藏家借出展示，也有不少屬於其他藝術館的藏品。其中最多人談論的是1961年製成的屏風，用柚木和黃銅製成，現場看加上燈光效果，讓屏風的影投射到牆上，看着看着忽然會感到平靜。雖然每件Krimper的作品都有烙上他的名字，恰巧這個屏風就烙了個「錯體」，名字只有一半被烙上，成了這個作品的標誌，可謂一時佳話。

策展人把展館的一角變成了書房：放着兩張椅子、一張茶几、一個玻璃櫃和一個坐地燈。最吸引我的，就是那盞坐地燈。我從前就覺得坐地燈有個手握位不是很方便拿起嗎？如今在我前面的這個設計，居然是出自1955年的！原來Krimper也讀到了我這代人的心思。燈的底座也反映了藝術家調皮的一面，平凡的燈是由不平凡的圖形底座頂着的。要是我能富有一點，也真想買這款坐地燈回家，既有品味又實用。

展館的牆上印上一句Krimper的名言：「我們要為我們的時代製作家具，但這些家具必須要流傳下去幾百年。」（We must make furniture for our own time but we must make it to last for hundreds of years.）在這個什麼都速食的時代，這一句可真警世，每個潮流留下的，有多少能像Krimper的作品一樣，可以經歷這麼長時間的洗禮？剛看他的設計，到2025年還是非常合時，一點也不老套，材料手工卓越，只要用心打理，繼續使用或展示幾多個十年百年都不成問題，這還真應驗了他自己說的話，歷久常新，真的十分厲害。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本9年。認為藝術就是生活最美好的事情）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕小柔 藝術 家具 Schulim Krimper 大都會文藝誌 墨爾本 開眼 大都會文藝誌

上 / 下一篇新聞