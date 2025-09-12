【墨爾本】Schulim Krimper：歷久常新的典範

展覽在Bayside Gallery展出，位於墨爾本著名的彩虹小屋附近，古典的建築物入面有兩個小展館，今次的展覽橫跨兩個展館，讓觀眾慢慢欣賞。這位家具藝術家叫Schulim Krimper，1893年於今天的羅馬尼亞出生，年少失去父母，就跟隨家具師傅學師，在歐洲四處學藝。一直到1939年，當時在德國的他為了逃離納粹德軍，便移居到墨爾本。當時他對澳洲一無所知，從零開始建立自己的工作室，一步一步打響名堂，成為當時炙手可熱的家具匠人。

1948年，Krimper的作品在維多利亞州國立美術館開始展出。到了1951年，他首次舉辦個人展，把自己製作的家具帶到展館，希望人們視之為藝術品，而不只是普通的家具。

雖然Krimper已於1971年離世，但他的家具仍有很高的收藏價值，今次展出的作品，不少是藏家借出展示，也有不少屬於其他藝術館的藏品。其中最多人談論的是1961年製成的屏風，用柚木和黃銅製成，現場看加上燈光效果，讓屏風的影投射到牆上，看着看着忽然會感到平靜。雖然每件Krimper的作品都有烙上他的名字，恰巧這個屏風就烙了個「錯體」，名字只有一半被烙上，成了這個作品的標誌，可謂一時佳話。

策展人把展館的一角變成了書房：放着兩張椅子、一張茶几、一個玻璃櫃和一個坐地燈。最吸引我的，就是那盞坐地燈。我從前就覺得坐地燈有個手握位不是很方便拿起嗎？如今在我前面的這個設計，居然是出自1955年的！原來Krimper也讀到了我這代人的心思。燈的底座也反映了藝術家調皮的一面，平凡的燈是由不平凡的圖形底座頂着的。要是我能富有一點，也真想買這款坐地燈回家，既有品味又實用。

展館的牆上印上一句Krimper的名言：「我們要為我們的時代製作家具，但這些家具必須要流傳下去幾百年。」（We must make furniture for our own time but we must make it to last for hundreds of years.）在這個什麼都速食的時代，這一句可真警世，每個潮流留下的，有多少能像Krimper的作品一樣，可以經歷這麼長時間的洗禮？剛看他的設計，到2025年還是非常合時，一點也不老套，材料手工卓越，只要用心打理，繼續使用或展示幾多個十年百年都不成問題，這還真應驗了他自己說的話，歷久常新，真的十分厲害。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本9年。認為藝術就是生活最美好的事情）

