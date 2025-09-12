廣播劇經典改編長壽音樂劇 梁寬長駐西環唱小男人心聲

於是，堅尼地城多了間劇場，《小男人周記》的故事也在陳恩碩筆下化作長壽音樂劇，每周6場不間斷上演。他希望通過《小男人周記》使看音樂劇成為市民日常習慣，亦使西環成為「文化地標」，「大家晚飯後除了散步，也可以走入劇場，看一齣音樂劇」。

由大氣電波到舞台

提起長壽舞台劇，美國有百老匯、英國有West End；再近些，韓國大學路正熱鬧，上海也出現了星空間。根據陳恩碩的觀察，「其實每一個文化盛行的城市，都會有第一個long run show（長壽劇）、第二個long run show」。香港的第一個「long run show」，正是由陳恩碩一肩挑起編劇、導演、作曲、填詞，由爆炸戲棚打造的《我們的青春日誌》。這部從學生、家長、教師等不同視角聚焦中學生活的音樂劇，自2018年試演以來已有近700場演出，至今仍在葵興爆炸戲棚劇場上演，「每場上座率都有七成左右」。陳恩碩說，《我們的青春日誌》像一顆小小的種子，種下他對本地長壽音樂劇的希望。

種子發芽，第二齣長壽音樂劇《小男人周記》誕生。監製鄭丹瑞回憶，《小男人周記》誕生於他在電台工作時「DJ做得不好，又想要殺出一條血路」，於是開始創作廣播劇。《小男人周記》廣播劇在1980年代播出，大受歡迎；後又出版廣播小說，再由導演陳嘉上拍攝同名喜劇電影，鄭丹瑞親身飾演男主角梁寬，成就一代人的青春回憶。2017年，鄭丹瑞看過陳恩碩音樂劇《我和青天有個秘密》後，感慨「如果《小男人周記》都可以搬上舞台就好了」。經過多次討論、圍讀和修改，《小男人周記》音樂劇版正式誕生，並在2023年試演約40場。

放大情緒撰詞曲 「抵死賤格又浪漫」

陳恩碩介紹，音樂劇版本的《小男人周記》與電影版劇情相似，講梁寬與妻子Ann分居後各自生活，兜兜轉轉卻發現自己最愛仍是對方，「故事其實很簡單，但音樂劇版本的特點是將其中一些故事和情緒放大成為一首歌」。例如梁寬與初戀重逢，「我們就寫了一首關於初戀的歌」；夫妻鬧離婚、辦公室政治，也有對應的歌曲。「我們善用音樂劇這個模式，希望《小男人周記》中一些有趣的元素不要輕輕帶過，而是真的可以打入觀眾內心。」

與原作相比，音樂劇版本在職場方面加入更多心思，「一間辦公室會有各種各樣的人，偷懶的人、強勢的上司……」陳恩碩解釋，這也是劇場選址堅尼地城的重要原因——「《小男人周記》是講一班打工仔的故事，在香港，提起打工仔，大家都會想到中環、上環……打工仔下班後，就可以到堅尼地城」。他笑說，音樂劇版更添幽默，歌曲「抵死賤格又浪漫」，「上班族、要結婚的人、要離婚的人，都可以一起來看」。

2000萬為劇建新場地 冀自負盈虧

寫一齣長壽音樂劇，並為其建一個新劇場，陳恩碩坦言確實曾有顧慮和擔憂，因此在正式啟動項目前，曾在柴灣工廈內做了超過40場試演，並收集逾3000份觀眾意見，「其中一欄問大家，覺得這齣戲適不適合做long run；如果做long run，你會不會再來看？超過九成的觀眾都認為適合，並且表示會再來看」，令他信心大增；加之《我們的青春日誌》反響不錯，陳恩碩認為已經累積了一批音樂劇觀眾，更何况《小男人周記》這個IP「本身已經有好多人知道」，這些都令他認為，將《小男人周記》發展成長壽音樂劇是可行的。

「不是每齣音樂劇都適合long run show」，他續說。首先題材上觀眾要有共鳴，節奏也要精彩緊湊，「不可以有一刻讓觀眾想要拿出手機」；其次需要足夠資源，「我們希望拋磚引玉，做出成功的long run show，吸引更多投資者」。

「資金與場地，是做長壽音樂劇面臨的最大的難度。」陳恩碩分享，啟動《小男人周記》項目用了接近2000萬港元，「建劇場、租地方——你知道西環的租一定不便宜，搵演員、做宣傳……」；資金之外，還需要合適場地，「硬件條件一定要適合，比如樓底、形狀、size、走火條例是否可以配合到申請政府牌照……」眾多考量下，他仍然堅持「要做長壽音樂劇一定要有自己的場地」，「每一個地方都要有一個iconic（標誌性）的劇目」。陳恩碩相信健康的劇場生態可以自負盈虧，因此「我們一開始便希望將商業和藝術結合，政府cut funding對我們影響不大；雖然後面一些社會性更強的項目我們也希望申請政府資助」。

「香港是一個變得太快的都市。」親手促成首兩齣長壽音樂劇在香港誕生，陳恩碩感慨，「音樂劇、舞台劇，最多做30場；請到好多大明星做，可能做50場，已經去到盡」。但他仍然想像，「有沒有一種可能，舞台劇可以成為植根在這個社會中的東西？香港作為一個國際化的金融大都會，文化藝術不可或缺，文化藝術氛圍要靠我們共同去create（營造）」——打造「文藝之都」，不如從一齣長壽音樂劇開始。

《小男人周記》

日期及時間：9月18日起爆炸戲棚會員預演；10月3日起逢周二、三、五、六晚上8:00，周六、日下午3:00

地址：西環北街4號地舖爆炸戲棚西區劇場 Boom Theatre West End

票價：360元起

詳情：bit.ly/42cTprU

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

