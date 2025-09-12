Friday Planner：光與蔽

樹影搖曳、山水意象觸發共鳴，精密的筆觸又是否會帶來客觀的距離感？來到安全口畫廊，睜大雙眼，一起與李欣儀進行「觀看遮蔽的練習」。展覽呈現李欣儀運用「正射影像」技法，使光線保持平行，以精確方式詮釋城市空間的創作。早期作品《台北鏡像》捕捉多重視角環境資訊，令觀者不自覺如偵探般探索畫面中的各種「蛛絲馬迹」；近期她則專注描繪住所附近停泊的車輛——那些被布套覆蓋的「不明物件」的神秘形態。

女性與其身體，一生都在「糾纏」。劇場創作人黃潔怡受偶然聽到的一句「陰道可以獨白，乳房亦可以對話」所啟發，試圖開啟一場自我價值的探索，創作了《她與她的乳言》，這個周末在JCCAC賽馬會黑盒劇場上演。女性可否在各種關係的共識或矛盾中，勇敢尋找身體自主和價值認同？19世紀接受乳房切除術的抗癌者Alison Græme，又能否跟各種當代故事相互連繫？這部全女班主創團隊的劇場作品，適合所有關心性別、身體與自我探索的觀眾。

如果你留意本地藝術生態、創作趨勢和未來議題，本周六（13日）下午於香港藝術中心麥高利小劇場舉行的「CONVERSATION FOR TOMORROW 2025」座談會也值得參與。兩節座談會邀請學者及藝術家共同探討，不僅深入剖析本地新一代的藝術家養成之路，也聚焦聲音藝術與生成式技術的未來發展。活動免費入場，網上預先登記即可參加。

#光之境 #劉錦紅 #TouchGallery #大館

#觀看遮蔽的練習 #李欣儀 #安全口畫廊

#她與她的乳言 #JCCAC賽馬會黑盒劇場

#CONVERSATIONFORTOMORROW2025

[開眼 藝述速遞]