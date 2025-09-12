日漫改編《海岸村咚咚咚》 置身奇人奇事感受藝術

雖然電影早前已獲2025柏林影展新世代Kplus單元特別提及獎，但橫濱聰子來港參與「亞洲電影巡迴放映」時仍擔心香港觀眾的反應，因為在日的觀眾大多數為長者；比起大人，電影更多獲小孩喜歡。她會有這種擔心，從跳躍式劇本情節可看出端倪。

電影改編自三好銀的漫畫《通往海邊的路》。以奏介為主的中學生熱中研究和創作他們所愛的藝術，並與來訪小島的大人互動，有戴古怪長簷帽的人、藝術委託者和獲500萬日圓但不斷逃走不創作的岡田等。故事出場的角色眾多，交織着各種不可思議事件，例如島民會跳沒有音樂不帶笑聲的盂蘭盆舞、為神秘野獸提心吊膽。橫濱聰子把漫畫中天馬行空的段落放進電影，「我試圖選出既保留奇想，又兼具日常和清晰人類情感流動的橋段，然後以我自己的方式將它們串接」。

導演刻意設計模糊高潮、未解之謎

有別於清晰展示起承轉合的表達，《海岸村咚咚咚》的高潮位模糊，伏筆未有收回，佈滿許多未解之謎，這些都是橫濱聰子為電影刻意設計。就像主角奏介沒有明確的欲望或目標，他只是在乎當下，覺得創作很開心、和朋友聊天很開心，順着那瞬間的反應去活；他沒有遇上必須解決的問題，因此連結局也讓人捉摸不定。觀影期間，感覺故事可無限延續，橫濱聰子說她在剪接時也一直在想：該如何結束才好？

電影裏不同角色都有說起對藝術的想法，例如因工作從東京來到小島向藝術家收回貸款的Meg，對藝術不明所以，在電影中發問藝術是顏料和水的混合？藝術為了什麼？關於「藝術是什麼」向來眾說紛紜，但橫濱聰子則認為這個問題本身就有點無謂。很久以前她在戲院看瑞典導演英瑪褒曼（Ingmar Bergman）的作品，長時間凝視間，她突然頓悟——電影對人類而言，的確是不可或缺之物—— 一種難以言喻的理解，「與其思考藝術存在的目的，不如說藝術早就自動降臨到我們面前，我猜那或許才是它的本來面目——感受先於思考」。

但故事中的Meg一開始顯然對藝術毫無感覺，在收數的過程，她不明白藝術家要把空間設計成「蟻窩」、創作為何偏離原先的陳述，也未曾留意到花園懸掛的七彩內褲或許就是藝術的一種。其間一位藝術家送她金絲雀笛子，聲稱真正的藝術家會吹出動人的雀聲，而冒牌貨會吹出刺耳的噪音。隨時間和心境轉變，Meg從吹不響笛子，到最尾詫異地吹出清脆鳥鳴，推翻笛子的迷思。世上不存在神秘的笛子，只是吹奏者當下的身心狀態正好與笛子合拍了。

橫濱聰子又介紹，為了探測有毒氣體，礦工會把金絲雀帶進礦坑，若坑內出現毒氣，金絲雀就會鳴叫，好比藝術，「藝術能感知人類的躁動、不安、危機」。

《海岸村咚咚咚》

預告片：bit.ly/3IhMyXt

文：何詩韻

