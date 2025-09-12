明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

日漫改編《海岸村咚咚咚》 置身奇人奇事感受藝術

【明報專訊】三年一度的瀨戶內國際藝術祭舉辦得如火如荼，遊客慕名前往跳島遊；日本電影《海岸村咚咚咚》裏的小島也歡迎藝術家駐留創作，但是卻吸引了一個個奇怪的大人。得到資金後「自稱藝術家」的人一直交不出作品，由東京來到的Meg就拿着金絲雀造型笛子找他們收回貸款，並測試他們是否真正的藝術家。不過藝術是什麼？導演及編劇橫濱聰子說，先感受吧。

雖然電影早前已獲2025柏林影展新世代Kplus單元特別提及獎，但橫濱聰子來港參與「亞洲電影巡迴放映」時仍擔心香港觀眾的反應，因為在日的觀眾大多數為長者；比起大人，電影更多獲小孩喜歡。她會有這種擔心，從跳躍式劇本情節可看出端倪。

電影改編自三好銀的漫畫《通往海邊的路》。以奏介為主的中學生熱中研究和創作他們所愛的藝術，並與來訪小島的大人互動，有戴古怪長簷帽的人、藝術委託者和獲500萬日圓但不斷逃走不創作的岡田等。故事出場的角色眾多，交織着各種不可思議事件，例如島民會跳沒有音樂不帶笑聲的盂蘭盆舞、為神秘野獸提心吊膽。橫濱聰子把漫畫中天馬行空的段落放進電影，「我試圖選出既保留奇想，又兼具日常和清晰人類情感流動的橋段，然後以我自己的方式將它們串接」。

導演刻意設計模糊高潮、未解之謎

有別於清晰展示起承轉合的表達，《海岸村咚咚咚》的高潮位模糊，伏筆未有收回，佈滿許多未解之謎，這些都是橫濱聰子為電影刻意設計。就像主角奏介沒有明確的欲望或目標，他只是在乎當下，覺得創作很開心、和朋友聊天很開心，順着那瞬間的反應去活；他沒有遇上必須解決的問題，因此連結局也讓人捉摸不定。觀影期間，感覺故事可無限延續，橫濱聰子說她在剪接時也一直在想：該如何結束才好？

電影裏不同角色都有說起對藝術的想法，例如因工作從東京來到小島向藝術家收回貸款的Meg，對藝術不明所以，在電影中發問藝術是顏料和水的混合？藝術為了什麼？關於「藝術是什麼」向來眾說紛紜，但橫濱聰子則認為這個問題本身就有點無謂。很久以前她在戲院看瑞典導演英瑪褒曼（Ingmar Bergman）的作品，長時間凝視間，她突然頓悟——電影對人類而言，的確是不可或缺之物—— 一種難以言喻的理解，「與其思考藝術存在的目的，不如說藝術早就自動降臨到我們面前，我猜那或許才是它的本來面目——感受先於思考」。

但故事中的Meg一開始顯然對藝術毫無感覺，在收數的過程，她不明白藝術家要把空間設計成「蟻窩」、創作為何偏離原先的陳述，也未曾留意到花園懸掛的七彩內褲或許就是藝術的一種。其間一位藝術家送她金絲雀笛子，聲稱真正的藝術家會吹出動人的雀聲，而冒牌貨會吹出刺耳的噪音。隨時間和心境轉變，Meg從吹不響笛子，到最尾詫異地吹出清脆鳥鳴，推翻笛子的迷思。世上不存在神秘的笛子，只是吹奏者當下的身心狀態正好與笛子合拍了。

橫濱聰子又介紹，為了探測有毒氣體，礦工會把金絲雀帶進礦坑，若坑內出現毒氣，金絲雀就會鳴叫，好比藝術，「藝術能感知人類的躁動、不安、危機」。

《海岸村咚咚咚》

預告片：bit.ly/3IhMyXt

文：何詩韻

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼 藝述速遞

上 / 下一篇新聞