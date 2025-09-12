作畫歷幾番「回訪」 如延時對打 謝承軒層層thinking留painting

戰爭報道觸發創作 藉畫消解

甫入展場，5幅豎在大牆的巨畫「一字排開」，油畫、炭筆、塑膠彩層層相疊，初看似有天使在搏鬥、又似有紅色白鴿，細看又覺底下有另一層看不透的畫像。「睇唔明唔緊要」，謝承軒說雖然觸發他創作數幅畫作的原因是那時打開新聞全是戰爭相關報道，但不希望事件或議題主宰了整幅畫，或最後只留下「我支持世界和平」的單一直白信息，「有時畫畫可以係一種input嘅過程，而唔止係一個output，好似同朋友傾偈可以由主題A講到B到C到D，但對話唔會因為話題轉咗而失去意義，過程之間的互動與思考本身已經有價值」。他認為，比起最終畫面呈現了什麼，更重要的是在過程中接收到了什麼，如何藉畫畫去思考與消解（resolve）。

綜觀展覽畫作，大多充滿反覆塗抹、相互交疊的圖層，幾乎看不出最初的畫面，箇中的創作美學原來藏在展覽名裏。謝承軒說舞池裏人要隨節奏擺動，但拳擊手「跟住節奏」則被擊倒，需要的是即時、直接的反應，而他的畫作呈現的正是這不住往復的「回應」。「我畫得比較快，可能幾日就做好畫面，但是我隔一排就會revisit（回訪）一次啲畫。」比起橫向線性地鋪開一個場景，他說自己畫作的「storytelling」（敘事）更在於一次次回訪生成的時間縱深：每次畫上的圖層除了回應畫作或引發創作的事件，也是在回應「幾個月前嘅自己」，而有時成品也需經時間的審視，「至少要用fresh eye（新鮮的視角）回看」。

「回訪」似寫小說 「令畫面有新意識」

一次次修改，何時方休？謝承軒笑說是無解之問，但提到在英國皇家藝術學院留學時曾被問到「Why painting is called painting?」，畫畫作為當下的行為自然是「painting」，但在動名詞的文法以外，為何畫完或者賣出後還是「ing緊」，「ing啲乜嘢？」後來便反思如果畫已被固定（fixed），它的ing、它的流動性在哪裏呢？畫面的線條、塊面或許全都是處在相互交流的狀態，而比起「為回應而回應」，每次回訪畫作都在透過畫面找一些東西。「Revisit好似寫小說，帶新嘅感受或理解令故事續寫時峰迴路轉落去，令畫面有新嘅意識」，如作品Jump初看似有人形直置畫面中央，他卻指左下角隱約躺卧着的人頭才是原初構圖，而人的思考方式乃至對事件的看法隨着時間都會變化，使每次回訪都成了當下的剪影。

作畫時不免會不斷往細節鑽探，謝承軒說每次處理畫作「要在雕花之前停，一雕花它就悶了」。例如寫生觀察數分鐘就要決定線條、構圖，完成當下會好興奮，但回去思考草稿如何填色、弄好畫面，卻和原初對環境與畫面的即時反應與感受愈來愈遠。留學時被要求和其他學系學生一同完成項目，同組有人讀陶瓷、有人讀時裝設計，也有人讀建築，當時不知道要做什麼，便想到可以各自舉辦工作坊，讓人試試在自己的範疇可如何感受藝術。當時讀陶瓷的同學給每人派發紅泥磚，他便帶到公園讓打下來的毛毛雨使泥變濕，後印在樹上、放在草地滾，回到工作室再根據這些隨環境改變而收集到的東西創作。當下發現起草稿是一個很dominant（主宰性）的階段，「打拳角度就係想將對手（畫）打到變豬頭，就打到變豬頭，但其實佢不停出招畀你都無視咗」。又如偶像李小龍的哲學裏武的藝術不在於「自己不停『平A』（遊戲中的普通攻擊）」，而是在於回應空間、接招架招之間，後來作畫便繼續不起草稿，享受「回應幾個月前出畀自己的招數」。

不同層次見拼貼思維 留「誤讀」空間

「有啲人會冚咗啲痕迹，但其實可以保留。」謝承軒說，AI（人工智能）出現後，人對圖像不如以往敏感，作畫時痕迹所保留的原始感覺因而更接近人性。如Approach中兩個身形清晰可見，左方男士的腳卻帶着「殘影」，他說是因為每次進出畫作都帶着新想法，反覆回訪便造就了不同層次，而創作的起源原來是向女友求婚，不無黑色幽默。畫作除了回訪的痕迹，也不難看出拼貼的思維，他說畫面需要「誤讀」的空間，他舉例如印一隻獅子頭出來，沿原有輪廓剪裁只會得到獅子頭，但若刻意剪成一把錘，卻能收一加一大於二的效果：「第一個係獅子頭、第二個係錘、第三個係有獅子頭圖案嘅錘。」將原有質感陌生化再創作，觀者認真看時仍能感知原有的語境，讓解讀變闊，東西存在得愈多，觀者便能自拼貼與圖層看到更多層次的思辨。至於採用的手法、顏色有何深意，他說「如果每個顏色要代表某件事反而好假，因為背後其實係唔相信人有情緒」，作畫有時純是當下情感的流露。

作畫常求美求雅，謝承軒卻說自己極愛水墨名家丁衍庸的「拙」，這種「不美」是「真性情」的表達；又聽說前人講過「買走一幅畫，便是買下一塊藝術家人生的碎片」，而將與畫面的一次次糾纏袒露人前，謝承軒同樣以自身不同時空的畫筆交鋒捕捉當下想法、情緒或思辨，向觀者出一記情動的重拳。

謝承軒個展 「舞池裏的拳擊手」

日期：即日至9月27日

時間：早上11:00至晚上6:00 （周一至六）

地點：筲箕灣東大街17號成昌樓2樓嘉圖現代藝術

詳情：bit.ly/4peMzfk

