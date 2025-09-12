明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

AI助力動畫新作 張小踏：導演無法取代

【明報專訊】浮世以外，在極夜盡頭可會迎來極光？2021年憑動畫《極夜》入圍金馬獎「最佳動畫短片」的張小踏，除了在入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展、將在11月公映的香港動畫電影《世外》中擔任美術總監，近年還以AI（人工智能）輔助製作了新動畫《極光》，今期邀來既是動畫導演、插畫師，也是大學講師的她，講解AI輔助的實效，靠賴AI又能否刀仔鋸大樹？

張小踏說《極光》主題與《極夜》不同，故事講主角遇到一個和自己外貌一樣的人，最後找到對方後才發現兩人的各種不同，更抽象地探討「折射裏面的自己」及世界的可能，也談靈魂相遇。雖不是故事的續集，卻是「張小踏的續集」。

長約13分鐘的《極夜》由包含5名動畫師在內的團隊耗時約年半創作，本次15分鐘的《極光》雖加入AI輔助，由構思劇本到完成動畫卻也用了近兩年。人手不減反加，除約10名動畫師外，又加設AI部門以支持動畫團隊。張小踏笑言自己通常要至少一年思考劇本，本次在參加第二屆「明日動畫-人工智能輔助動畫製作支援計劃」前已大致完成劇本，連同作畫、分鏡等動畫製作工序則在一年內完成。張小踏說以往學動畫時網上已有不少例子參考，今次用日新月異的AI輔助創作是邊學邊試，也似和它一齊成長，要一直看教學才能跟上其發展。

張小踏坦言AI未發展到「撳個掣就幫你做咗」，本次主要集中用以輔助前期工作與背景製作，生成的圖像也是用來參考居多，過程始終需要動畫師控制，類近於用ChatGPT「寫文」後也不能直接取用，必須加上自身看法。但她指AI在繪製視覺概念圖（concept art）上很有幫助，「平時畫一張圖最快都要半粒鐘，AI 1分鐘就可能已經有10張圖畀你」，好像有個畫畫很厲害的助手，例如打關鍵字便可生成不同的吃飯樣子，為創作帶來不少新想法。《極光》中不少背景與香港舊區街景相關，張小踏說AI產生的這類圖像相對理想，只是角色動作大多仍以手繪完成。嘗試過用AI處理跑步等重複性動作，但仍「一睇就知道係AI」，或做動作的正、側面樣子有所不同，雖做到約七成，但仍未符合她的要求，只是一年多已看到AI成長飛快，感覺到將來會做到理想效果。

傳統動畫有導演、分鏡師和動畫師等職位的分工，AI會否改變此生態？張小踏認為AI暫時只能「輔助而唔會取締」，不過遙觀未來，動畫師人數可能因而減少。而相對類近3D的畫風，自己的畫風靠近手繪，也未如宮崎駿、Pixar等有太多數據借AI學習，暫時取代不了。她又指導演一職無法取代，「動畫我覺得最難嘅就係什麼叫啱定錯」。「出嚟動作咩叫好定唔好」、「點決定多快多慢」，都不是隨便一個人可以做，需要經歷動畫訓練的人才懂得下決定。

《世外》全球大獲好評，香港動畫會否迎來小陽春？AI又會否成為進一步走向世界的關鍵？張小踏說AI成熟各地同樣受益，香港動畫產業真正的發展難處在於香港人工相對貴，成本較其他地方高。工作機會缺乏，人工不高，自然便難以留下人才，如年前Anson Kong（江𤒹生）《信之卷》動畫MV相當成功，但也未必能帶來關鍵轉變。張小踏說如今大家重視《世外》，正因大製作就自然有不同的人參與，可以養育不同人的成長，起碼會有junior（後進）、有senior（資深者）。張小踏寄望《世外》能成功、避免虧蝕，才有一定投資者讓下一套大製作出現，就像港產片出現王家衛一樣，令香港動畫可以被國際看見。說回AI，張小踏說它只是一個工具，「𠵱家多咗支刀，但支刀可以鋸到咩就靠你」，更加重要的是怎樣做一部好的作品。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕導演 安錫國際動畫影展 極夜 世外 極光 動畫 張小踏 開眼 文化特別版

上 / 下一篇新聞