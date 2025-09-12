AI助力動畫新作 張小踏：導演無法取代

張小踏說《極光》主題與《極夜》不同，故事講主角遇到一個和自己外貌一樣的人，最後找到對方後才發現兩人的各種不同，更抽象地探討「折射裏面的自己」及世界的可能，也談靈魂相遇。雖不是故事的續集，卻是「張小踏的續集」。

長約13分鐘的《極夜》由包含5名動畫師在內的團隊耗時約年半創作，本次15分鐘的《極光》雖加入AI輔助，由構思劇本到完成動畫卻也用了近兩年。人手不減反加，除約10名動畫師外，又加設AI部門以支持動畫團隊。張小踏笑言自己通常要至少一年思考劇本，本次在參加第二屆「明日動畫-人工智能輔助動畫製作支援計劃」前已大致完成劇本，連同作畫、分鏡等動畫製作工序則在一年內完成。張小踏說以往學動畫時網上已有不少例子參考，今次用日新月異的AI輔助創作是邊學邊試，也似和它一齊成長，要一直看教學才能跟上其發展。

張小踏坦言AI未發展到「撳個掣就幫你做咗」，本次主要集中用以輔助前期工作與背景製作，生成的圖像也是用來參考居多，過程始終需要動畫師控制，類近於用ChatGPT「寫文」後也不能直接取用，必須加上自身看法。但她指AI在繪製視覺概念圖（concept art）上很有幫助，「平時畫一張圖最快都要半粒鐘，AI 1分鐘就可能已經有10張圖畀你」，好像有個畫畫很厲害的助手，例如打關鍵字便可生成不同的吃飯樣子，為創作帶來不少新想法。《極光》中不少背景與香港舊區街景相關，張小踏說AI產生的這類圖像相對理想，只是角色動作大多仍以手繪完成。嘗試過用AI處理跑步等重複性動作，但仍「一睇就知道係AI」，或做動作的正、側面樣子有所不同，雖做到約七成，但仍未符合她的要求，只是一年多已看到AI成長飛快，感覺到將來會做到理想效果。

傳統動畫有導演、分鏡師和動畫師等職位的分工，AI會否改變此生態？張小踏認為AI暫時只能「輔助而唔會取締」，不過遙觀未來，動畫師人數可能因而減少。而相對類近3D的畫風，自己的畫風靠近手繪，也未如宮崎駿、Pixar等有太多數據借AI學習，暫時取代不了。她又指導演一職無法取代，「動畫我覺得最難嘅就係什麼叫啱定錯」。「出嚟動作咩叫好定唔好」、「點決定多快多慢」，都不是隨便一個人可以做，需要經歷動畫訓練的人才懂得下決定。

《世外》全球大獲好評，香港動畫會否迎來小陽春？AI又會否成為進一步走向世界的關鍵？張小踏說AI成熟各地同樣受益，香港動畫產業真正的發展難處在於香港人工相對貴，成本較其他地方高。工作機會缺乏，人工不高，自然便難以留下人才，如年前Anson Kong（江𤒹生）《信之卷》動畫MV相當成功，但也未必能帶來關鍵轉變。張小踏說如今大家重視《世外》，正因大製作就自然有不同的人參與，可以養育不同人的成長，起碼會有junior（後進）、有senior（資深者）。張小踏寄望《世外》能成功、避免虧蝕，才有一定投資者讓下一套大製作出現，就像港產片出現王家衛一樣，令香港動畫可以被國際看見。說回AI，張小踏說它只是一個工具，「𠵱家多咗支刀，但支刀可以鋸到咩就靠你」，更加重要的是怎樣做一部好的作品。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]