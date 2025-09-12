AI短劇興起 距離「100%生成」有多遠？

香港浸會大學電影學院客席教授許迅認為，目前AI技術難以做到100%生成。在創作層面，短劇的角色、場景、時代設定等都由人主導；需人類主導的還有篩選和剪輯，「10條生成的影片，如有一兩條用得到，其實已算很準確」。篩選後進入剪輯階段，這也不能倚仗AI，「AI不會知道（影片）頭3秒合用，還是後面5秒合用」。至於配音，他說報道形式的AI配音是不俗，但如果想它有較特別的感情，則仍沒能完全取代真人。若是煙、火、水等特效，許迅認為AI已很接近找專人做特效的效果，有助壓縮製作時間。

不少人會關注AI短劇裏的角色會否突然「走樣」，許迅認為如果用一個專門為該短劇角色而訓練的AI生成，「走樣」的情况相對較少發生，他以日本飲料公司伊藤園2023年的一則電視廣告為例，那是日本首個出現AI生成模特兒的電視廣告，該模特兒是由AI Model株式會社為伊藤園專門創建的模型生成，廣告面世後坊間有指該AI模特兒幾近以假亂真。然而，AI短劇有成本考量，通常都會選擇一些大型AI生成工具，「一個什麼都包羅萬有的模型，始終有很多人或場景的數據」，要它穩定地生成，會有技術限制。

但許迅強調AI發展得很快，下個月情况或已有變，他亦提到浸大影視與新媒體製片管理文學碩士課程，在2025/26的下學期將開設新課程「Future Filmmaking」，由他撰寫課程大綱和任教，其中將探討電影製作流程中如何應用AI。

內地AI生成工具更適合「亞洲臉」

內地廣告影片製作公司「視覺靈動」創辦人高鵬飛一開始接觸AI，是希望應用在廣告上。他說，拍攝廣告前的分鏡圖成本高，一頁分鏡從線稿到上色，約需200至500人民幣，但用AI的成本低、效率高。後來，他開始接觸AI影片，劃分另一公司「知了互動」，專門做AI類產品。高鵬飛說，他們起初是用外國的AI工具，如Runway、Luma，「我們發現國外的模型有一個問題，就是生成我們亞洲人的臉時，假如我是生成一個人的側臉，讓他轉過來時，他可能變成了歐洲人」。2024年中，內地公司相繼開發出各種AI影片生成工具，如可靈、即夢，高鵬飛便用這些工具製作第一部AI短劇《我在陰間送外賣》。

分鏡圖七八成滿意 人手後製修改

這劇講述潦倒藝術家王英俊應徵外賣員，行走在陰陽兩界送外賣。劇本由高鵬飛的團隊創作，不選用AI生成劇本，是因為「去年中，AI對人類的幽默、情感理解都差點意思，有時候會瞎說」。但除了劇本，短劇的其他製作流程大多有AI參與。團隊先在Stable Diffusion和Midjourney等AI生成圖片工具打上指令，生成分鏡圖，但生成效果浮動，需不停「抽卡」，即反覆生成，才有較理想的效果。所謂較理想，也只是七八成滿意，不滿意的部分則用人手後製，如頭髮長短、服飾統一等。之後，團隊再把分鏡圖放到可靈、即夢等AI生成影片工具，並加入各種指令，如角色動作、表情、光影、運鏡等；配音方面，高鵬飛希望由真人配音員為情感豐富的角色配音，因此王英俊一角是由真人配音，其他角色均用AI配音。

這個連高鵬飛在內的四五人團隊亦先後製作其他AI短劇，如《我在仙界當卷王》、《破曉》等。一年多的AI短劇製作，高鵬飛觀察到AI在技術層面的變化很快，尤其是配音，「現在AI模擬人的聲音很厲害，包括語氣、情緒也能模擬，看你對產出的效率要求高不高，如果不高，我們可以慢慢把想要的聲音模擬出來，但如果想快產，可能會用（影片剪輯軟件）剪映……（剪映）上面有很多現成的AI聲音可以用」。所以除《我在陰間送外賣》和《破曉》外，其他短劇及正在製作的新劇《戲說聊齋之倩影》和《復活點》，高鵬飛都全用AI配音，「因為我覺得現階段如果沒什麼資本進入，還是以降本增效為準。觀眾看的其實是故事情節，並不太在意配音是不是AI配」。至於剪輯，AI生成影片後，高鵬飛說仍需人手剪輯，「現在AI剪輯大部分用於簡單粗暴的、播報類的，畫面對得上、對不上，大概差不多就行」。

時間成本高 男女關係題材實拍更佳

外界一直有傳AI短劇製作時間短，成本很低，收入頗豐，高鵬飛說：「一鍵生成一個AI小短片，特別粗製濫造的，只是一張圖微微在動，旁白一直說，一天能出n個（畫面）；但是我們做《我在陰間送外賣》和《破曉》用的時間成本蠻高，因為我們對每個畫面都作精調，包括人物、服裝、場景的統一。」他補充，曾有海外短劇團隊找他們製作霸道總裁題材的AI短劇，「場景要求不複雜，辦公室、臥室、客廳和一兩個外景，只有兩三個演員對話，我做了一下覺得可能比實拍成本還高……假如拍70集，（實拍）可能用一兩個月就搞定，我們可能三四個月也搞不定，因為我們要一個一個鏡頭做出來，但實拍可能就是兩個機位，在兩人對話來回切換就完事」，所以他認為AI短劇在這種男女關係的題材不佔優勢；反而，AI的優勢體現在玄幻、科幻等題材上，本來可能只有電影大導演，才有資源製造出1:1的大船或潛艇用作拍攝，但現在AI短劇團隊都有條件涉獵這種「世界觀比較宏大」的題材。

對於AI短劇未來發展，高鵬飛提到上月底國務院發布的《關於深入實施「人工智慧+」行動的意見》，他認為在國家層面也大力支持AI在各行業的應用，所以未來或有更多資本加入AI短劇製作，尤其是那些沒趕上早前普通短劇市場的投資者。另外，按他觀察，剛開始都是非專業人士做AI短劇，但眼見短劇賺得愈來愈多錢，投資成本卻比電影低，他認為會有更多專業編劇、導演進場。內地剛於9月1日正式施行《人工智慧生成合成內容標識辦法》，列明生成合成內容必須明確標識，高鵬飛亦推測或有藝人願意授權自己的形象讓AI短劇團隊使用。

台灣的「承影傳播」以動畫後製起家，2015年開播至今的健康醫療節目《醫師好辣》，累積不少知名醫生的資源。2025年，共40集的自製AI短劇《神外女醫范千凌》在公司旗下的YouTube頻道「PlayTV」和TikTok等平台播放，講述神經外科醫生范千凌的復仇故事。承影傳播媒體總監林詩翊說，劇本是製作團隊花一兩個月時間，參考以前累積的醫療案例和故事寫成。技術總監林子絹補充，他們曾嘗試用AI生成劇本，但「AI的想像力是基於創作者的想像力，既然都已經寫得那麼細，乾脆自己寫；另外因為我們希望劇本裏有台灣本土比較搞笑的、時下流行的東西，這方面AI生成的效果就不太好」。

除劇本外，分鏡圖、影片、配樂，以及配音均使用AI生成，而剪輯則仍靠人工。林子絹說她主要使用Midjourney生成分鏡圖，在Midjourney輸入指令，一次能生成4張圖片，她的做法是每個分鏡圖都會生成3次，最後在12張生成圖片中選取較接近她心中所想的那張。「我覺得跟我想像中的有達到70%、80%（相似）就已經可以接受……動作太刁鑽、角度太奇怪的，AI真的沒辦法很好地生成，我可以靠後製把它拉到80％、90%（相似）。」林子絹說。

她說一開始是用免費開源AI工具Pika把分鏡圖生成影片，但效果不甚理想，後來轉用付費的可靈、即夢、Runway、Luma等，效果均不俗。過程中，林子絹認為遇到較大的困難在於人物動作，如果輸入的關鍵詞不夠準確，便難以讓角色轉動身體，尤其是手指，目前AI仍未能處理較靈活的手部動作。

探索AI短劇與商業合作

從去年約10月構思劇本，12月開始製作，今年約6月完成40集，團隊用超過半年時間製作《神外女醫范千凌》，林詩翊說最終成果可能只有60分，但他們將這套AI短劇視之為經驗累積和宣傳作用，探索AI會否有跟公司其他業務結合的可能，或促成在AI短劇方面的商業合作。AI短劇在台灣本地出產非常少見，林詩翊曾詢問台灣的短劇平台，平台亦指未見有AI短劇。他認為台灣市場不大，所以要求精，嘗試用有限資金做出好作品。

回望香港，首部AI短劇尚未播出，坊間已有不少討論，待播出後可看箇中AI技術如何。

