明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

Life & Style

SHOWCASE：聯乘藝術家 抽象畫注入時裝 幾何圖案 簡潔清雅

【明報專訊】來自西班牙的Loewe創辦已近180年，但Jonathan Anderson在剛過去的11年間，將品牌主理得從未如此有聲有色，比較之前的百年歷史，更能做到一種前人種樹供後人乘涼的功績，即使Jonathan Anderson離開品牌，相信Jack McCollough和Lazaro Hernandez的繼任亦會順利。2025秋冬季是Jonathan Anderson的告別作，以剪貼記事簿的意念，將多年來的設計靈感蒐集，並在系列中傾巢而出。

服裝富有抑揚頓挫的建築線條美，衝擊固有的觀感。拼接、垂墜和拉長的皮革，塑造成圓形的針織連身裙，還有衣櫥必備的襯衫、針織和大衣隨意融合，令熟悉的服裝帶來意料之外的驚喜。服裝的比例亦有放大縮小的變化，微細的元素構成立體輪廓，針織圖案被放大，巧妙剪割技術顯示服裝內部做工，由此展現時裝的靈動。今季挑選了一對已故藝術家夫婦的作品作設計聯乘，分別為以研究色彩感知和空間關係、以簡單幾何形狀令色彩產生相互作用的抽象畫家Josef Albers （1888-1976） ，和第一位在紐約現代藝術博物館舉辦個人作品展的紡織藝術家Anni Albers（1899-1994）。系列部分服飾套上二人作品，營造以幾何色塊圖案展現的簡潔清雅，以及帶有動感的圖形針織服飾，繼續將藝文氣質注入時裝。●

查詢：Loewe 2522 0996（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：WenTing（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞