SHOWCASE：聯乘藝術家 抽象畫注入時裝 幾何圖案 簡潔清雅

服裝富有抑揚頓挫的建築線條美，衝擊固有的觀感。拼接、垂墜和拉長的皮革，塑造成圓形的針織連身裙，還有衣櫥必備的襯衫、針織和大衣隨意融合，令熟悉的服裝帶來意料之外的驚喜。服裝的比例亦有放大縮小的變化，微細的元素構成立體輪廓，針織圖案被放大，巧妙剪割技術顯示服裝內部做工，由此展現時裝的靈動。今季挑選了一對已故藝術家夫婦的作品作設計聯乘，分別為以研究色彩感知和空間關係、以簡單幾何形狀令色彩產生相互作用的抽象畫家Josef Albers （1888-1976） ，和第一位在紐約現代藝術博物館舉辦個人作品展的紡織藝術家Anni Albers（1899-1994）。系列部分服飾套上二人作品，營造以幾何色塊圖案展現的簡潔清雅，以及帶有動感的圖形針織服飾，繼續將藝文氣質注入時裝。●

查詢：Loewe 2522 0996（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：WenTing（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

