BRAND FOCUS：中國設計師Susan Fang操刀 運動美學 柔中帶剛展現生命力

中國新生代時裝設計師Susan Fang（方妍楠）畢業於倫敦的Central Saint Martins College of Art and Design，於2017年創立個人同名品牌的她，以夢幻廓形與空靈配色聞名，不但迅速在國際時尚界嶄露頭角，更曾入圍全球矚目的LVMH Prize決賽。

Susan筆下的創作深受大自然啟發，擅長將水、光、花等元素轉化為詩意視覺語言，出自她手筆的「空氣編織」技術與透明串珠工藝，讓服裝呈現出如雲霧般的立體與流動感，恍如自然景色在身上綻放。她的作品還帶有一種深度，不僅追求美感，更蘊含情感敘事，常以母女關係、童年記憶與自我探索為主題，展現出柔美堅韌的女性力量。

「勿忘我」花為主軸

這次與Nike的合作，Susan從潛水經歷中汲取靈感，將潛水時陽光穿透水面與氣泡交匯的瞬間融入設計，隱喻女性如水般的韌性與生命力。系列的整體色調採用「勿忘我」花為主軸，傳遞出愛在記憶中永恆新生的哲思，服飾包括空靈藍色的運動外套、手袋（圖A），以及融合新生綠和曙光黃的bra top和短褲（圖B）等。

至於系列中兩款經典鞋款，則成為情感敘事載體，展現出Susan對自然與家庭的深厚連結。她對自然之美的熱愛，源自自學繪畫的母親的啟蒙，系列中的Nike Dunk 以提花布料重現母親的畫作（圖C），Swoosh周圍綻放的刺繡花形，細節中流露出母女之間的藝術傳承與情感巧思；而Nike V2K則透過網版印刷工藝（圖D），將Susan童年畫作中的水波漣漪轉化為鞋面圖案，讓記憶化為可穿戴的詩意語言。●

查詢：NIKE Kicks Lounge 2384 2799（旺角奶路臣街）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com