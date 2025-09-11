明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Brand Focus

Life & Style

BRAND FOCUS：中國設計師Susan Fang操刀 運動美學 柔中帶剛展現生命力

【明報專訊】Nike經常與世界各地的設計師展開跨界合作，透過創意對話拓展運動美學的可能。近日品牌與中國新銳設計師Susan Fang推出首個女性藝術家系列，把大自然的一事一物轉化為設計語言，演繹女性在運動中散發的柔美與堅韌並存的力量。

中國新生代時裝設計師Susan Fang（方妍楠）畢業於倫敦的Central Saint Martins College of Art and Design，於2017年創立個人同名品牌的她，以夢幻廓形與空靈配色聞名，不但迅速在國際時尚界嶄露頭角，更曾入圍全球矚目的LVMH Prize決賽。

Susan筆下的創作深受大自然啟發，擅長將水、光、花等元素轉化為詩意視覺語言，出自她手筆的「空氣編織」技術與透明串珠工藝，讓服裝呈現出如雲霧般的立體與流動感，恍如自然景色在身上綻放。她的作品還帶有一種深度，不僅追求美感，更蘊含情感敘事，常以母女關係、童年記憶與自我探索為主題，展現出柔美堅韌的女性力量。

「勿忘我」花為主軸

這次與Nike的合作，Susan從潛水經歷中汲取靈感，將潛水時陽光穿透水面與氣泡交匯的瞬間融入設計，隱喻女性如水般的韌性與生命力。系列的整體色調採用「勿忘我」花為主軸，傳遞出愛在記憶中永恆新生的哲思，服飾包括空靈藍色的運動外套、手袋（圖A），以及融合新生綠和曙光黃的bra top和短褲（圖B）等。

至於系列中兩款經典鞋款，則成為情感敘事載體，展現出Susan對自然與家庭的深厚連結。她對自然之美的熱愛，源自自學繪畫的母親的啟蒙，系列中的Nike Dunk 以提花布料重現母親的畫作（圖C），Swoosh周圍綻放的刺繡花形，細節中流露出母女之間的藝術傳承與情感巧思；而Nike V2K則透過網版印刷工藝（圖D），將Susan童年畫作中的水波漣漪轉化為鞋面圖案，讓記憶化為可穿戴的詩意語言。●

查詢：NIKE Kicks Lounge 2384 2799（旺角奶路臣街）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕Susan Fang Brand Focus

上 / 下一篇新聞