THE BUZZ：意大利設計師 建構時尚王國50年 懷念Giorgio Armani時裝騷上風采

【明報專訊】作為時尚業界一分子，每日接觸美麗的人和事，很多人也會認為這是一份多姿多彩的工作。實情是即使在多麼花俏的時尚崗位工作，時間一久也會明白，再美的包裝有時不過是例行公事，對時尚界的起起伏伏也會感到冷漠。然而當9月4日接到Mr. Armani與世長辭的消息後，內心的悲傷卻按捺不住，回想這位時尚巨人對業界和時尚愛好者的長遠影響，不期然想到，自己年輕時對時尚產業的熱情，也是由Giorgio Armani的作品所賦予，他對時尚界輸出的能量是如此無遠弗屆。

2025年9月4日，Armani集團宣布Mr. Armani離世的消息，值得欣慰的是91歲高齡的他在至親陪伴下安詳離去，從集團發布的公開信中還提到：「在這家公司，我們始終感受到家族般的歸屬。今日，我們懷着深切的情感，痛失以遠見、熱情與奉獻創建並培育這個家族的奠基者。但正是秉承他的精神，我們這些始終與Mr. Armani並肩同行的員工與家族成員，承諾守護他所構建的一切。懷着敬意、責任與愛，為紀念他而推動公司持續發展。」集團說明即使這位時尚巨人離世，其精神亦會長存，公司必會繼續發展。

紅地氈時尚 明星穿上華麗晚裝

Giorgio Armani是近代少有由設計師建構的時尚王國，產品線涵蓋男女時裝、高訂、化妝品香水、家具、餐飲和酒店住宿等項目，每樣均以其獨到的優雅和簡約美學所構成。細說品牌輝煌歷史，當然得由創辦人Mr. Armani說起，他生於1934年7月11日意大利北部城鎮皮亞琴察（Piacenza），年少時在米蘭修讀醫科，後來決定轉向時尚界發展。1957年，他開始在米蘭一家百貨公司擔任櫥窗設計師和服裝買手，這段經歷為他後來的設計生涯奠定基礎。在1960年代，Mr. Armani在多間時裝公司工作，這段時間讓他積累了豐富的設計經驗。1975年，他與已故伴侶兼事業伙伴Sergio Galeotti合資創立個人品牌，推出男裝系列，並迅速獲得市場認可。簡潔、優雅、化繁為簡的設計理念，迅速突破1960至1970年代時尚的誇張風格，其「去結構化西裝」（deconstructed suit）以柔軟面料和流暢線條著稱，至今依然是品牌隨性優雅的代表作。1980年代，品牌為荷李活電影設計服裝，電影《美國舞男》 （American Gigolo）更讓Giorgio Armani在北美巿場一舉成名。隨後多年品牌的「紅地氈時尚」策略：讓明星、巨星穿上品牌華麗又具詩意的晚裝出席頒獎禮和重要活動，令Giorgio Armani的影響力和知名度更上一層樓，更令Mr. Armani登上《時代》雜誌封面，當時他是史上第2位獲此殊榮的時裝設計師。

從時裝家品到酒店

及至1980至1990年代，品牌推出Emporio Armani等副線進軍年輕市場，同時快速擴展至香水、眼鏡、腕表、家居與配飾等領域。Giorgio Armani的廣告美學亦體現了奢華與簡約的完美結合，這種美學不僅強調產品本身，還深入探討高雅的生活方式和情感表達。廣告經常用上黑、白和其他中性色調，深沉而不張揚，光影運用和對比效果增強了視覺上的吸引力，突顯產品的質感。這些細節不僅增強品牌形象，也進一步演繹和定義何謂Armani式的「奢華」。是故不少1980年代成長的一代均視Giorgio Armani為高級時尚品牌的典範，其眼鏡、香水等更是年輕人初次接觸「名牌」的入門單品，激起人們對時尚的渴慕和熱情。隨着品牌不斷發展，Giorgio Armani 的名字已不限時裝、配飾、彩妝這些精品，更發展至花店、朱古力店，餐廳和家品店，甚至於2000年代涉足酒店業，2005年亦首次以Armani Privé系列參與高訂時裝周，以品牌的奢華美學包攬生活上的各項範疇。

家族延續熱愛時尚精神

歲月不饒人，從前在時裝騷謝幕時精神抖擻的Mr. Armani行動日顯老態，到最近數次時裝騷謝幕也在模特兒攙扶下出場，今年6月舉行的2026春夏男裝周更缺席謝幕。其實早在去年10月，他接受意大利報章Corriere della Sera訪問時，亦透露將於未來兩三年退休安享晚年，如今卻在正式退休前仙遊，即使Mr. Armani已屆91歲高齡，其去世消息依然令人感慨。不過從客觀角度看，他赤手空拳創立一家承載50年歷史的時尚企業，以激情與耐心精心構築，而集團亦有一班家族成員和員工以其精神延續其熱愛時尚的精神，Mr. Armani確是此生無憾。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

